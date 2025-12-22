Αντιπαράθεση μεταξύ του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη και του Χάρη Δούκα, έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ώρες, με αφορμή το street party που πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου, μπροστά στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα, στο Γαλάτσι, μετά από άδεια που έδωσε ο δήμος Αθηναίων.

Ο Θάνος Πλεύρης, απαντώντας στον χαρακτηρισμό «ακροδεξιός» που του απέδωσε ο κ. Δούκας, είπε: «Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τα πάρτι, αλλά το να παρεξηγείσαι επειδή στήνεται η σκηνή πάνω στην είσοδο της εκκλησίας δεν είναι σκοταδισμός ή ακροδεξιά, απλώς στοιχειώδης σεβασμός στην Εκκλησία μας αυτές τις ημέρες».

«Ίσως ο κ. Δούκας το βλέπει διαφορετικά. Επομένως, δεν είπα πως δεν έπρεπε να γίνει το πάρτι, αλλά έπρεπε να γίνει σε άλλο σημείο, γεγονός που επαφίεται στην ευαισθησία του Δήμου», πρόσθεσε, μιλώντας στα parapolitika.gr.

«Επιτρέπω στον κ. Δούκα να με χαρακτηρίζει όπως θέλει, δεν με ενοχλεί καθόλου. Με ενοχλεί που καταλαμβάνει την είσοδο της εκκλησίας. Στο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης, ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει. Για το μόνο που θα αντιδικήσω με τον κ. Δούκα είναι γι’ αυτά τα οποία κάνει στον Δήμο, όχι αυτά για τα οποία λέει για εμένα ως χαρακτηρισμούς», σημείωσε επίσης ο κ. Πλεύρης.

«Ο κ. Δούκας θα κριθεί για το έργο του από τους δημότες της Αθήνας, αλλά εγώ ό,τι αρνητικό ή θετικό βλέπω, το επισημαίνω, γιατί τυχαίνει να πολιτεύομαι και στην Α’ Αθηνών. Επομένως, έχω κι ένα ενδιαφέρον παραπάνω να βλέπω τι γίνεται. Πάντως, ο κ. Δούκας μάλλον έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα εσωτερικά του ΠΑΣΟΚ παρά για τον Δήμο Αθηναίων», κατέληξε.

«Κάποιος μίλησε για σκοταδισμό»

Σημειώνεται πως ο κ. Πλεύρης, με ανάρτηση που έκανε στο Χ, κατηγορεί τον κ. Δούκα πως είναι υπεύθυνος για το γεγονός πως η χορωδία της Λέσχης Φιλίας Αμπελοκήπων δεν θα δώσει τελικά το «παρών» σήμερα στο υπουργείο Μετανάστευσης, για να του πει τα κάλαντα, λόγω της διαφωνίας που υπάρχει μεταξύ τους. «Κάποιος μίλησε για σκοταδισμό», σχολιάζει ο κ. Πλεύρης.

«Σήμερα στις 12.00 είχα κανονίσει θεσμικά να έλθει στο υπουργείο Μετανάστευσης να πει τα κάλαντα η χορωδία της Λέσχης Φιλίας Αμπελοκήπων. Μόλις ενημερώθηκα ότι λόγω της χθεσινής μου διαφωνίας με τον κ. @h_doukas η διοίκηση της Λέσχης Φιλίας ακυρώνει. Κάποιος μίλησε για σκοταδισμό», αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο Χ ο κ. Πλεύρης.

Σήμερα στις 12.00 είχα κανονίσει θεσμικά να έλθει στο Υπουργείο Μετανάστευσης να πει τα κάλαντα η χορωδία της Λέσχης Φιλίας Αμπελοκηπων.Μόλις ενημερώθηκα ότι λόγω της χθεσινής μου διαφωνίας με τον κ. @h_doukas η διοίκηση της Λέσχης Φιλίας ακυρώνει. Κάποιος μίλησε για σκοταδισμό. — Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) December 22, 2025

Ο υπουργός Μετανάστευσης στη συνέχεια πήγε μόνος του στην επίμαχη λέσχη φιλίας για να δώσει δώρα στα μέλητης αναρτώντας και το σχετικό βίντεο στο Χ. Σχολίασε, μάλιστα, δηκτικά «ευελπιστώ το επόμενο βήμα να μην είναι η απαγόρευση μου στους χώρους του δήμου,επειδή διαφωνώ με το δήμαρχο».