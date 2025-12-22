Για τα τεκταινόμενα στον χώρο της υγείας – και όχι μόνο – μίλησε ο αρμόδιος υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης. Παραχωρώντας συνέντευξη στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ το μέλος της κυβέρνησης μίλησε για μια μεγάλη προσπάθεια που γίνεται προκειμένου «να μειώσουμε τον χρόνο αναμονής στα επείγοντα», όπως είπε. Προανήγγειλε δε, δύο κινήσεις για το επόμενο διάστημα.

«Μετά τις γιορτές, θα προχωρήσω σε δύο κινήσεις. Θα κάνω μία συνέντευξη Τύπου και θα έχω σύνδεση με real time με τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) για να βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο τι γίνεται στα επείγοντα. Δεύτερον, μέχρι τον Φεβρουάριο θα τεθεί σε λειτουργία μια εφαρμογή που θα δείχνει σε real time πόση ώρα αναμονής έχει στα νοσοκομεία έτσι ώστε να ξέρει ο πολίτης, πού να κατευθυνθεί. Σήμερα το πρωί πήγα και παρέλαβα τα πρώτα έργα ανακαίνισης στο ΤΕΠ Κοργιαλένειου. Ξεκινάει σήμερα 2:30 πρώτη εφημερία και είναι ένα διαμάντι το κτίριο. Το άλλο μισό θα ανακαινιστεί τους επόμενους μήνες κι έπειτα ο Ερυθρός Σταυρός θα μοιάζει με παλάτι. Ήταν αχούρια πολλά νοσοκομεία, και τα ανακαινίζουμε».

Ακολούθως αναφέρθηκε στην παρουσία του στις ΗΠΑ: «Επισκέφθηκα πολλά και μεγάλα νοσοκομεία. Είδα πολλά ράντζα, στους διαδρόμους στα ΤΕΠ, πολλά. Κι όλα τα νοσοκομεία είχαν. Κι όταν το είπα μου απάντησαν «μα όλα τα ΤΕΠ έχουν ράντζα». Ο Τραμπ εξελέγη με την εξής «σημαία» στα φάρμακα. Να φέρει τις τιμές φαρμάκων που είναι στην Ευρώπη. Είναι αδιανόητα ακριβά στις ΗΠΑ. Στην Ελλάδα είναι πολύ φτηνά φάρμακα. Ο Τραμπ έχει φέρει μια πίεση στις φαρμακευτικές. Έχει πάει σε μια λογική συμφωνία. Στη συμφωνία έχει παίξει ρόλο κι ο Άλμπερτ Μπουρλά, ένας Έλληνας που μας κάνει περήφανους και που είναι πρόεδρος των φαρμακευτικών στις ΗΠΑ και συνομιλεί με τον Τραμπ».

Αμέσως μετά, κληθείς να σχολιάσει την κόντρα του με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, κι αν σκοπεύει να έρθει τα βρει μαζί της, να καταλαγιάσουν τα πολιτικά πάθη λόγω εορτών, είπε: «Καταλαβαίνει από Χριστούγεννα και γιορτές; Δεν επηρεάζεται από τέτοια πράγματα, είναι διαρκής αυτή η κατάστασή της». Κι εξήγησε: «Είναι σε μια μεγάλη ψυχολογική πίεση. Το ενδεχόμενο κόμμα Καρυστιανού κυρίως, όχι αυτό του Τσίπρα θα φέρει μεγάλη ανατροπή στην δημοσκοπική εικόνα. Αυτό της έχει φέρει πίεση και συμπεριφέρεται με χυδαίο τρόπο. Είναι εικόνα παρακμής, δηλητηριάζει την εικόνα της χώρας. Κάποιοι ίσως την επικροτούν που λαϊκίζει. Δεν είναι μαγκιά όλο αυτό. Το να ξεφύγεις μπορεί να συμβεί. Το να είσαι συνεχώς είσαι έτσι, είναι πρόβλημα. Όποιος την πλησιάζει, τσακώνεται».

Για τη δε πρόεδρο του Συλλόγου Θυμάτων και Συγγενών του δυστυχήματος των Τεμπών Μαρία Καρυστιανού, είπε: «Δημοκρατία έχουμε, είμαι υπέρ της συμμετοχής (σ.σ. στην πολιτική). Η κυρία Καρυστιανού πρέπει η ίδια να πάρει σοβαρά τον εαυτό της. Βγαίνει τη μία λέει θα κάνω κόμμα, την άλλη λέει δεν θα το κάνω. Αν θέλετε, δικαίωμά σας, σοβαρά προχωρήστε. Αν δεν θέλετε, αποφασίστε. Είναι λίγο γελοίο όλο αυτό» ενώ ερωτηθείς και για τον έλεγχο της ΑΑΔΕ στα οικονομικά του Συλλόγου, υπογράμμισε: «Αν κάνει κάποιος ανώνυμη καταγγελία, η ΑΑΔΕ πάει κι ελέγχει. Εδώ έχουμε έναν Πλακιά που κάνει αναρτήσεις με συμβάσεις, λεφτά, κτλ. Είναι απίθανο ένας ελεγκτής να έβλεπε το Twitter και να είπε πάω να δω τι συμβαίνει εκεί; Είναι κατευθυνόμενο αυτό από την κυβέρνηση;».

Για τον Ανεστίδη και τα μπλόκα είπε πως: «Δεν ξέρω γιατί (του) γίνονται έλεγχοι. Τα μπλόκα να σταματήσουν, είναι απαράδεκτα. Προκαλούν σοβαρό πρόβλημα. Υπάρχουν περιοχές, όπως η Φλώρινα που αν δεν κάνουν τζίρο, καταστράφηκαν. Αν τους κόψεις 50% μείωση κρατήσεων τους κατέστρεψαν. Όσο για τα αιτήματά τους, μου προκαλούν μεγάλη εντύπωση: Λέει το συντονιστικό ότι αν δεν γίνει μεταρρύθμιση από ΟΠΕΚΕΠΕ σε ΑΑΔΕ δεν θα κατέβουν σε διάλογο. Δεν είναι δουλειά τους να πουν τι θα γίνει. Ακούω ότι διαμαρτύρονται για φαγωμένα λεφτά σε ΟΠΕΚΕΠΕ κι από την άλλη δεν θέλουν μεταρρύθμιση. Αυτά δεν κολλάνε μεταξύ τους. Κάθε κυβέρνηση, δεν μπορεί να συγκυβερνήσει με μία κοινωνική ομάδα. Το πώς θα γίνει η επιδότηση είναι δουλειά της κυβέρνησης. Αν δεν σου αρέσει, να την κρίνεις, αλλά δεν μπορείς να πεις κλείνω τον δρόμο αν δεν γίνει όπως το θέλω εγώ».