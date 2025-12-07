Πιο αποφασισμένοι από ποτέ δηλώνουν οι αγρότες της χώρας μας οι οποίοι τα τελευταία 24ωρα βρίσκονται στους δρόμους. Αυξάνοντας τα τρακτέρ που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις η χώρα «παραλύει» και κινδυνεύει να παραμείνει κομμένη στα δύο ενόψει εορτών.

«Ήρθαμε για να μείνουμε» επαναλαμβάνουν σε κάθε τόνο οι αγρότες στα μπλόκα σε εθνικές, επαρχιακές οδούς και τελωνεία, δηλώνοντας αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους για λύσεις στα βασικά τους προβλήματα που είναι οι αποζημιώσεις, η ευλογιά, η μείωση του κόστους παραγωγής, το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο και η εξομάλυνση των πληρωμών αναφορικά με τις γεωργικές επιδοτήσεις.

Έκλεισε η παλαιά Εθνική οδός στη Γέφυρα Εύηνου

Την ώρα που έκλεισε η παλαιά Εθνική οδός στη Γέφυρα Εύηνου από τα τρακτέρ, αγρότες της Μαγνησίας έκοψαν την Αθηνών-Θεσσαλονίκης και στις Μικροθήβες ανακοινώνοντας ότι την ερχόμενη Τετάρτη σχεδιάζουν να προχωρήσουν σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου, ενώ νέα μπλόκα στήθηκαν στην Ιονία οδό στον κόμβο του Αγγελοκάστρου Αιτωλοακαρνανίας, όπως και στην Εγνατία οδό στη Σιάτιστα και στην Ξάνθη.

Κλειστός από αγρότες, ο κόμβος του αεροδρομίου στα Ιωάννινα

Μεγάλη κινητοποίηση πραγματοποιούν από τις 12:00 το μεσημέρι οι αγρότες των Ιωαννίνων, οι οποίοι από κάθε γωνιά του νομού κατέβηκαν στο αεροδρόμιο, με τρακτέρ και αγροτικά αυτοκίνητα.

Αυτή την ώρα έχουν κλείσει στον κόμβο του αεροδρομίου και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας ενώ αναμένεται να κάνουν σύσκεψη οι εκπρόσωποι των συλλόγων τους για να αποφασίσουν την περαιτέρω κλιμάκωση και ποια μορφή θα έχουν οι κινητοποιήσεις τους.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν αγρότες, κτηνοτρόφοι, αμπελουργοί και μελισσοκόμοι από τη Ζίτσα, το Πωγώνι, την Δωδώνη, την Κόνιτσα. Της φάλλαγας των τρακτέρ προηγήθηκε πορεία πολιτών και φορέων.

Ο κόμβος του αεροδρομίου είναι στην Εθνική Οδό Ιωαννίνων-Κακαβιάς, στον οδικό άξονα που οδηγεί στην πύλη εισόδου Ελλάδας-Αλβανίας. Ο αποκλεισμός του κόμβου θα διαρκέσει τρεις ώρες ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται από παρακαμτήριους δρόμους.

Τα βλέμματα σήμερα είναι στραμμένα στη σύσκεψη των αγροτών στον θεσσαλικό κάμπο στο μπλόκο της Νίκαιας και αύριο Δευτέρα στις 3 μετά το μεσημέρι στη σύσκεψη των αγροτών της κεντρικής Μακεδονίας, στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης.

Σημειώνεται πως την ερχόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής, προκειμένου να υπάρξει πανελλαδικός συντονισμός όλων των μπλόκων και των διαμαρτυριών.

Παίρνουν αποφάσεις για το μέλλον των κινητοποιήσεων οι αγρότες στη Νίκαια

Σήμερα Κυριακή στο μεγαλύτερο μπλόκο, αυτό της Νίκαιας, θα πραγματοποιηθεί συνέλευση, όπου θα συζητηθούν μορφές δράσης, όπως συμβολικοί αποκλεισμοί σε παρακαμπτήριους δρόμους ή άλλες παρεμβάσεις που θα αποφασιστούν από τους ίδιους τους αγρότες και θα ληφθούν αποφάσεις. Υπενθυμίζεται πως στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα, βρίσκονται 4.000 τρακτέρ. Στο σημείο κλειστή παραμένει η Εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης.

