Ο Άντονι Τζόσουα ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στη Νιγηρία, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι η κατάστασή του είναι πιο επιβαρυμένη απ’ ό,τι αρχικά είχε ανακοινωθεί. Οι εξελίξεις αυτές θέτουν πλέον υπό αμφισβήτηση το πολυαναμενόμενο mega-fight με τον Τάισον Φιούρι, αξίας περίπου 100 εκατομμυρίων λιρών.

Ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής στα βαρέα βάρη επέβαινε ως επιβάτης σε μαύρο Lexus, το οποίο συγκρούστηκε με σταθμευμένο φορτηγό στον αυτοκινητόδρομο Λάγος–Ιμπαντάν, στην περιοχή Μακούν. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους δύο στενοί φίλοι και συνεργάτες του, ο Σίνα Γκάμι και ο Κέβιν Λατίφ Αγιοντέλε, ενώ οι άλλοι δύο επιβαίνοντες στο όχημα δεν τραυματίστηκαν.

Παρότι οι τοπικές αστυνομικές αρχές έκαναν αρχικά λόγο για «ελαφρούς τραυματισμούς» και σταθερή κατάσταση του Τζόσουα, άνθρωποι από το άμεσο περιβάλλον του εκφράζουν έντονες ανησυχίες ότι οι κακώσεις μπορεί να είναι σοβαρότερες. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο τραυματισμού στα πλευρά ή στο γόνατο, παρά τις καθησυχαστικές αναφορές των νιγηριανών αρχών.

Οπτικό υλικό από το σημείο του ατυχήματος δείχνει τον 36χρονο πυγμάχο εμφανώς καταπονημένο και πονεμένο, να μορφάζει την ώρα που τον βοηθούν να βγει από το κατεστραμμένο όχημα και να μεταφερθεί σε περιπολικό. Σε άλλα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τζόσουα εμφανίζεται χωρίς μπλούζα, σοκαρισμένος, καθισμένος μέσα στο Lexus ανάμεσα σε σπασμένα γυαλιά.

Σε επίσημη ανακοίνωση που εκδόθηκε το βράδυ της Δευτέρας, εκπρόσωπος του Άντονι Τζόσουα επιβεβαίωσε τον θάνατο των δύο μελών της ομάδας του, σημειώνοντας ότι επρόκειτο για «στενούς φίλους και αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς του». Στην ίδια ανακοίνωση διευκρινίζεται πως ο Βρετανός πυγμάχος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις, βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση και παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες.

Αξιωματούχοι της πολιτείας Ογκούν ανέφεραν ότι ο Τζόσουα είχε επικοινωνία με την οικογένειά του και δεν κρίθηκε απαραίτητη άμεση επείγουσα ιατρική παρέμβαση, ωστόσο ειδική ιατρική ομάδα έχει αναλάβει τη συνεχή παρακολούθησή του. Την ίδια ώρα, βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.