Αμετακίνητοι παραμένουν οι αγρότες οι οποίοι έχουν αυξήσει τα μπλόκα τους τα τελευταία 24ωρα. Διαμηνύοντας πως δεν θα κάνουν βήμα πίσω εάν δεν δεχτεί η κυβέρνηση τα αιτήματά τους, ετοιμάζονται να μείνουν στους δρόμους ακόμη και την περίοδο των εορτών.

Κλειστή παραμένει η ΕΟ Αθηνών-Θεσσαλονίκης στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα, αλλά και στον αυτοκινητόδρομο Ε65 στο ύψος της Καρδίτσας και των διοδίων του Λόγγου στα Τρίκαλα. Στη Μαγνησία έκλεισε ο κόμβος των Μικροθηβών, ενώ το μεσημέρι της Δευτέρας εκπρόσωποι όλων των αγροτικών μπλόκων της Κεντρικής Μακεδονίας θα συναντηθούν στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης για να συντονίσουν τις δράσεις τους.

Πάνω από 50 τα μπλόκα σε όλη τη χώρα

Τα μπλόκα είναι πλέον 54 σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που γνωστοποίησε το πρωί της Δευτέρας 8/12 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Στη Νίκαια της Θεσσαλίας παραμένουν περίπου 4.000 τρακτέρ και οι αγρότες αποφάσισαν για σήμερα συμβολικούς αποκλεισμούς παράπλευρων δρόμων και για την Τετάρτη κλείσιμο του λιμανιού του Βόλου. Εκτός από τα τρία μπλόκα στην Αθηνών-Λαμίας, σε Θήβα, Κάστρο και Μπράλο, ετοιμάζεται τέταρτο στην Αταλάντη. Σε δύο σημεία παραμένουν μπλόκα στον Ε65, επίσης δύο τουλάχιστον είναι τα μπλόκα στην Ιόνια Οδό και σε τρία σημεία στην Εγνατία Οδό.

Παραμένει κλειστή και σήμερα η εθνική οδός στο ύψος της Νίκαιας, καθώς συνεχίζονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις, με τα τρακτέρ να βρίσκονται παρατεταγμένα στο σημείο και τους αγρότες αποφασισμένους να μην υποχωρήσουν αν δεν δοθούν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους.

Οι κινητοποιήσεις των αγροτών στο μπλόκο της Νίκαιας μπαίνουν σε νέα φάση, καθώς σε συνέλευσή τους αποφάσισαν ομόφωνα σειρά νέων κινητοποιήσεων για τις επόμενες ημέρες.

Σήμερα, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, από τις 5 το απόγευμα έως τις 7 το βράδυ, τίθεται ήδη σε εφαρμογή το κλείσιμο των παραδρόμων γύρω από το μπλόκο της Νίκαιας. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της πίεσης που ασκούν οι αγρότες προς την πολιτεία, επιδιώκοντας να αναδείξουν με πιο έντονο τρόπο τα αιτήματά τους.

Η συνέλευση αποφάσισε επίσης τη συνέχιση και τη διεύρυνση των κινητοποιήσεων σε πανθεσσαλικό επίπεδο. Έτσι, την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, στις 10 το πρωί, αγρότες από τα τρία μεγάλα μπλόκα της Θεσσαλίας θα ενώσουν τις δυνάμεις τους με τους αλιείς της Μαγνησίας, προχωρώντας σε αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου.

Παράλληλα, την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου στις 5:30 το απόγευμα, οι αγρότες απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε όλα τα σωματεία, τους συλλόγους και τους μαζικούς φορείς του νομού Λάρισας να δώσουν το παρών σε πανλαρισαϊκή συγκέντρωση στο μπλόκο της Νίκαιας. Στόχος της συγκέντρωσης είναι η ενημέρωση για την πορεία των κινητοποιήσεων, αλλά κυρίως ο συντονισμός για τη συνέχιση και την περαιτέρω κλιμάκωση του αγώνα τους.

Νέες συνελεύσεις σήμερα

Το μεσημέρι της Δευτέρας, επίσης το ERTnews εκπρόσωποι όλων των αγροτικών μπλόκων της Κεντρικής Μακεδονίας θα συναντηθούν στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης, για να συντονίσουν τις δράσεις τους αλλά και να αποφασίσουν τις κινητοποιήσεις των επόμενων ημερών.

