Οι αγρότες παραμένουν στους δρόμους, διατηρώντας μπλόκα σε κρίσιμες οδικές αρτηρίες, τελωνεία και λιμάνια σε όλη την Ελλάδα. Οι κινητοποιήσεις έχουν κλιμακωθεί τις τελευταίες ημέρες, με τους αγρότες να ζητούν λύσεις σε ζωτικά οικονομικά και φορολογικά ζητήματα που πλήττουν τον κλάδο τους.

Οι συντονισμένες δράσεις των αγροτών γίνονται σε πανελλαδικό επίπεδο, με συνελεύσεις σε κάθε περιοχή να καθορίζουν τις επόμενες κινήσεις και να διασφαλίζουν ότι τα μπλόκα θα παραμείνουν ενεργά όσο χρειάζεται, σύμφωνα με τους αγρότες.

Συγκεκριμένα, πολύωροι αποκλεισμοί πραγματοποιούνται σήμερα σε αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα, στα τελωνεία των Ευζώνων και της Νίκης, καθώς και στα σύνορα με τη Βουλγαρία στον Προμαχώνα και την Εξοχή, με τους αποκλεισμούς να αφορούν τόσο την είσοδο όσο και την έξοδο από τη χώρα.

Στο τελωνείο Ευζώνων οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι προχώρησαν σε τετράωρο αποκλεισμό έως τις 16:00, ενώ το απόγευμα σχεδιάζεται νέο κλείσιμο από τις 18:00 μέχρι αργά το βράδυ, με τη συμμετοχή παραγωγών από τον δήμο Παιονίας, τα Γιαννιτσά και τον νομό Κιλκίς, αλλά και εκπροσώπων άλλων εργατικών σωματείων.

Στο τελωνείο Προμαχώνα πραγματοποιείται οκτάωρος αποκλεισμός για φορτηγά, ενώ η διέλευση αυτοκινήτων και λεωφορείων παραμένει ανοιχτή, με τους συμμετέχοντες να ενισχύονται συνεχώς και από άλλους φορείς του κλάδου.

Αναλυτικά τα ενεργά μπλόκα και οι μερικοί αποκλεισμοί

Ενεργά μπλόκα:

Νίκαια – Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης (Θεσσαλία)

Ε65 – Καρδίτσα και Διόδια Λόγγου (Τρίκαλα, Θεσσαλία)

Κόμβος Μικροθηβών (Μαγνησία, Θεσσαλία)

Κόμβος Ξυνιάδας – Δομοκός / Ε65 (Φθιώτιδα, Στερεά Ελλάδα)

Κόμβος Δερβενίου (Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία)

Κόμβος Γυψοχωρίου (Πέλλα, Κεντρική Μακεδονία)

Κόμβος Φιλώτα – Κοζάνη-Φλώρινα (Δυτική Μακεδονία)

Τελωνείο Νίκης (Φλώρινα, Δυτική Μακεδονία)

Τελωνείο Ευζώνων (Κιλκίς, Κεντρική Μακεδονία)

Τελωνείο Προμαχώνα (Σέρρες, Ανατολική Μακεδονία)

Τελωνείο Κήπων (Έβρος, Θράκη)

Κόμβος Ορμενίου (Βόρειος Έβρος, Θράκη)

Κόμβος Μουσθένης – Εγνατία Οδός (Ανατολική Μακεδονία)

Κάστρο Βοιωτίας – Εθνική Οδός (Στερεά Ελλάδα)

Ορχομενός – Είσοδος πόλης (Στερεά Ελλάδα)

Κιάτο – Πλευρικά Διόδια (Πελοπόννησος)

Μεσσήνη – Παλαιός Σταθμός ΟΣΕ (Πελοπόννησος)

Παγκρήτιο Στάδιο Ηρακλείου (Κρήτη)

Κόμβος Σούδας – Χανιά (Κρήτη)

Αεροδρόμιο Χανίων (Ι. Δασκαλογιάννης, Κρήτη)

Λιμάνι Ηρακλείου (Κρήτη)

Αεροδρόμιο Ηρακλείου (Ν. Καζαντζάκης, Κρήτη)

Κόμβος Νέων Κερδυλίων – Σέρρες (Κεντρική Μακεδονία)

Λούρος – Πρέβεζα (Ήπειρος)

Λιμάνι Μυτιλήνης – Λέσβος (Βόρειο Αιγαίο)

Κόμβος Κάτω Αχαΐας – Εθνική Οδός Πατρών-Πύργου (Δυτική Ελλάδα)

