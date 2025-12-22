Έντονες συζητήσεις και αντιδράσεις προκαλεί ο αιφνιδιαστικός φορολογικός έλεγχος που πραγματοποίησε κλιμάκιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στα γραφεία του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Ο έλεγχος έγινε την περασμένη Παρασκευή και αφορούσε τα οικονομικά στοιχεία και τη διαχείριση των πόρων του Συλλόγου, σε μια χρονική στιγμή που πολλοί χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα ευαίσθητη.

Την ίδια ημέρα, στη Λάρισα ξεκινούσε η δίκη που αφορά την υπόθεση των χαμένων βίντεο της αμαξοστοιχίας, μια διαδικασία που έχει μεγάλη σημασία για τις οικογένειες των θυμάτων αλλά και για τη συνολική διερεύνηση των συνθηκών του τραγικού δυστυχήματος. Πολλά από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου ήταν στη δικαστική αίθουσα προκειμένου να παρακολουθήσουν τη διαδικασία, γεγονός που επηρέασε και την εξέλιξη του ελέγχου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τρεις ελεγκτές της ΑΑΔΕ προσήλθαν στα γραφεία του Συλλόγου και ζήτησαν αναλυτικά στοιχεία για τα οικονομικά του, όπως παραστατικά, κινήσεις λογαριασμών και γενικότερη εικόνα των εσόδων και των εξόδων. Καθώς, όμως, τα αρμόδια πρόσωπα δεν ήταν παρόντα, συμφωνήθηκε τα ζητούμενα στοιχεία να παραδοθούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία, με τον προγραμματισμό να μετατίθεται για τις 9 Ιανουαρίου 2026.

Το τι ακριβώς διερευνούν οι φορολογικές αρχές δεν έχει αποσαφηνιστεί επισήμως. Στον δημόσιο διάλογο, πάντως, έχει τεθεί το ενδεχόμενο να εξετάζεται αν υπήρξαν προβλήματα ή αστοχίες στη διαχείριση των οικονομικών του Συλλόγου. Τα σενάρια αυτά συνδέονται και με δημόσιες αναρτήσεις και τοποθετήσεις του Νίκου Πλακιά, ο οποίος έχασε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του. Έχει εκφράσει ερωτήματα σχετικά με τη λειτουργία και τα οικονομικά του Συλλόγου ενώ ήταν από τους πρώτους που υποστήριξε ότι δεν υπήρχε παράνομο φορτίο στην αμαξοστοιχία. Παράλληλα, έχει εκφράσει την απορία του για την εξαφάνιση των ειδικών που μιλούσαν όλο το προηγούμενο διάστημα.

Θυμίζουμε ότι ο κ. Πλακιάς στις 16 του μηνός σε συνέντευξή του στον ραδιοσταθμό Politica είχε αναρωτηθεί: «Όλοι αυτοί οι πραγματογνώμονες που μιλούσαν, πού είναι τώρα; Στη λίστα μαρτύρων δεν υπάρχει κανείς», αποκαλύπτοντας ότι κάποιοι εξ αυτών ζήτησαν ποσοστό από τις αποζημιώσεις που θα διεκδικήσουν οι συγγενείς των θυμάτων. «Ζήτησαν και 15% εργολαβία για χρήση της κάθε πραγματογνωμοσύνης τους. Όσα λεφτά θα πάρουμε εμείς από τις αποζημιώσεις, ένα ποσοστό θα πάρουν αυτοί. Δεν ντρεπόμαστε λίγο; Να πληρώσω τι; Να πάρω πραγματογνωμοσύνη για να κλείσω φυλακή κόσμο χωρίς να είναι αλήθεια; Αρχικά οι πραγματογνώμονες και οι εμπειρογνώμονες έλεγαν δε θέλουμε τίποτα. Όσο πλησιάζουμε στη δίκη ζητάνε συμβάσεις με ποσοστά», ήταν τα λόγια του.

Νίκος Πλακιάς

Για τη δε μεγάλη συναυλία που είχε πραγματοποιηθεί στο όνομα των θυμάτων, ξεκαθάριζε πως «βγήκα πρώτος και μίλησα εναντίον της συναυλίας. Η σύμβαση έλεγε ότι τα χρήματα θα πάνε στους συγγενείς. Εγώ δεν πήρα τίποτα. Κανείς δεν πήρε τίποτα».

Από την πλευρά της ΑΑΔΕ δεν υπήρξε κάποια επίσημη ανακοίνωση για την υπόθεση της αιφνιδιαστικής επίσκεψης την περασμένη Παρασκευή. Πηγές που επικαλούνται δημοσιεύματα επισημαίνουν ότι η Αρχή δεν επιβεβαιώνει ούτε σχολιάζει συγκεκριμένες περιπτώσεις ελέγχων φορολογουμένων. Υπενθυμίζουν, ωστόσο, ότι οι φορολογικοί έλεγχοι αποτελούν πάγια πρακτική και ότι κανείς δεν εξαιρείται από την εφαρμογή του νόμου.

Η είδηση της εφόδου προκάλεσε όμως και την άμεση αντίδραση από την επικεφαλής του Συλλόγου Θυμάτων και Συγγενών της τραγωδίας των Τεμπών 2023, τη Μαρία Καρυστιανού. Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μίλησε για μια στοχευμένη κίνηση που, όπως υποστηρίζει, έχει σκοπό να ασκήσει πίεση και να τρομοκρατήσει τον Σύλλογο σε μια κρίσιμη περίοδο.

Μαρία Καρυστιανού

Η ίδια τόνισε ότι τα οικονομικά του Συλλόγου είναι απολύτως καθαρά και διαφανή, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να αμφισβητηθεί. Παράλληλα, έθεσε ανοιχτά το ερώτημα γιατί ο συγκεκριμένος φορολογικός έλεγχος προτεραιοποιήθηκε τώρα και με ποια κριτήρια επιλέχθηκε η συγκεκριμένη χρονική στιγμή, την ώρα που εξελίσσονται σημαντικές δικαστικές διαδικασίες που αφορούν την υπόθεση των Τεμπών. Γράφει χαρακτηριστικά: «Νέο δόλιο χτύπημα της Κυβέρνησης για την τρομοκράτηση και φίμωσή μας: Έφοδος του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των Τεμπών. Όλα είναι καθαρά και διάφανα, για αυτό και εξαρχής τασσόμουν υπέρ της απόλυτης δημοσιοποίησής τους. Άρα η προσπάθειά τους για σπίλωση θα πέσει πάλι στο κενό. Να μας πει όμως το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ με ποια κριτήρια προτεραιοποίησε τον φορολογικό έλεγχο του Συλλόγου των Τεμπών, όταν φάκελοι – φωτιά είναι θαμμένοι στα συρτάρια τους επί σειρά ετών με απώλειες δισεκατομμυρίων ευρώ από το δημόσιο ταμείο.

Πρέπει να υπάρξει και σε αυτό λογοδοσία: Πόσοι φορολογικοί έλεγχοι και με ποια ευρήματα έκλεισαν όταν σκόνταψαν σε μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα; Και βέβαια πόσοι φάκελοι με ηχηρά ονόματα καν δεν ελέγχθηκαν, δηλαδή δεν άνοιξαν ποτέ; Αλλά και πόσοι έλεγχοι χωρίς ευρήματα κατέληξαν σε ανυπόστατα τεράστια πρόστιμα σε βάρος όσων τόλμησαν να ορθώσουν τη φωνή τους κατά του συστήματος; Αναμένουμε απάντηση σε όλα τα ερωτήματα από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ και από τον Υπουργό Οικονομικών”.