Κλιμακώνουν τις αντιδράσεις τους οι αγρότες της Μαγνησίας, ανακοινώνοντας ότι την ερχόμενη Τετάρτη θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου, σε μια νέα δυναμική ενέργεια που προστίθεται στο μπλόκο των Μικροθηβών στην Εθνική Οδό, το οποίο παραμένει σε ισχύ. Οι αγρότες από το Πήλιο, τη Νέα Αγχίαλο και τον Αλμυρό θα έχουν σήμερα στις 11 το πρωί συνάντηση με τον λιμενάρχη Βόλου για να προχωρήσουν έπειτα από συνεννόηση στον αποκλεισμό του. Περίπου 200 τρακτέρ από την περιοχή του Αλμυρού και του Δήμου Ρήγα Φεραίου βρίσκονται στον κόμβο των Μικροθηβών. Η παρακαμπτήριος οδός που ακολουθούν οι οδηγοί είναι μόλις 500 μέτρων και μετά εισέρχονται κανονικά στην ΠΑΘΕ. Σήμερα αναμένεται ενίσχυση συμβολικά για κάποιες ώρες από αγρότες και από την περιοχή του Πηλίου.

Και οι αγρότες της Καρδίτσας στον Ε65 και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου στον Ε65, συνεχίζουν και κλιμακώνουν τον αγώνα τους. «Δεν θα φύγουμε από τα μπλόκα αν δεν ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά μας», είναι το μήνυμα που στέλνουν και από τα δύο μπλόκα που έχουν στηθεί στον αυτοκινητόδρομο.

Αποκλεισμοί στην Εγνατία

Ενισχύονται καθημερινά και τα αγροτικά μπλόκα που έχουν στηθεί σε καίρια σημεία της Κεντρικής, Δυτικής και Ανατολικής Μακεδονίας.

Νωρίτερα, όπως σημειώνει σε σχετικό του ρεπορτάζ το ERTnews έκλεισαν την Εγνατία επ’ αόριστον οι αγρότες της Ξάνθης στο ύψος του Κόμβου Βαφέικων. Μέχρι νεότερης απόφασής τους, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται είτε δια της παλαιάς εθνικής οδού (μέσω Πόρτο Λάγους) είτε μέσω Ιάσμου, από του οποίου τον κόμβο οι οδηγοί μπορούν να επανέλθουν στον αυτοκινητόδρομο.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι από Κοζάνη, Γρεβενά και Καστοριά έχουν παρατάξει τα τρακτέρ τους στήνοντας ένα κοινό αγροτικό μπλόκο στη διασταύρωση Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού, στην Κοζάνη, το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025.

Στον Λαγκαδά στήθηκε νέο μπλόκο στον κόμβο Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλιάς Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες, μεταξύ των οποίων και αυτή που οδηγεί προς τη Νέα Σάντα Κιλκίς.

Πρόκειται για το 4ο κατά σειρά αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο πέριξ της Θεσσαλονίκης, το οποίο συμπληρώνει τα μπλόκα στα Πράσινα Φανάρια, στον κόμβο της Χαλκηδόνας και στον κόμβο των Μαλγάρων.

Πιο αναλυτικά, στα Μάλγαρα το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό από την Δευτέρα ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη ανοιγοκλείνει καθημερινά. Στη Χαλκηδόνα ανοιγοκλείνει καθημερινά η πρόσβαση στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Έδεσσας.

Στα Πράσινα Φανάρια έχει διακοπεί η πρόσβαση από την Λ. Γεωργική Σχολή προς το Αεροδρόμιο «Μακεδονία», η οποία είναι εφικτή μέσω του κόμβου Θέρμης ή της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Μουδανίων.

Στην Ημαθία, κλειστό είναι το ρεύμα με κατεύθυνση τη Βέροια, επί της Εγνατίας Οδού, από αγρότες της Αλεξάνδρειας που έστησαν μπλόκο στον κόμβο Νησελίου. Μπλόκο υπάρχει και στον κόμβο Κουλούρας, αλλά χωρίς να γίνονται αποκλεισμοί.

Μπλόκα έχουν στηθεί, επίσης, στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας και στη θέση «Αλυσίδα», στη διασταύρωση της Δροσιάς Πέλλας.

Στην Κοζάνη, στη διασταύρωση Σιάτιστας, στην Εγνατία Οδό, υπάρχει πλέον μπλόκο με τρακτέρ από Γρεβενά, Καστοριά, Βόιο και Κοζάνη, Εορδαία και Φλώρινα.

Στην Πιερία, υπάρχει αγροτικό μπλόκο στην είσοδο του Αιγινίου.

Σε επ’ αόριστον αποκλεισμό της κυκλοφορίας στον κόμβο Κερδυλλίων επί της Εγνατίας Οδού Κερδυλλίων – Σερρών και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, προχώρησαν αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού Σερρών.

Κλειστός ο Προμαχώνας

Μπλόκα αγροτών έχουν στηθεί και στα τελωνεία Κήπων, Εξοχής, Προμαχώνα, Ευζώνων, Νίκης, αλλά και τον κόμβο Καλπακίου που οδηγεί στο Τελωνείο Κακαβιάς πραγματοποιώντας ολιγόωρους αποκλεισμούς καθημερινά για τα φορτηγά.

