Η αλήθεια είναι πως το «Last Christmas» των Wham! και το «All I Want For Christmas Is You» της Μαράια Κάρεϊ έχουν ταυτιστεί τόσο πολύ με την εορταστική αυτή περίοδο, που πια είναι για τα Χριστούγεννα, ό,τι το αλάτι για το φαγητό. Ωστόσο, φέτος τη «νοστιμάδα» στις γιορτές την έδωσε απρόσμενα η Κάιλι Μινόγκ με το νέο της χριστουγεννιάτικο τραγούδι, «XMAS», φέρνοντας τα πάνω κάτω, αλλά και πετυχαίνοντας για την ίδια ένα ιστορικό ρεκόρ στα βρετανικά τσαρτς.

Η Κάιλι Μινόγκ, με το νέο της ανεβαστικό κομμάτι έκανε τον κόσμο αυτά τα Χριστούγεννα να χορεύει σε ντίσκο ρυθμούς, ενώ δημιούργησε κι ένα viral χορευτικό trend, κυρίως, στο TikTok. Και όχι μόνο αυτό, αφού με το «XMAS» της κατέκτησε για πρώτη φορά στην καριέρα της την κορυφή του βρετανικού χριστουγεννιάτικου chart, γράφοντας παράλληλα ιστορία τόσο για την ίδια όσο και για την Amazon Music, από την οποία κυκλοφόρησε αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας του διαδικτυακού κολοσσού το τραγούδι της. Μάλιστα, η Αυστραλή τραγουδίστρια κατάφερε να εκτοπίσει από την κορυφή το διαχρονικό «Last Christmas» των Wham!, που στο τσακ δεν κατάφεραν να πετύχουν το ρεκόρ της πρώτης θέσης για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.

Και τα ρεκόρ δε σταματούν εδώ για την Κάιλι Μινόγκ, η οποία στα 57 της χρόνια έκανε δυναμική επανεμφάνιση στη μουσική, σημειώνοντας ένα ιστορικό ρεκόρ: έγινε η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνιδα που καταφέρνει να έχει single στο Νο 1 του Ηνωμένου Βασιλείου σε τέσσερις διαφορετικές δεκαετίες. Η πορεία της στην κορυφή ξεκινά από τη δεκαετία του 1980, συνεχίζεται τη δεκαετία του 1990 και του 2000 και ολοκληρώνεται πλέον τη δεκαετία του 2020. Με αυτό το επίτευγμα ισοφαρίζει καλλιτέχνες όπως ο Έλτον Τζον, ο Έλβις Πρίσλεϊ και οι Queen, οι οποίοι επίσης έχουν κατακτήσει την πρώτη θέση σε τέσσερις διαφορετικές δεκαετίες. Ενώ άφησε πίσω της σημαντικούς καλλιτέχνες, όπως η Μαντόνα και ο Μάικλ Τζάκσον.

Το «XMAS» αποτελεί το όγδοο Νο 1 single της Kylie Minogue στο Ηνωμένο Βασίλειο και είναι ταυτόχρονα το πρώτο Amazon Music Original που φτάνει ποτέ στην κορυφή του Official Christmas Chart. Στη φετινή χριστουγεννιάτικη κατάταξη, το «Last Christmas» των Wham κατέλαβε τη δεύτερη θέση, ενώ το «All I Want For Christmas Is You» της Μαράια Κάρεϊ βρέθηκε στο Νο 3 για δεύτερη διαδοχική χρονιά.