Ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών, Άντονι Τζόσουα, τραυματίστηκε ελαφρά σε τροχαίο στη Νιγηρία, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε δύο άλλους ανθρώπους.

Το ατύχημα συνέβη σήμερα λίγο μετά τις 11 π.μ. στον αυτοκινητόδρομο Λάγκος-Ίμπανταν, στην περιοχή Μακούν, όταν το όχημα τύπου Lexus, στο οποίο επέβαινε ο Τζόσουα, συγκρούστηκε με ένα σταθμευμένο φορτηγό, σύμφωνα με τοπικά μέσα.

Βίντεο που αναρτήθηκε στα social media δείχνει τον Joshua γυμνό από τη μέση και εμφανώς ζαλισμένο, καθισμένο μέσα στο κατεστραμμένο όχημα ανάμεσα σε θραύσματα γυαλιών. Αργότερα, φαίνεται να κάθεται στο μπροστινό κάθισμα ενός οχήματος έκτακτης ανάγκης, συνομιλώντας με τις αρχές. Αναφέρεται ότι υπέστη μόνο ελαφρά τραύματα. Ο εκπρόσωπός του, δήλωσε στην Daily Mail Sport: «Είμαι σε οικογενειακές διακοπές και ξύπνησα με την είδηση αυτού του περιστατικού. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τον Άντονι , και προς το παρόν δεν θέλουμε να κάνουμε εικασίες για την κατάστασή του. Ευτυχώς, από τις εικόνες φαίνεται ότι είναι καλά. Περιμένουμε περισσότερες πληροφορίες και θα ενημερώσουμε αναλόγως».

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο Τζόσουα βρισκόταν πίσω από τον οδηγό, με ένα ακόμη άτομο δίπλα του. Στο όχημα επέβαιναν συνολικά τέσσερα άτομα, ενώ η προσωπική του ασφάλεια ακολουθούσε σε ξεχωριστό όχημα.

Ο Βρετανός πυγμάχος αναμενόταν να αγωνιστεί τον Φεβρουάριο στη Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, μετά τη νίκη του με νοκ άουτ στον έκτο γύρο επί του YouTuber Τζέικ Πολ στο Μαϊάμι τον τρέχοντα μήνα. Μετά τη νίκη του, είχε επιστρέψει στη Βρετανία και στη συνέχεια μετέβη στη Νιγηρία για προγραμματισμένο ταξίδι διάρκειας μιας εβδομάδας.

Πηγή: Daily Mail