Μετά τις χθεσινές αναφορές ότι η Ουκρανία επιτέθηκε με drones στην κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, αναπληρωτής πρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, εξέφρασε την οργή του για το υποτιθέμενο περιστατικό εξαπολύοντας λεκτική επίθεση κατά του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Συγκεκριμένα, μέσω ανάρτησής του στο X, ο Μεντβέντεφ χαρακτήρισε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι «μπά….ρδο του Κιέβου», ο οποίος θα πρέπει «να κρύβεται για το υπόλοιπο της άχρηστης ζωής του».

«Ο βρωμερός μπ….δος του Κιέβου προσπαθεί να υπονομεύσει την επίλυση της σύγκρουσης. Θέλει πόλεμο. Λοιπόν, τώρα τουλάχιστον θα πρέπει να μείνει κρυμμένος για το υπόλοιπο της άχρηστης ζωής του» έγραψε χαρακτηριστικά ο Μεντβέντεφ.

Με τις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία να σημειώνουν ελάχιστη πρόοδο στα πιο δύσκολα ζητήματα, η Ρωσία απείλησε χθες, Δευτέρα, 29/12, ότι θα σκληρύνει τη στάση της, συνδέοντας την πιθανή αλλαγή με αυτό που το Κρεμλίνο χαρακτήρισε ως αποτυχημένη επίθεση με drone από την Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας, η οποία είχε ως στόχο μια εξοχική κατοικία του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η Ουκρανία αρνήθηκε αμέσως οποιαδήποτε τέτοια επίθεση, κατηγορώντας το Κρεμλίνο ότι επινόησε ένα πρόσχημα για να υπονομεύσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες που οργανώνει η κυβέρνηση Τραμπ.