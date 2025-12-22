Κόντρα ξέσπασε σε ζωντανή μετάδοση ανάμεσα στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη και τον Χάρη Δούκα, με αφορμή το party που διοργανώθηκε στον εξωτερικό χώρο του Αγίου Ανδρέα στο Γαλάτσι, το βράδυ του Σαββάτου.

«Το πάρτι αυτό μπροστά στην εκκλησία το θεωρώ απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο rave party μπροστά σε εκκλησία, μην τα ισοπεδώσουμε όλα», τόνισε ο υπουργός Υγείας, στον αέρα του ΣΚΑΪ.

«Όταν ήμουν στην Αμερική, ο πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε ένα διάταγμα όπου για πρώτη φορά στις ΗΠΑ δίνει αργία 2 ημέρες για τα Χριστούγεννα. Αυτό θεωρήθηκε πολύ μεγάλο θέμα, γιατί για πολλά χρόνια δεν γιόρταζαν τα Χριστούγεννα, δεν έλεγαν Merry Christmas. Για να μην στενοχωρηθούν οι Μουσουλμάνοι και οι Ινδουιστές έλεγαν Καλές Γιορτές. Ήρθε ο Τραμπ και είπε “παιδιά είμαστε Χριστιανοί, Καλά Χριστούγεννα και αργία”», ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης και συμπλήρωσε:

«Είναι ωραίο που επανέρχονται τα Χριστούγεννα. Ναι είμαστε Χριστιανοί, ναι για πολλά χρόνια τα είχαμε ξεχάσει αυτά και τα είχαμε ξεφτιλίσει. Είμαστε Χριστιανοί, τιμή μας και καμάρι μας. Επειδή είμαστε Χριστιανοί, rave party μπροστά στην εκκλησία δεν μπορεί να γίνει».

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Αθηναίων διαφώνησε με την παραπάνω τοποθέτηση, υποστηρίζοντας πως «αν κάποιος ακούει rave μουσική στο προαύλιο της εκκλησίας, δεν είναι Χριστιανός;»

«Αν τσικνίζει κάποιος και ακούει λαϊκά άσματα και η τσίκνα πλημμυρίζει πάρα πολλές φορές την εκκλησία, αυτό είναι εντάξει; Άρα ανάλογα με το είδος της μουσικής είσαι Χριστιανός ή όχι;» συνέχισε ο κ. Δούκας, με τον υπουργό να επανέρχεται: «Όχι-όχι. Rave party μπορεί να κάνει όπου θέλει και να ακούει όποια μουσική θέλει. Όχι πάνω στην εκκλησία όμως. Η εκκλησία είναι ιερός χώρος».