Τα τελωνεία Κήπων, Εξοχής, Ευζώνων και Νίκης παραμένουν κλειστά για φορτηγά, ενώ ο Προμαχώνας άνοιξε το απόγευμα της Κυριακής.

Στο νέο μπλόκο που στήθηκε στο αεροδρόμιο των Ιωαννίνων, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι ήρθαν με τα τρακτέρ, αλλά είχαν μαζί τους και τα παιδιά τους, τους αυριανούς νέους κτηνοτρόφους, όπως είπαν.

Οι αγρότες αποχώρησαν από τον κόμβο της Κάτω Αχαΐας και θα συγκεντρωθούν ξανά τη Δευτέρα στις 5:30 το απόγευμα, προκειμένου να αποφασίσουν τις επόμενες μορφές δράσης τους.

Η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου έχει αποκατασταθεί, ωστόσο ο νέος αυτοκινητόδρομος θα παραμείνει κλειστός μέχρι νεωτέρας.

Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις αγροτών και κτηνοτρόφων σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία

Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων στους τρεις νομούς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Ειδικότερα, από το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας έχουν αποκλείσει τον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, κοντά στο Αγρίνιο, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζουν το ενδεχόμενο να ανοίξουν μεθαύριο, Τετάρτη, τα διόδια της γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου.

Επίσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ναυπακτίας και της Δωρίδας έχουν σταθμεύσει τρακτέρ και αγροτικά οχήματα στη γέφυρα του Μόρνου, όπου ήδη πραγματοποίησαν τον πρώτο συμβολικό αποκλεισμό, ενώ αγρότες και κτηνοτρόφοι από την περιοχή του Μεσολογγίου προχώρησαν σε μπλόκο στη γέφυρα του Ευήνου, όπου και εκεί προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό.

Παράλληλα, κινητοποιήσεις έχουν ξεκινήσει αγρότες και κτηνοτρόφοι από την περιοχή της Βόνιτσας και του Ακτίου.

Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν αποκλείσει τον νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου στην περιοχή του κόμβου της Κάτω Αχαΐας, ενώ αγρότες και κτηνοτρόφοι από την περιοχή της Αιγιάλειας έχουν στήσει μπλόκο στη γέφυρα του Σελινούντα, στο Αίγιο, όπου σε καθημερινή βάση προχωρούν σε ολιγόωρο αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Πατρών – Κορίνθου.

Επίσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι από την περιοχή του Δήμου Ερυμάνθου προγραμματίζουν για σήμερα το πρωί στις 11:00 συγκέντρωση στην περιοχή Κουρλαμπά και στη συνέχεια αυτοκινητοπορεία προς την Πάτρα και συγκέντρωση έξω από το κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Στη συγκέντρωση αναμένεται να συμμετάσχουν αγρότες και κτηνοτρόφοι από τα Καλάβρυτα και την Αιγιάλεια.

Στην Ηλεία, το μπλόκο των αγροτών και των κτηνοτρόφων έχει στηθεί στον κόμβο του Πύργου και προχωρούν κάθε ημέρα σε ολιγόωρο αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Πατρών – Πύργου.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού Σερρών παραμένουν για 5η συνεχόμενη ημέρα στο μπλόκο του Προμαχώνα και απέκλεισαν για τέσσερις ώρες την κυκλοφορία φορτηγών και στα δύο ρεύματα στο τελωνείο.

Περικυκλωμένη από 4 μπλόκα η Θεσσαλονίκη

Στον Λαγκαδά είναι το τέταρτο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο γύρω από τη Θεσσαλονίκη, μετά τα Πράσινα Φανάρια, τη Χαλκηδόνα και τα Μάλγαρα.

Από το απόγευμα της Κυριακής άνοιξε η λεωφόρος Γεωργικής Σχολής, ενώ σε ισχύ παραμένει ο αποκλεισμός στις Μικροθήβες. Κλειστή η παλαιά Εθνική Οδός στη Γέφυρα Εύηνου. Στην Εγνατία, άνοιξε η κυκλοφορία από Ξάνθη προς Κομοτηνή, αλλά το αντίθετο ρεύμα παραμένει αποκλεισμένο. Στη Σκύδρα, 200 τρακτέρ έχουν αποκλείσει το τελωνείο και τμήμα της οδού Έδεσσας-Βέροιας.

