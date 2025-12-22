Ως μέλη συμμορίας ταυτοποιήθηκαν τρεις ανήλικοι, οι οποίοι διέπρατταν κλοπές οχημάτων στην περιοχή του δήμου Θερμαϊκού, στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για δύο 15χρονους και έναν 17χρονο, ενώ ως μέλος της ίδιας συμμορίας φέρεται και ένας 28χρονος, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.. Ενεργώντας από κοινού, οι νεαροί φέρονται να προέβησαν σε τέσσερις κλοπές οχημάτων (μία σε απόπειρα), κατά το διάστημα από αρχές Μαΐου έως τα μέσα Οκτωβρίου του 2024.

Η ίδια ομάδα φέρεται να εμπλέκεται και σε μία διάρρηξη καταστήματος, απ’ όπου τα μέλη της αφαίρεσαν προϊόντα αξίας 400 ευρώ.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση-συμμορία και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, η οποία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ τα αφαιρεθέντα οχήματα ανευρέθηκαν και αποδόθηκαν στους νόμιμους κατόχους τους.