Σε αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας στον μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα μόνο για τα φορτηγά μέχρι τις 16:00, αποφάσισαν οι Σερραίοι αγρότες και κτηνοτρόφοι. Ο αποκλεισμός του τελωνείου μόνο για τα φορτηγά ξεκίνησε στις 11:45 και ήδη άρχισε να δημιουργείται ουρά χιλιομέτρων από νταλίκες και εντός ελληνικού αλλά και βουλγαρικού εδάφους αν και σήμερα Κυριακή η διέλευση φορτηγών από τον Προμαχώνα δεν είναι η ίδια όπως τις καθημερινές. Θα λήξει στις 16:00.

Στο τελωνείο Κήπων η κατάσταση είναι ήρεμη και το μεσημέρι αναμένεται να διανεμηθεί φαγητό στους οδηγούς φορτηγών που βρίσκονται εκεί.

Σε αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος του Μπράλου, προχώρησαν χθες οι αγρότες της Φθιώτιδας. Περισσότερα από 300 τρακτέρ από τη Δυτική Φθιώτιδα, τα καμποχώρια της Λαμίας, την περιοχή Μώλου και Θερμοπυλών, την Αμφίκλεια, την Ελάτεια και άλλα χωριά έχουν παραταχθεί πάνω στον αυτοκινητόδρομο, ενώ εκατοντάδες αγροτικά οχήματα παραμένουν στους παράδρομους σε αναμονή. Σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκονται σε επικοινωνία με συναδέλφους τους από τον Δομοκό, με το ενδεχόμενο να κατέβουν επιπλέον 100 τρακτέρ προς ενίσχυση του μπλόκου και αποκλεισμού των παραδρόμων, ενώ κινητοποιήσεις οργανώνονται και σε άλλα χωριά.

Στη Βοιωτία, ο κόμβος της Θήβας παραμένει κλειστός, ενώ για σήμερα προγραμματίζεται νέα μαζική μετακίνηση τρακτέρ από τη Λιβαδειά και τον Ορχομενό προς το Κάστρο, με στόχο νέους αποκλεισμούς.

Στην Κάτω Αχαΐα υπάρχει ένα μπλόκο, ένα στου Κουρλαμπά από αγρότες και κτηνοτρόφους του Ερυμάνθου και στη Γέφυρα Σελινούντα στην Αιγιάλεια.

Σε αποκλεισμό του κόμβου Πύργου, προχώρησαν πάλι χθες για κάποιες ώρες οι αγρότες της Ηλείας στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας.

Ξεκίνησε το μπλόκο των αγροτών κτηνοτρόφων στα Μεγάλα Χωράφια Χανίων στον ΒΟΑΚ

Με μπλόκο 48 ωρών ξεκινούν σήμερα το μεσημέρι αγρότες και κτηνοτρόφοι των Χανίων τις κινητοποιήσεις συντασομενοι με τους συναδέλφους τους, του πρωτογενή τομέα της ηπειρωτικής χώρας και της Κρήτης. Με απόφαση της ΓΣ της Ενωτικής Ομοσπονδίας, ξεκίνησαν να στήνουν το μπλόκο στον κόμβο στα Μεγάλα Χωράφια, ενώ συμβολικά για μισή ώρα θα διακόψουν την κυκλοφορία των οχημάτων επί του ΒΟΑΚ 2.00 με 2.30 το μεσημέρι.

Παράλληλα αποφάσισαν για αύριο Δευτέρα να ενισχυθεί και στηριχθεί η κινητοποίηση στο Αεροδρόμιο Δασκαλογιάννης των Χανίων, ώστε να ακουστούν όπως υποστηρίζει η Ένωση τους, τα αιτήματα τους που μεταξύ άλλων, αφορούν τον οικονομικό εγκλωβισμό τους από επιδοτήσεις, ενισχύσεις και αποζημιώσεις που δεν λαμβάνουν μέχρι σήμερα λόγω της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενώσεις επαγγελματικές, δήμαρχοι, εκπρόσωποι της Περιφερειακής και Αυτοδιιοιηκητικής κοινότητας, σύλλογοι και οργανώσεις, στηρίζουν με μηνύματα τους τους αγροκτηνοτρόφους του νομού Χανίων.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Μανούσος Σταυριανουδάκης είπε πως: «Δεν υπάρχει καμία πολυτέλεια για κανέναν αγρότη κτηνοτρόφο να μείνει εκτός του δικαίου αγώνα τους. Καλούμε όλους τους συναδέλφους να στηρίξουν τους αγώνες των μικρομεσαίων αγροτών που είναι ο μόνος δρόμος για νίκη και επιβίωση του πρωτογενή τομέα. Δεν συγκρουόμαστε με την κοινωνία αλλά με τις πολιτικές που μας οδηγούν στον αφανισμό. Είμαστε κομμάτι της κοινωνίας και να καταλάβουμε ότι ο ένας δεν μπορεί να σταθεί χωρίς τον άλλον».