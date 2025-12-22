Έρχεται και η ώρα του Μπενίτεθ

Το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ εξελίχθηκε σε τραγωδία για τον Παναθηναϊκό, παρά το γεγονός ότι το τελικό αποτέλεσμα ήταν 2-0. Η εικόνα του, όμως, ήταν για πολλά περισσότερα γκολ, με την εμφάνιση της ομάδας να είναι ντροπιαστική και την ευθύνη να ανήκει σε όλους. Όχι μόνο στους παίκτες αλλά και στον Μπενίτεθ, ο οποίος δεν θα πρέπει να βολευτεί με τη λογική ότι παρέλαβε ένα χάος και ο κόσμος ξέρει πολύ καλά ότι οι παίκτες δεν μπορούν να ανταποκριθούν και πρέπει να υπάρξουν μεγάλες αλλαγές. Ο Ισπανός δεν ήρθε για να πει στον κόσμο ότι πρέπει να γίνουν μεταγραφές, αυτό το ήξεραν όλοι. Ήρθε για να βελτιώσει την ομάδα, να σώσει ό,τι μπορεί από τη φετινή σεζόν και με όσα βλέπουμε μέχρι τώρα μάλλον δεν μπορεί να σώσει τίποτα. Και για έναν προπονητή με το βιογραφικό του, αυτό συνιστά αποτυχία.

Η απόφαση για Παντελίδη

Μέσα στον γενικό προβληματισμό που υπάρχει στον Παναθηναϊκό και την απογοήτευση για όλους και για όλα, ο Μπενίτεθ θα πρέπει εντός των προσεχών ημερών να πάρει και μια σημαντική απόφαση. Θα ενσωματωθεί από τον Ιανουάριο στην ομάδα ο Παντελίδης ή όχι; Το θέμα είναι ανοιχτό, στο «τριφύλλι» δεν αποκλείουν τίποτα και την τελική απόφαση θα την πάρει ο προπονητής. Η Κηφισιά, πάντως, δεν πρόκειται να αντιδράσει αν η απόφαση είναι να ενταχθεί άμεσα στον Παναθηναϊκό ο παίκτης. Ανοιχτό επομένως το θέμα και αναμονή για την απόφαση του Ισπανού, ο οποίος μοιάζει λίγο θολωμένος αυτή την περίοδο, αν κρίνουμε από κάποιες επιλογές για την 11άδα ή από το πόσο αργεί να κάνει αλλαγές ακόμη κι αν η ομάδα είναι ένα ναυάγιο, όπως στην Τούμπα.

Πρόβλημα με Στρεφέτσα

Στη 2η θέση της βαθμολογίας έπεσε μετά τα αποτελέσματα της 15ης αγωνιστικής ο Ολυμπιακός, στον οποίο περιμένουν περισσότερα από δύο παίκτες. Μπορεί στον Πειραιά να είναι εκνευρισμένοι, πολύ εκνευρισμένοι με τη διαιτησία, αυτό όμως δεν σημαίνει πως δεν βλέπουν και τα του οίκου τους. Και αυτό που βλέπουν, βασικά, είναι ότι ο Στρεφέτσα δεν έχει πάρει ακόμη μπρος. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ έκανε κάποιες θετικές εμφανίσεις, έδωσε την εντύπωση πως ανεβαίνει συνεχώς, αλλά τελικά δεν είναι έτσι. Συνεχίζει να προβληματίζει με την απόδοσή του και επειδή πρόκειται για παίκτη για τον οποίο δόθηκαν 8 εκατ. ευρώ, υπάρχουν μεγάλες απαιτήσεις. Θα πρέπει επομένως να το… πάρει αλλιώς, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρξει πρόβλημα.

Ένας διαφορετικός Μεντιλίμπαρ

Μιλούσα χθες με άνθρωπο που είναι κοντά στη διοίκηση της ΑΕΚ, η οποία ανέβηκε στην 1η θέση, για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Από όσα μου είπε, ξεχώρισα αυτό: «Ο Μεντιλίμπαρ δεν έχει το ίδιο καθαρό μυαλό που είχε πέρυσι, φαίνεται στις αντιδράσεις του, ήταν πάντα ήρεμος ακόμη και μετά από γκέλες, φέτος όμως βγάζει εκνευρισμό». Και είναι αλήθεια. Το γιατί συμβαίνει αυτό, το ξέρει καλύτερα από όλους ο Ισπανός προπονητής. Σίγουρα, πάντως, η σεζόν μέχρι στιγμής δεν έχει εξελιχθεί όπως θα περίμενε ο «Μέντι», ο οποίος πρέπει να διαχειριστεί την κατάσταση με ηρεμία. Στο πρωτάθλημα, άλλωστε, όλα θα κριθούν τον Μάιο, στο κύπελλο συνεχίζει κανονικά, στο Champions League έχει ελπίδες πρόκρισης. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει νευρικότητα και φαίνεται πλέον.

Προσπάθεια για… γέφυρες με τον Μαρινάκη

Στον Άρη, από ό,τι μαθαίνω, ο Καρυπίδης ψάχνει από κάπου να πιαστεί και θα επιχειρήσει να έρθει ξανά πιο κοντά με τον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα, το τι θα κάνουν στον Πειραιά, θα το δούμε στην πορεία. Το αφεντικό των «κίτρινων» πάντως θέλει απεγνωσμένα να βρει ένα στήριγμα με την ελπίδα να αντιστρέψει το κλίμα και να παραμείνει στο ποδόσφαιρο και γι’ αυτό υπάρχουν σκέψεις για μεταγραφική συνεργασία τον Ιανουάριο με τον Βαγγέλη Μαρινάκη προκειμένου να σπάσει ο πάγος ανάμεσα στις δύο πλευρές. Και δεν εννοώ απαραίτητα ότι ο Άρης θα προσπαθήσει να πάρει παίκτη από τον Ολυμπιακό, αυτό είναι από εξαιρετικά δύσκολο ως αδύνατο. Μπορεί, όμως, να προσπαθήσει να πάρει παίκτη από τη Ρίο Άβε που ανήκει στον Μαρινάκη.

Τα λεφτά του Κόκε από τα ναρκωτικά

Και μιας και αναφέρθηκα στον Άρη, να μην παραβλέψω να σημειώσω και όσα είπε ο Κόκε για τα μπλεξίματα του εκτός ποδοσφαίρου. Ο Ισπανός πρώην ποδοσφαιριστής καταδικάστηκε σε φυλάκιση έξι ετών για διακίνηση ναρκωτικών και ηγετικό ρόλο σε εγκληματική οργάνωση, με τον ίδιο να μιλάει ανοιχτά για αυτό το θέμα σε γαλλικό Μέσο, λέγοντας πως «από το ποδόσφαιρο έβγαζα ένα εκατ. ευρώ τον χρόνο, λεφτά που έβγαζα μέσα σε δύο μήνες από την… άλλη δουλειά. Δουλειά όμως για την οποία ρισκάρεις τη ζωή σου, την ελευθερία σου». Ρίσκαρε και έχασε ο Κόκε, ο οποίος δηλώνει ότι δεν φοβάται για τη ζωή του, αν και στη φυλακή, όπως είπε, τα πάντα μπορούν να συμβούν.