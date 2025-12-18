Ο Κώστας Τσιμίκας δεν έχει καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι και η Ρόμα σκέφτεται ακόμη και να διακόψει πρόωρα τον δανεισμό του από τη Λίβερπουλ, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο ιταλικός Τύπος.

Ο διεθνής Έλληνας αριστερός μπακ υπέγραψε το περασμένο καλοκαίρι στην ιταλική ομάδα ως δανεικός από τους Άγγλους, τα πράγματα όμως δεν έχουν πάει καλά για τον ίδιο καθώς έχει μόλις 11 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Τσιμίκας έχει αγωνιστεί μόνο 462 λεπτά ως τώρα και είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην παραμείνει στη Ρόμα μέχρι το τέλος της σεζόν αλλά να επιστρέψει τον Ιανουάριο στη Λίβερπουλ, καθώς ο Γκασπερίνι είναι φανερό ότι δεν τον υπολογίζει και η διοίκηση θέλει να μειώσει τα έξοδα, να απαλλαγεί δηλαδή από συμβόλαια παικτών που δεν είναι στα πλάνα του προπονητή.

Την ίδια μοίρα με τον Τσικίκα ενδέχεται να έχει και ο Λίον Μπέιλι, ο οποίος είναι δανεικός από την Άστον Βίλα στους «τζαλορόσι», οι οποίοι βρίσκονται στην 4η θέση της Serie A.

Το συμβόλαιο του διεθνή Έλληνα αριστερού μπακ με τη Λίβερπουλ λήγει το καλοκαίρι του 2027.