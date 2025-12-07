Πατούν τέρμα το γκάζι οι αγρότες και πολλαπλασιάζουν τα μπλόκα τους σε κομβικά σημεία του εθνικού δικτύου, δημιουργώντας ένα σκληρό πανελλαδικό μέτωπο.

Εθνική Οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης

Αγρότες από όλες τις περιοχές της Βοιωτίας με εκατοντάδες τρακτέρ φτάνουν στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Κάστρου.

Συμβολικά, προπορεύεται μια… νεκροφόρα.

Οι αγρότες βγάζουν από το οδόστρωμα τον φραγμό που είχε στηθεί από τις αστυνομικές δυνάμεις και τα τρακτέρ περνούν από τον κλοιό. Κλείνουν το Κάστρο… επ’ αόριστον.

Αύριο για δύο ώρες οι αγρότες θα κλείσουν και τις παρακαμπτήριες, όπου κανείς οδηγός δεν θα μπορεί για 2 ώρες να περάσει από κανένα σημείο της Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης.

Φθιώτιδα & Μεσολόγγι

Μπλόκο αγροτών στη Νίκαια της Λάρισας

Στη Φθιώτιδα, οι αγρότες του νομού κλείνουν τον κόμβο της Αταλάντης.

Παράλληλα, σε ολόκληρη τη χώρα, σήμερα, στήθηκαν νέα αγροτικά μπλόκα.

Ένα νέο μπλόκο στήθηκε στη γέφυρα του Ευήνου ποταμού κοντά στο Μεσολόγγι. Αγρότες από τις κοντινές περιοχές έχουν κλείσει το δρόμο και θα παραμείνουν επ’ αόριστον, όπως δηλώνουν.

Πάτρα & Ιωάννινα

Κινητοποιήσεις αγροτών

Οι αγρότες του Αιγίου έκλεισαν την Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών το απόγευμα της Κυριακής. Αύριο, οι αγρότες της Αχαΐας σχεδιάζουν αποκλεισμό του λιμανιού της Πάτρας και της Νέας και Παλαιάς Εθνικής Πατρών – Πύργου.

Έξω από το αεροδρόμιο Ιωάννινων ο δρόμος έχει κλείσει, όμως η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις παραμένει ανοιχτή.

Άρτα και Χανιά

Μπλόκο από αγρότες και κτηνοτρόφους στα Μεγάλα Χωράφια Χανίων

Μεγάλο αγροτικό μπλόκο στήθηκε και στην Ιονία Οδό, στις Κεραμάτες Άρτας αλλά και στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, στα Μεγάλα Χωράφια Χανίων.

Οι αγρότες, προετοιμάζονται για τη κλιμάκωση και ζητούν την ανοχή και τη συμπαράσταση των πολιτών.

Λάρισα & Μαγνησία

Μπλόκο στις Μικροθήβες

Ο κύβος ερρίφθη για κλιμάκωση σε Λάρισα και Μαγνησία.

Τη Δευτέρα θα αποκλείσουν τους παράδρομους στον κόμβο της Νίκαιας, και την Τετάρτη μαζί με τους αλιείς θα κλείσουν το λιμάνι του Βόλου.

Θεσσαλονίκη

Οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους και στη Χαλκηδόνα. Απέκλεισαν την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας από τις 12 μέχρι τις 7 το απόγευμα.

Παράλληλα, στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» οι αγρότες έβγαλαν από τη μέση του δρόμου τα τρακτέρ και τα έχουν παρατάξει κατά μήκος του δρόμου.

Τη συμπαράστασή τους στους αγρότες θα εκφράσουν οργανώσεις εργαζομένων αύριο το απόγευμα με συγκεντρώσεις, έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στην Αθήνα και στο υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης στη Θεσσαλονίκη.