Τα μπλόκα παραμένουν σε Χαλκηδόνα, Μάλγαρα, Δερβένι, ενώ ενισχυμένο είναι και το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια.

Οι αγρότες απέσυραν τα τρακτέρ τους, που είχαν παρατάξει στον δρόμο, μπροστά από τις κλούβες της αστυνομίας, και εν συνεχεία τα παρέταξαν δεξιά και αριστερά της λεωφόρου Γεωργικής Σχολής, ανοίγοντάς την.

Οι αγρότες διαμηνύουν ότι θα κάνουν αγωγή στην αστυνομία, στις συγκεκριμένες διμοιρίες που είχαν παραταχθεί εκεί της υποδιεύθυνσης αποκατάστασης τάξης, διότι είναι αυτές -όπως λένε- που αποκλείουν τον δρόμο – και όχι τα τρακτέρ.

Από την πλευρά της, η αστυνομία, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ3, διαμηνύει ότι εάν δεν φύγει και το τελευταίο τρακτέρ από το σημείο, δεν πρόκειται να αποσυρθούν.

Το μπλόκο των Μικροθηβών ενισχύουν και αγρότες από το Πήλιο, κυρίως ελαιοκαλλιεργητές που ήρθαν με 50 αγροτικά οχήματα, επισημαίνοντας: «Το λάδι αυτή τη στιγμή πουλιέται στα 3,5 ευρώ όταν στην Αλβανία η τιμή παραγωγού είναι 8 ευρώ και στην Ιταλία είναι 9. Αυτό είναι μια τρομερή αδικία σε βάρος μας».

Μήνυμα αποφασιστικότητας από τους αγρότες της Καρδίτσας. Κλειστός ο κόμβος προς τον Ε65, καθώς και το παλαιό οδικό δίκτυο Λαμίας–Θεσσαλίας στον Δομοκό.

«Δεν χρειάζεται να συναντηθούμε για να υλοποιήσουν τις υποσχέσεις που έχουν δώσει εδώ και χρόνια να έχουμε τιμές που να ικανοποιούν την κοινωνία και άμεσα αναπλήρωση εισοδήματος», δήλωσε ο Γιάννης Τσούτρας, Γραμματέας της Ενωτικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Καρδίτσας.

Δυναμικό «παρών» δίνουν και οι αγρότες στο μπλόκο της Σιάτιστας, κλείνοντας την Εγνατία Οδό.

Έναρξη κινητοποιήσεων των αγροτοκτηνοτρόφων στην Κρήτη

Στις 11.30 το πρωί σήμερα, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, έχουν προγραμματίσει την έναρξη των κινητοποιήσεών τους οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης. Η συγκέντρωση στην ανατολική Κρήτη έχει προγραμματιστεί να γίνει έξω από το Παγκρήτιο Στάδιο στο Ηράκλειο, από όπου σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα εκκινήσει μηχανοκίνητη πορεία.

Μάλιστα, όπως ανέφερε τα προηγούμενα 24ωρα, ο πρόεδρος της Παγκρήτιας Συντονιστικής Επιτροπής και πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ανωγείων, Βασίλης Μανουράς, «αυτό που σχεδιάζουν είναι να προχωρήσουν σε αποκλεισμό του λιμένα Ηρακλείου και του αεροδρομίου “Ν. Καζαντζάκης”».

Στις κινητοποιήσεις στο Ηράκλειο, θα συμμετέχουν αγροτοκτηνοτρόφοι από τη Σητεία και την Ιεράπετρα που έχουν προγραμματίσει να συγκεντρωθούν αργότερα σήμερα το πρωί στην Παχιά Άμμο προκειμένου να φτάσουν με κομβόι στο Ηράκλειο, ενώ θα συμμετέχουν και αγροτοκτηνοτρόφοι από τον Άγιο Νικόλαο που θα ενωθούν με τους συναδέλφους τους, στο ύψος των Μαλίων του δήμου Χερσονήσου. Επίσης, στις κινητοποιήσεις στο Ηράκλειο θα συμμετέχουν αγροτοκτηνοτρόφοι και από το ανατολικό Ρέθυμνο.