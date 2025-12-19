Η θητεία του Κώστα Τσιμίκα στη Ρόμα δεν κατάφερε σε μεγάλο βαθμό να ξεχωρίσει, με αποτέλεσμα ο Έλληνας διεθνής να βρίσκεται σε δύσκολη θέση όσο πλησιάζει το χειμερινό μεταγραφικό παράθυρο.

Ο αριστερός μπακ δεν κατάφερε να πείσει τον προπονητή Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι για τη μακροπρόθεσμη καταλληλότητά του στο project των «Τζιαλορόσι». Ο Ιταλός έχει επιλέξει πρόσφατα εναλλακτικές λύσεις στην πλευρά, όπως ο προσαρμοσμένος Ουέσλι ή ο Ντέβιν Ρενς, αφήνοντας τον Τσιμίκα στο περιθώριο της ομάδας.

Η Ρόμα θα ήθελε ιδανικά να τερματίσει νωρίτερα το δανεισμό από τους Reds, αλλά η κατάσταση δεν είναι απλή. Το κύριο εμπόδιο είναι το όριο εγγραφής παικτών της Λίβερπουλ, το ρόστερ των περσινών πρωταθλητών Αγγλίας έχει ήδη φτάσει στο μέγιστο για τους μη-ντόπιους παίκτες, πράγμα που σημαίνει ότι ο Άρνε Σλοτ δεν θα είχε χώρο να πρσθέσει τον Τσιμίκα αν επέστρεφε μέσα στη σεζόν. Το πρόβλημα αυτό αφήνει τον παίκτη ουσιαστικά στον «αέρα», καθώς δεν μπορεί εύκολα να επανενταχθεί στο ανταγωνιστικό σύνολο της Premier League.

Συνεπώς, η πιο λογική λύση θα ήταν η Λίβερπουλ να βρει έναν νέο δανεισμό για τον Τσιμίκα. Ομάδες από την Αγγλία θα τον ήθελαν στο ρόστερ του, ωστόσο υπάρχουν και μη επιβεβαιωμένα σενάρια που βάζουν στο παιχνίδι τον Ολυμπιακό. Ο παίκτης επιθυμεί να φορέσει ξανά τα «ερυθρόλευκα» και σε συνδυασμό με την απογοητευτική εικόνα του Μπρούνο, τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί.