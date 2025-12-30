Σε μια περίοδο που το κόστος ζωής παραμένει στο επίκεντρο της καθημερινής ανησυχίας των νοικοκυριών, κάτι που φαίνεται και κατά τη διάρκεια των εορτών στα μαγαζιά, η κυβέρνηση προχωρά στον επανασχεδιασμό ενός ψηφιακού εργαλείου που φιλοδοξεί να παίξει πιο ουσιαστικό ρόλο στην ενημέρωση των πολιτών για τις τιμές. Η πλατφόρμα e-katanalotis, η οποία λειτουργεί εδώ και χρόνια ως σημείο αναφοράς για τη σύγκριση τιμών στα σούπερ μάρκετ, ετοιμάζεται να αλλάξει ριζικά μορφή και περιεχόμενο, αποκτώντας νέες δυνατότητες και σαφώς πιο σύγχρονη λειτουργία.

Θυμίζουμε ότι το e-katanalotis έκανε την εμφάνισή του στις αρχές του 2020, λίγο πριν ξεσπάσει η πανδημία, και αξιοποιήθηκε από μερίδα καταναλωτών που αναζητούσαν βασικές πληροφορίες για τις τιμές βασικών αγαθών. Ωστόσο, η τεχνολογική του εξέλιξη δεν ακολούθησε τον ρυθμό των τελευταίων ετών, με αποτέλεσμα να μην ανταποκρίνεται πλέον στις αυξημένες απαιτήσεις των χρηστών ούτε στις ανάγκες μιας αγοράς που μεταβάλλεται διαρκώς. Αυτό ακριβώς το κενό επιχειρεί τώρα να καλύψει το υπουργείο Ανάπτυξης, θέτοντας ως προτεραιότητα τη μετατροπή της πλατφόρμας σε ένα ολοκληρωμένο και αξιόπιστο παρατηρητήριο τιμών.

Με βάση τις οδηγίες που έχει δώσει το Μέγαρο Μαξίμου, ο αρμόδιος υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος έχει ζητήσει να υπάρξει συνολική αναθεώρηση της φιλοσοφίας και της λειτουργίας του συστήματος. Έτσι, αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες αναβάθμισής της και το νέο e-katanalotis αναμένεται να παρουσιαστεί μέσα στην άνοιξη, χρονικό σημείο που συμπίπτει με τη συμπλήρωση έξι ετών από την αρχική του έναρξη. Το ζητούμενο είναι μια πλατφόρμα με περισσότερα δεδομένα, συχνότερη ανανέωση και απλή, κατανοητή χρήση, ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί μαζικά από τους πολίτες.

Η πιο φιλόδοξη αλλαγή αφορά την εισαγωγή συγκρίσεων τιμών όχι μόνο μεταξύ ελληνικών αλυσίδων σούπερ μάρκετ, αλλά και ανάμεσα στην Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μέχρι σήμερα, τέτοιες συγκρίσεις εμφανίζονται αποσπασματικά σε ρεπορτάζ μέσων ενημέρωσης ή σε αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα. Πλέον, το υπουργείο επιδιώκει να ενσωματώσει αυτή την πληροφορία θεσμικά, μέσα από μια επίσημη δημόσια εφαρμογή. Η τεχνική διαδικασία βρίσκεται ακόμη υπό επεξεργασία, ωστόσο ο σχεδιασμός προβλέπει αρχικά την επιλογή χωρών όπου υπάρχει εύκολη και αξιόπιστη πρόσβαση σε στοιχεία τιμών, όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Γαλλία και η Γερμανία.

Για να αποφευχθούν παραπλανητικές συγκρίσεις, η διεθνής αντιπαραβολή τιμών θα βασίζεται σε τυποποιημένα προϊόντα με κοινά χαρακτηριστικά. Η έμφαση θα δοθεί σε αγαθά που είναι απολύτως συγκρίσιμα, όπως επώνυμα συσκευασμένα προϊόντα, και όχι σε νωπά είδη που διαφοροποιούνται ως προς την ποιότητα, την προέλευση ή τον παραγωγό. Με αυτόν τον τρόπο, οι καταναλωτές θα μπορούν να σχηματίζουν πιο ρεαλιστική εικόνα για τις διαφορές τιμών ανάμεσα στις αγορές.

Παράλληλα, προβλέπεται σημαντική διεύρυνση του αριθμού των προϊόντων που θα περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα, με στόχο να καλύπτεται όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος των καθημερινών αναγκών. Οι τιμές θα ανανεώνονται πιο συχνά, ώστε οι πληροφορίες να προσεγγίζουν τον πραγματικό χρόνο και να έχουν ουσιαστική αξία για όποιον συγκρίνει επιλογές πριν από τις αγορές του. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στον επανασχεδιασμό της εφαρμογής σε επίπεδο εμφάνισης και πλοήγησης, ώστε να είναι πιο απλή, πιο σύγχρονη και πιο ελκυστική, ειδικά για νεότερες ηλικίες.

Μια ακόμη λειτουργία που βρίσκεται στον σχεδιασμό είναι η προβολή του ιστορικού τιμών κάθε προϊόντος, όπως γίνεται σε άλλες γνωστές πλατφόρμες που υπάρχουν στην Ελλάδα και στις οποίες μπαίνουμε και βλέπουμε τις τιμές του προϊόντος σε βάθος μηνών ή και ετών. Οι χρήστες θα έχουν λοιπόν κι εδώ τη δυνατότητα να βλέπουν πώς έχει μεταβληθεί η τιμή ενός αγαθού σε βάθος εβδομάδων ή μηνών, γεγονός που θα τους επιτρέπει να κατανοούν καλύτερα αν μια μείωση είναι αποτέλεσμα προσφοράς ή αν μια αύξηση έχει πιο μόνιμα χαρακτηριστικά. Η πληροφόρηση αυτή φιλοδοξεί να ενισχύσει τη διαφάνεια και να δώσει στους καταναλωτές μεγαλύτερο έλεγχο στις αγοραστικές τους αποφάσεις.

Στο ίδιο πλαίσιο βελτιώνεται και η λειτουργία του προσωπικού «καλαθιού» αγορών. Ο χρήστης θα μπορεί να επιλέγει προϊόντα που τον ενδιαφέρουν και να βλέπει αυτόματα το συνολικό κόστος τους σε διαφορετικά σούπερ μάρκετ, αποκτώντας ξεκάθαρη εικόνα για το ποια επιλογή είναι οικονομικά συμφερότερη. Εξετάζεται επίσης η προσθήκη εναλλακτικών προτάσεων, ώστε σε περίπτωση που ένα προϊόν δεν είναι διαθέσιμο, η εφαρμογή να προτείνει την πιο φθηνή αντίστοιχη λύση. Τελικός στόχος αναμένεται να είναι η σταδιακή αλλαγή της καταναλωτικής συμπεριφοράς. Μέσα από περισσότερα δεδομένα και πιο «έξυπνα» εργαλεία σύγκρισης, το νέο e-katanalotis φιλοδοξεί να βοηθήσει τους πολίτες να εντοπίζουν επιλογές που μέχρι σήμερα αγνοούσαν και να αξιοποιούν την πληροφορία προς όφελος του οικογενειακού τους προϋπολογισμού.