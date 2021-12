Το «Last Christmas» είναι, αδιαμφισβήτητα, ένα από τα πιο σύγχρονα τραγούδια που έχουν συνδυαστεί στο μυαλό όλων με τα Χριστούγεννα. Πόσα, όμως, γνωρίζετε για το επιτυχημένο τραγούδι που όλοι σιγοτραγουδάτε κατά την διάρκεια της εορταστικής περιόδου;

Ο Τζορτζ Μάικλ έγραψε το τραγούδι στο παιδικό του δωμάτιο

Το «Last Christmas» γεννήθηκε μια μέρα του 1984 όταν ο Τζορτζ Μάικλ και ο Άντριου Ρίτζλεϊ, μέλος των Wham, επισκέφτηκαν τους γονείς του Μάικλ. Ενώ έβλεπαν τηλεόραση, ο Μάικλ ανέβηκε ξαφνικά στον επάνω όροφο στο παιδικό του δωμάτιο και συνέθεσε το μοντέρνο κλασικό Χριστουγεννιάτικο τραγούδι σε περίπου μία ώρα. Σύμφνωνα με τον Ρίτζλεϊ «Η προσθήκη ενός στίχου που περιέγραφε την ιστορία της προδομένης αγάπης ήταν ένα αριστούργημα και, όπως έκανε τόσο συχνά, άγγιξε καρδιές».

Το Last Christmas δεν είναι ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι

Δεν υπάρχει τίποτα στο «Last Christmas» για τον Άγιο Βασίλη, τους τάρανδους, τα δέντρα, το χιόνι ή οτιδήποτε συνδέουμε συνήθως με τα Χριστούγεννα, αναφέρει το mentalfloss.com. Το τραγούδι μιλά για ένα αποτυχημένο ειδύλλιο που τυγχάνει να ξεκινά στις 25 Δεκεμβρίου, όταν ο Μάικλ έδωσε σε κάποιον την καρδιά του, και τελείωσε στις 26 Δεκεμβρίου, όταν αυτός ο αχάριστος άνθρωπος «την έδωσε μακριά», σύμφωνα με τους στίχους του τραγουδιού.

Δεν έφτασε στην 1η θέση των βρετανικών charts παρά μόνο το 2021

Το να σκοράρεις ένα χριστουγεννιάτικο #1 στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Δυστυχώς, το «Last Christmas» δεν έδωσε στους Wham! αυτή την τιμή -τουλάχιστον όχι στην αρχή. Σταμάτησε στο νούμερο 2 και για περισσότερα από 35 χρόνια είχε τη διάκριση ότι ήταν το single με τις υψηλότερες πωλήσεις όλων των εποχών στο Ηνωμένο Βασίλειο, χωρίς να φτάσει στο #1. Ωστόσο, την 1η Ιανουαρίου του 2021 –36 χρόνια μετά την αρχική του κυκλοφορία– το «Last Christmas» κατέλαβε τελικά την πολυπόθητη πρώτη θέση.

Ο Μάικλ μηνύθηκε για λογοκλοπή για το Last Christmas

Στα μέσα της δεκαετίας του 1980, η εκδοτική εταιρεία Dick James Music μήνυσε τον Μάικλ εκ μέρους των συνθετών του «Can’t Smile Without You», ενός ερωτικού τραγουδιού που ηχογραφήθηκε από τους The Carpenters και τον Barry Manilow, μεταξύ άλλων. Σύμφωνα με τον Chris Porter, τεχνικό ηχογράφησης στο «Last Christmas», η αγωγή απορρίφθηκε αφού ένας μουσικολόγος παρουσίασε 60 και πλέον τραγούδια που έχουν παρόμοια εξέλιξη και μελωδία συγχορδίας.

Το τραγούδι μπήκε στα αμερικάνικα charts μόνο μετά το θάνατο του Τζορτζ Μάικλ

Το 1984 το «Last Christmas» δεν κυκλοφόρησε ως εμπορικό single στις Ηνωμένες Πολιτείες και επομένως δεν ήταν επιλέξιμο για το Billboard Hot 100 chart. Ωστόσο, το Billboard άλλαξε τους κανόνες του το 1998 και στον απόηχο του απροσδόκητου θανάτου του Τζορτζ Μάικλ την ημέρα των Χριστουγέννων του 2016, το τραγούδι έκανε τελικά το ντεμπούτο του στο Hot 100. Στις 2 Ιανουαρίου του 2021, έφτασε στην υψηλότερη θέση (μέχρι στιγμής) στο νούμερο 9.