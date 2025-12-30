Ένα συγκινητικό περιστατικό εκτυλίχθηκε σε μια ερημική παραλία της Αγγλίας, στη Σάντμπακς του Πουλ, όταν ένας 71χρονος χήρος, ο Ντέιβιντ Χάουαρθ, κατέρρευσε έπειτα από καρδιακή ανακοπή, αμέσως μετά το μπάνιο του στη θάλασσα. Ο μοναδικός που ήταν παρών εκείνη τη στιγμή ήταν ο Μπο, ο πιστός του σκύλος, ένα μαύρο λαμπραντόρ, ο οποίος μόλις αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά άρχισε να τρέχει και να γαβγίζει έντονα, τραβώντας την προσοχή των περαστικών.

Το γάβγισμα τράβηξε την προσοχή της 65χρονης Κλερ Ντάσγουντ, που περπατούσε με τον σύντροφό της περίπου 100 μέτρα μακριά από το σημείο. Αρχικά νόμιζε ότι ο Μπο έπαιζε, αλλά μόλις είδε τον Χάουαρθ ξαπλωμένο ανάσκελα κατάλαβε ότι κάτι σοβαρό συνέβαινε. «Ήταν σαν νεκρός, μωβ και παγωμένος. Έλεγξα τον σφυγμό και τους αεραγωγούς του, αλλά δεν υπήρχε αντίδραση», δήλωσε η Ντάσγουντ, βοηθός υγειονομικής περίθαλψης από το Μπόρνμουθ.

Άμεσα κάλεσε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ενώ δύο γιατροί που βρίσκονταν επίσης στην παραλία, από το νοσοκομείο του Μπόρνμουθ, ξεκίνησαν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (CPR) μέχρι να φτάσουν οι διασώστες. «Πολλοί περαστικοί έλεγαν “είναι νεκρός”, αλλά δεν έδωσα σημασία και συνέχισα. Ο Μπο θα μπορούσε να γρυλίσει ή να μου επιτεθεί, αλλά συνέχισε να με γλείφει. Ήξερε ότι βοηθούσα τον Ντέιβιντ», πρόσθεσε.

Ο Χάουαρθ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου ανάρρωσε πλήρως, ενώ οι γιατροί τοποθέτησαν έναν απινιδωτή κοντά στην καρδιά του. Μιλώντας για το περιστατικό, που συνέβη ακριβώς πριν από ένα χρόνο, δήλωσε: «Νιώθω ότι χρωστάω τη ζωή μου στον Μπο. Νιώθω σαν να κέρδισα το λαχείο. Είμαι απερίγραπτα ευγνώμων για τον Μπο και τους ανθρώπους που έκαναν τα πάντα για να με σώσουν. Τους αποκαλώ αγγέλους μου».

Σήμερα, κάθε φορά που η Ντάσγουντ επισκέπτεται την παραλία, παίρνει μαζί της ένα παιχνίδι για σκύλους σε περίπτωση που συναντήσει τον Χάουαρθ και τον Μπο, σύμφωνα με το «The Times». «Ο Μπο είναι ο μικρός μου ήρωας. Κάθε φορά που τον βλέπω, με γλύφει στο πρόσωπο -κι εγώ συνήθως δεν αφήνω σκύλους να μου γλείφουν το πρόσωπο», λέει η Ντάσγουντ.