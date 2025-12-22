Για τα εσώρουχα της συζύγου του, Μελάνια Τραμπ, μίλησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στη Βόρεια Καρολίνα, αφήνοντας έκπληκτους τους υποστηρικτές του.

Η συγκέντρωση είχε προγραμματιστεί για να επικεντρωθεί σε οικονομικά θέματα, όπως ο πληθωρισμός και η μείωση των τιμών των φαρμάκων, αλλά ο Τραμπ μίλησε για την έρευνα του FBI στο Mar-a-Lago το 2022, δηλώνοντας ότι οι ομοσπονδιακοί πράκτορες είχαν κοιτάξει τα συρτάρια της συζύγου του και είχαν ανακάτεψαν την γκαρνταρόμπα της.

Ο Τραμπ έκανε λεπτομερείς παρατηρήσεις για τον τρόπο που οργανώνει η Μελάνια Τραμπ τα ρούχα της γενικά, περιγράφοντας τα εσώρουχά της ως «διπλωμένα και τέλεια», ενώ ανέφερε: «Νομίζω ότι τα σιδερώνει».

Η τότε έρευνα του FBI αφορούσε τη διαχείριση απόρρητων εγγράφων μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο και έχει επανειλημμένα επικριθεί από τον Τραμπ ως πολιτικά υποκινούμενη, σύμφωνα με το Ndtv.