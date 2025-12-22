Η ΑΕΚ απέδειξε για ακόμη μία φορά την αγωνιστική της ανθεκτικότητα, ανατρέποντας το σκορ και επικρατώντας με 2-1 του ΟΦΗ στην ΟPAP Arena. Με αυτό το τρίποντο, η Ένωση ανέβηκε μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας, μπαίνοντας στις γιορτές από θέση ισχύος. Πέρα από το πρωτάθλημα, το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς συγκαταλέγεται πλέον ανάμεσα στις πιο φορμαρισμένες ομάδες παγκοσμίως.

Σύμφωνα με τον διεθνή δείκτη φόρμας του Transfermarkt, ο οποίος αξιολογεί τις επιδόσεις των ομάδων στα τελευταία δέκα παιχνίδια τους σε όλες τις διοργανώσεις, η ΑΕΚ καταλαμβάνει τη 2η θέση σε παγκόσμιο επίπεδο. Βρίσκεται πίσω μόνο από την Αλ Χιλάλ, αφήνοντας ωστόσο πίσω της σπουδαίους συλλόγους και πρωταθλήτριες ομάδες από κάθε ήπειρο.

Η ομάδα του Νίκολιτς έχει καταγράψει το απόλυτο στις τελευταίες δέκα αναμετρήσεις της, με ισάριθμες νίκες, χωρίς καμία ισοπαλία ή ήττα. Ο απολογισμός των τερμάτων είναι 24 υπέρ και 7 κατά, με 30 βαθμούς συνολικά, επίδοση που τη φέρνει στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαιρικού elite όσον αφορά την τρέχουσα φόρμα. Η μοναδική ομάδα που την προσπερνά είναι η Αλ Χιλάλ, η οποία έχει την ίδια συγκομιδή νικών αλλά καλύτερη διαφορά τερμάτων.

Αμέσως πιο κάτω στη σχετική λίστα βρίσκονται ομάδες όπως η Άστον Βίλα, η Μπαρτσελόνα, η Αλ Νασρ και η Βίκινγκ, αλλά και σύλλογοι με εντυπωσιακές πορείες σε πρωταθλήματα που παραδοσιακά θεωρούνται κορυφαία.

Σε μια περίοδο όπου η ΑΕΚ συνδυάζει αποτελέσματα, ανατροπές και αγωνιστικό χαρακτήρα, η υψηλή της θέση στον παγκόσμιο δείκτη φόρμας λειτουργεί ως επιβεβαίωση ότι η εικόνα στο γήπεδο έχει ουσία και βάθος. Παράλληλα, ο Σέρβος τεχνικός συνεχίζει να κοιτάζει μπροστά, στοχεύοντας σε ακόμη μεγαλύτερο σερί. Με τη νίκη επί του ΟΦΗ, η Ένωση έφτασε τα επτά συνεχόμενα τρίποντα στο πρωτάθλημα, ξεπερνώντας την αντίστοιχη επίδοση που είχε καταγράψει τη σεζόν του νταμπλ, η οποία είχε ξεκινήσει στις 17 Σεπτεμβρίου.

Την ίδια στιγμή, η ΑΕΚ διεύρυνε το αήττητο σερί της στους 13 αγώνες και περνά τις γιορτές στην κορυφή της Stoiximan Super League, κάτι που είχε να συμβεί εδώ και αρκετά χρόνια.

Η τελευταία φορά που η Ένωση βρέθηκε πρώτη τα Χριστούγεννα ήταν τη σεζόν 2007-08. Τότε, μετά από 14 αγωνιστικές, είχε συγκεντρώσει 33 βαθμούς, όντας στο +2 από τον δεύτερο Ολυμπιακό και στο +3 από τον τρίτο Παναθηναϊκό. Το τελευταίο παιχνίδι εκείνης της χρονιάς ήταν απέναντι στον ΠΑΟΚ, τον οποίο η ΑΕΚ είχε νικήσει με 2-0, καταγράφοντας την πέμπτη εντός έδρας νίκη της και την 11η συνολικά σε 14 αγώνες πρωταθλήματος.