Στο επίκεντρο της αρνητικής προσοχής στα social media βρέθηκε τον Νοέμβριο ο Λαμίν Γιαμάλ, καθώς αναδείχθηκε ως ο ποδοσφαιριστής που δέχθηκε τις περισσότερες διαδικτυακές «επιθέσεις».

Ο νεαρός άσος της Μπαρτσελόνα συνεχίζει με την ίδια εντυπωσιακή συνέπεια που έκλεισε την περσινή σεζόν, αποτελώντας βασικό πυλώνα των «μπλαουγκράνα» τόσο εντός Ισπανίας όσο και στην Ευρώπη. Στα 18 του χρόνια, μετρά ήδη συμμετοχή σε 20 γκολ σε ισάριθμες εμφανίσεις, έχοντας πετύχει εννέα τέρματα και μοιράσει 11 ασίστ.

Η αγωνιστική του εικόνα τον έφερε στη δεύτερη θέση της ψηφοφορίας για τη «Χρυσή Μπάλα», με αρκετούς να υποστηρίζουν πως άξιζε ακόμη και την πρωτιά. Παράλληλα, συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία ενδεκάδα της περσινής σεζόν από τη FIFA και θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά ταλέντα.

Ωστόσο, όπως συμβαίνει με κάθε ποδοσφαιριστή που βρίσκεται στο προσκήνιο, έτσι και ο Γιαμάλ δεν μένει μακριά από την κριτική. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός της Μπαρτσελόνα έχει δεχθεί έντονα σχόλια για ορισμένες αδυναμίες του, με τη νεαρή του ηλικία να παίζει ρόλο στον τρόπο που εκφράζεται δημόσια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η δήλωσή του περί «κλεψίματος» από τη Ρεάλ Μαδρίτης, λίγες ημέρες πριν από ένα Clasico.

Παράλληλα, πτυχές της προσωπικής του ζωής έχουν απασχολήσει έντονα τη δημοσιότητα, με φήμες γύρω από τις σχέσεις του να προκαλούν αρνητικά σχόλια, ενώ ιδιαίτερη συζήτηση προκάλεσαν και καταγγελίες σχετικά με εκδήλωση στα γενέθλιά του, που έφεραν το όνομά του στο προσκήνιο για λάθος λόγους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Marca, ο Λαμίν Γιαμάλ ήταν ο ποδοσφαιριστής που δέχθηκε τον μεγαλύτερο όγκο ρατσιστικών και ξενοφοβικών σχολίων τον περασμένο Νοέμβριο, καθώς το 6% των συνολικών μηνυμάτων μίσους στα social media είχε ως αποδέκτη τον σταρ της Μπαρτσελόνα.