Τραγωδία σημειώθηκε στο Γάζι Ηρακλείου στην Κρήτη, όπου ένας άνδρας ηλικίας 79 ετών έχασε τη ζωή του μετά από αυτοπυροβολισμό.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, ενώ σύμφωνα με το neakriti.gr, οι αρμόδιες αρχές έχουν αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Τα αίτια που οδήγησαν στο τραγικό γεγονός παραμένουν άγνωστα. Για την υπόθεση επιλαμβάνεται το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.