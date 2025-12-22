Εντυπωσιακές είναι οι εικόνες και τα βίντεο από έναν γάμο της φυλής Ασιρέτι που πραγματοποιήθηκε στη Σανλιούρφα στην Τουρκία, όπου οι καλεσμένοι στόλισαν τη νύφη με βαριά χρυσά κοσμήματα που ζύγιζαν αρκετά κιλά, καθώς ανταγωνίζονταν για το ποιος θα πετάξει τα περισσότερα χρήματα.

Ο 26χρονος δικηγόρος Kahraman Zülfikar İzol, που είναι ανιψιός ενός πρώην βουλευτή του κόμματος AK Party, και η 25χρονη δικηγόρος Nazdar Barzani από το βόρειο Ιράκ ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου σε μια μεγαλοπρεπή τελετή.

Η νύφη, που σηκώθηκε να χορέψει φορώντας χρυσές λίρες, μια χρυσή ζώνη, περιδέραια, ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι και ένα χρυσό στέμμα, αναγκάστηκε μετά από λίγο να καθίσει λόγω του βάρους των κοσμημάτων, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης

Σε περιοχές της νοτιοανατολικής Τουρκίας, όπως η Σανλιούρφα, οι γάμοι των μεγάλων οικογενειών ή φυλών φημίζονται για τέτοιου είδους τελετές, κατά τη διάρκεια των οποίων οι παρευρισκόμενοι επιδεικνύουν τον πλούτο τους «γεμίζοντας» τη νύφη με μετρητά και χρυσά κοσμήματα.