Σε κλοιό αγροτικών κινητοποιήσεων βρίσκεται τα τελευταία 24ωρα η χώρα μας. Οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους ενισχύοντας τα μπλόκα τους και στήνοντας νέα, ενώ κόβουν την Ελλάδα στα δύο.

Το βράδυ της Δευτέρας έκλεισε εκ νέου το Αεροδρόμιο Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης» μετά την υλοποίηση της απόφασης που έλαβαν αγροτοκτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς από το Ηράκλειο, το Λασίθι και το Ρέθυμνο, που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους.

Οι πτήσεις από και προς το Αεροδρόμιο Ηρακλείου σταμάτησαν και πάλι στις 23:00 το βράδυ της Δευτέρας, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν τέσσερις πτήσεις από Ηράκλειο και μία από Αθήνα για Ηράκλειο, και δεν θα διεξάγονται τουλάχιστον μέχρι και την Τρίτη στις 11 το πρωί, οπότε και θα συνεδριάσει εκ νέου η Συντονιστική Επιτροπή για να λάβει νεότερες αποφάσεις.

Ήρεμη η νύχτα στο αεροδρόμιο Χανίων

Χωρίς εντάσεις η νύχτα στο αεροδρόμιο Χανίων, με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να βρίσκονται εντός των χώρων υποδοχής καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, οργανώνοντας τις επόμενες κινήσεις του αγώνα τους. Η κεντρική πύλη παραμένει ανοιχτή με απρόσκοπτη την κίνηση των επιβατών, οι πτήσεις διεξάγονται σύμφωνα με τον προγραμματισμό τους, χωρίς καθυστερήσεις, με το ενδιαφέρον όλων να βρίσκεται στο εάν τελικά θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση που έχουν ζητήσει.

Οι αγρότες επιθυμούν να πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων του πρωτογενή τομέα, της αυτοδιοίκησης και των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας του νομού, με στόχο, όπως έχουν ζητήσει οι συντονιστές των κινητοποιήσεων, να υπάρξει επικοινωνία με την κυβέρνηση. Στον σχεδιασμό των διαμαρτυρόμενων είναι να εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους αν δεν υπάρξουν δεσμεύσεις από την κυβέρνηση για τα αιτήματα τους, με κυρίαρχο την πληρωμή των ενισχύσεων με τη μέθοδο της Τεχνικής Λύσης, αλλά και την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους των ζωοτροφών.

Οι διαμαρτυρόμενοι ζητούν επίσης η νέα ΚΥΑ να είναι αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων και συζήτησης μαζί τους, καθώς οι συνθήκες που βιώνουν τους οδηγούν στον αφανισμό. Στόχος είναι, όπως τονίζουν, να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, αν δεν λάβουν δεσμεύσεις, βάζοντας μάλιστα στο κάδρο των κινήσεών τους, εκτός του μπλόκου αεροδρομίου, του μπλόκου στα Μεγάλα Χωράφια Χανίων επί του ΒΟΑΚ και το λιμάνι της Σούδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τοπικές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. θα ενισχυθούν με δυνάμεις από την Αθήνα, ενώ στους κόλπους των αγροτών και των κτηνοτρόφων έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση, για το αποτέλεσμα των βίαιων χθεσινών επεισοδίων με τον πετροπόλεμο, τον τραυματισμό αστυνομικών, τις φθορές υπηρεσιακών οχημάτων και αν τελικά τέτοιες εικόνες βοηθούν τον αγώνα τους ή τους απομακρύνουν από τον στόχο τους για δικαίωση των αιτημάτων τους αλλά και την κοινωνία.

Σχετικά με το μπλόκο στα Μεγάλα Χωράφια Χανίων επί του ΒΟΑΚ, η απόφαση που έλαβε η συντονιστική επιτροπή αγώνα αφορά στο να διατηρηθεί το μπλόκο και η κυκλοφορία των οχημάτων να διακόπτεται συμβολικά για μισή ώρα κάθε μεσημέρι 2.00 με 2.30.

Δηλώνουν έτοιμοι να μπλοκάρουν και τα λιμάνια

Μετά τα τελωνεία και τα αεροδρόμια, πλέον οι αγρότες σκληραίνουν ακόμα περισσότερο τη στάση τους και αναμένεται να μπλοκάρουν και τα λιμάνια.

Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας υπάρχουν 55 μπλόκα από τον Έβρο έως την Κρήτη, με τους αγρότες να δηλώνουν ανυποχώρητοι και αποφασισμένοι να στήσουν και άλλα.

Το μεγάλο μπλόκο της Νίκαιας για πρώτη φορά χτες, Δευτέρα 8/12, έκλεισε και τις παρακαμπτήριους οδούς, με αποτέλεσμα η χώρα να «κοπεί» σχεδόν στα δύο. Η μοναδική δίοδος για τους οδηγούς είναι η Παλαιά Εθνική Οδός Λάρισας – Βόλου.

Στο τελωνείο των Κήπων οι αγρότες επιτρέπουν τη διέλευση μόνο των επιβατικών οχημάτων, ενώ στα τελωνεία Νίκης, Εξοχής, Προμαχώνα και Ευζώνων οι παραγωγοί πραγματοποιούν δίωρους αποκλεισμούς.

Και τα τρία μπλόκα της Θεσσαλίας θα συμμετάσχουν στον αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου την Τετάρτη το πρωί.

Παράλληλα, οι αγρότες των Τρικάλων εξετάζουν το ενδεχόμενο να κλείσουν κόμβους του Ε65, αλλά και να πραγματοποιήσουν επισκέψεις σε γραφεία βουλευτών της ΝΔ του νομού τους.

Σε νέα κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Σε νέα κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προσανατολίζονται αγρότες και κτηνοτρόφοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι οποίοι συμμετέχουν στα μπλόκα που έχουν στηθεί στους νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας.

Στην Αιτωλοακαρνανία, εξακολουθεί να παραμένει αποκλεισμένος ο αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, κοντά στο Αγρίνιο, ενώ, όπως αποφάσισε η συντονιστική επιτροπή, σήμερα στις 8:00 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί συνέλευση με τη συμμετοχή φορέων.

Επίσης, η συντονιστική επιτροπή απηύθυνε κάλεσμα για κινητοποίηση αύριο, Τετάρτη, στις 11:00 το πρωί στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου.

Παράλληλα, σε κινητοποίηση βρίσκονται αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ναυπακτίας, της Δωρίδας, του Μεσολογγίου και της Βόνιτσας, με μπλόκα που έχουν στήσει στις γέφυρες του Μόρνου και του Ευήνου, καθώς και στην Αμβρακία οδό.

Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν αποκλείσει το νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου στην περιοχή του κόμβου της Κάτω Αχαΐας, ενώ αγρότες και κτηνοτρόφοι από την περιοχή της Αιγιάλειας έχουν στήσει μπλόκο στη γέφυρα του Σελινούντα, στο Αίγιο, όπου κάθε ημέρα προχωρούν σε ολιγόωρο αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Πατρών – Κορίνθου.

Ακόμη, από χθες Δευτέρα αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν σταθμεύσει τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα στη μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, με αποτέλεσμα η κίνηση των οχημάτων να εκτρέπεται μέσω των κόμβων Κ1 – Λιμάνι Πάτρας και Οβρυάς.

Στην Ηλεία, το μπλόκο των αγροτών και των κτηνοτρόφων έχει στηθεί στον κόμβο του Πύργου και προχωρούν κάθε ημέρα σε ολιγόωρο αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου, ενώ το βράδυ της Δευτέρας άνοιξαν τα διόδια που βρίσκονται κοντά στον Πύργο.

Επίσης, για σήμερα το πρωί έχουν προγραμματίσει μηχανοκίνητη πορεία και συγκέντρωση διαμαρτυρίας μέσα στην πόλη του Πύργου.

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες στη δυτική Θεσσαλία – Αποφασίζουν και άλλες μορφές δράσεων

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες στη δυτική Θεσσαλία, τα οποία έχουν στηθεί στον αυτοκινητόδρομο Ε65. Οι αγρότες της Καρδίτσας πάνω στον Ε65 και οι αγρότες των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65. Τα δύο μπλόκα συνεχώς ενισχύονται και εξαπλώνονται, από γεωργούς, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους των δύο περιοχών.

Οι αγρότες και των δύο μπλόκων μέσα από καθημερινές συνελεύσεις προχωρούν σε συντονισμό του αγώνα τους, αποφασίζοντας και άλλες μορφές δράσεων αλλά και συμπόρευση με τα εργατικά σωματεία και τους μαζικούς φορείς της περιοχής.

Η Συντονιστική Επιτροπή του μπλόκου Ε65 στην Καρδίτσα, με ανακοίνωση, καλεί σε συγκέντρωση αλληλεγγύης την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, στις 6 μ.μ. στον χώρο του μπλόκου, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, πως «έχουμε κοινά προβλήματα, κοινός πρέπει να είναι ο αγώνας».