Κόμβος Κουρλαμπά – Εθνική Οδός Πατρών-Τριπόλεως (Δυτική Ελλάδα)

Κόμβος Αγγελοκάστρου – Αιτωλοακαρνανία (Δυτική Ελλάδα)

Διόδια Σιάτιστας – Εγνατία Οδός (Δυτική Μακεδονία)

Κόμβος Άρνισσας – Πέλλα (Κεντρική Μακεδονία)

Κόμβος Καλπακίου – Ιωάννινα (Ήπειρος)

Λεχαινά – Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης (Δυτική Ελλάδα)

Ερυθρές (Κριεκούκι, Αττική)

Κόμβος Μπράλου (Φθιώτιδα, Στερεά Ελλάδα)

Γέφυρα Σελινούντα – Αίγιο (Δυτική Ελλάδα)

Τελωνείο Εξοχής – Δράμα (Ανατολική Μακεδονία)

Κόμβος Καστανεών – Βόρειος Έβρος (Θράκη)

Ιτέα – Φωκίδα (Στερεά Ελλάδα)

Τούνελ Κατερίνης – Πιερία (Κεντρική Μακεδονία)

Διόδια Ακτίου – Βόνιτσα (Δυτική Ελλάδα)

Τρία Μοναστήρια – Ρέθυμνο (Κρήτη)

Μεγάλα Χωράφια – Χανιά (Κρήτη)

Χαλκηδόνα – Θεσσαλονίκη (Κεντρική Μακεδονία)

Κόμβος Πύργου – Ηλεία (Δυτική Ελλάδα)

Κόμβος Μαλαχιά – Άργος (Πελοπόννησος)

Γέφυρα Ευρώτα – Σπάρτη (Πελοπόννησος)

Παχιά Άμμος – Λασίθι (Κρήτη)

Κόμβος Κουλούρας – Ημαθία (Κεντρική Μακεδονία)

Κόμβος Νησελίου – Ημαθία (Κεντρική Μακεδονία)

Κόμβος Πεζών – Ηράκλειο (Κρήτη)

Διασταύρωση Βαγίων – Παλαιά Εθνική Οδός (Στερεά Ελλάδα)

Διασταύρωση Μαυρολεύκης – Δράμα (Ανατολική Μακεδονία)

Διασταύρωση Κοκκινογείων (Προσοτσάνη) – Δράμα (Ανατολική Μακεδονία)

Κόμβος Τρίγλιας – Χαλκιδική (Κεντρική Μακεδονία)

Φίλιπποι – Καβάλα (Ανατολική Μακεδονία)

Χρυσούπολη – Καβάλα (Ανατολική Μακεδονία)

Γέφυρα Άρτας – Άρτα (Ήπειρος)

Γέφυρα Ξηροπήγαδου – Ναυπακτία (Δυτική Ελλάδα)

Κόμβος Αταλάντης – Φθιώτιδα (Στερεά Ελλάδα)

Χανδρινού – Μεσσηνία (Πελοπόννησος)

Γερακάρι (Αγιόκαμπος) – Λάρισα (Θεσσαλία)

Διασταύρωση Πυργετού – Δέλτα Πηνειού (Θεσσαλία)

Γέφυρα Ευήνου – Αιτωλοακαρνανία (Δυτική Ελλάδα)

Κόμβος Θήβας – Εθνική Οδός (Στερεά Ελλάδα)

Ελασσόνα – Λάρισα (Θεσσαλία)

Άγιος Μάμας – Χαλκιδική (Κεντρική Μακεδονία)

Κομπότι – Άρτα (Ήπειρος)

Ιστιαέα – Βόρεια Εύβοια (Στερεά Ελλάδα)

Κήρινθος – Μαντούδι (Στερεά Ελλάδα)

Αεροδρόμιο Ιωαννίνων (Βασιλεύς Πύρρος, Ήπειρος)

Μερικοί αποκλεισμοί:

Διόδια Μαλγάρων – Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης (Κεντρική Μακεδονία)

Κόμβος Δυτικής Κομοτηνής – Εγνατία (Θράκη)

Δείτε εδώ live όλες τις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Τις επόμενες ώρες αναμένονται σε γενικές συνελεύσεις οι αποφάσεις για κλείσιμο -με συμβολικό χαρακτήρα κατ’ αρχήν- σε λιμάνια και αεροδρόμια της χώρας, ενώ είναι πιθανόν να υπάρξουν κινητοποιήσεις και μπλόκα και σε άλλες κομβικές υποδομές, όπως Τελωνεία, Εφορίες κ.λ.π.