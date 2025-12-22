Τέλος τα ταξίδια εκτός Ελλάδας για όσους δεν διαθέτουν τις νέες αστυνομικές ταυτότητες. Αν και δεν καταργούνται ακόμη οι παλαιές ταυτότητες, ωστόσο από τον Αύγουστο του 2026 και μετά, η νέα ταυτότητα θα είναι απαραίτητη για λόγους ασφαλείας, προκειμένου κάποιος να ταξιδέψει σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό σημαίνει ότι όσοι πολίτες δεν έχουν προχωρήσει έως τότε στην έκδοση της νέας ηλεκτρονικής ταυτότητας, θα μπορούν να ταξιδεύουν σε χώρες της ΕΕ μόνο με διαβατήριο, ακόμη και για σύντομα ταξίδια αναψυχής ή επαγγελματικούς λόγους.

Ποιες ταυτότητες παραμένουν αποδεκτές

Σύμφωνα με τις ισχύουσες προβλέψεις, οι αστυνομικές ταυτότητες που έχουν εκδοθεί μετά το έτος 2000 μπορούν να χρησιμοποιούνται κανονικά για ταξίδια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ζώνης Σένγκεν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και με λατινικούς χαρακτήρες και το έγγραφο να βρίσκεται σε καλή φυσική κατάσταση, χωρίς φθορές που δυσχεραίνουν τον έλεγχο.

Δεν γίνεται διάκριση ανάμεσα σε χειρόγραφες και μηχανογραφημένες ταυτότητες, αρκεί να πληρούνται τα παραπάνω κριτήρια.

Ωστόσο, τα παλαιά δελτία ταυτότητας, τα οποία δεν διαθέτουν λατινική γραφή ή παρουσιάζουν αλλοιώσεις, θεωρούνται πλέον μη συμβατά με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας.

Ταξίδια εντός ΕΕ και Ζώνης Σένγκεν

Η αλλαγή αφορά όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες σήμερα αριθμούν 27, μεταξύ αυτών η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Ελλάδα, η Ολλανδία και η Σουηδία. Παράλληλα, ισχύει και για τις χώρες της Ζώνης Σένγκεν, που περιλαμβάνει τόσο κράτη-μέλη της ΕΕ όσο και τρίτες χώρες, όπως η Ελβετία, η Νορβηγία και η Ισλανδία.