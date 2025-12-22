Εξαιρετικά μοιάζει η συνέχεια του Κώστα Τσιμίκα στη Ρόμα, καθώς όλα δείχνουν πως ο Έλληνας αριστερός μπακ δεν βρίσκεται στα πλάνα της ομάδας. Ο διεθνής ποδοσφαιριστής, που αγωνίζεται στους «τζιαλορόσι» ως δανεικός από τη Λίβερπουλ, δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να προσφέρει τα αναμενόμενα.

Σύμφωνα με τον Νικολό Σκίρα, ο Τσιμίκας συγκαταλέγεται στους παίκτες που δεν υπολογίζει ο Τζιαν Πιέρο Γκασπερίνι, γεγονός που τον φέρνει κοντά στην αποχώρηση. Στην ίδια λίστα βρίσκονται επίσης οι Έβαν Φέργκιουσον και Λέον Μπέιλι, με τον Ιταλό δημοσιογράφο να εκτιμά πως και οι τρεις είναι πιθανό να αποχωρήσουν κατά τη διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου.

Υπό αυτά τα δεδομένα, όλα συνηγορούν στο ότι ο δανεισμός του Τσιμίκα θα διακοπεί πρόωρα. Ωστόσο, ο Έλληνας μπακ δεν υπολογίζεται ούτε από τον Άρνε Σλοτ στη Λίβερπουλ, κάτι που σημαίνει πως οι «κόκκινοι» αναμένεται να αναζητήσουν νέα ομάδα για να τον παραχωρήσουν εκ νέου ως δανεικό.