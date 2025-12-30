Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει ένα σχόλιο που έκανε ο Έλον Μασκ σχετικά με την υπόθεση μιας 19χρονης, η οποία αντιμετωπίζει τον κίνδυνο απέλασης από τη Δανία.

Ο Έλον Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, εντόπισε την Κυριακή μια —πλέον διαγραμμένη— ανάρτηση στο X σχετικά με τα προβλήματα της βίζας της 19χρονης Μόρις που έχει γεννηθεί στο Λος Άντζελες και εισηγήθηκε να γίνει μια εξαίρεση λόγω της εξωτερικής της εμφάνισης

«Όσοι είναι ελκυστικοί (βαθμός 8 και άνω) πρέπει να εξαιρούνται», έγραψε ο δισεκατομμυριούχος.

Σε δηλώσεις της στο Daily Beast, η Μόρις χαρακτήρισε «τρελή» την όλη κατάσταση. Όπως εξήγησε, «Δεν με εξέπληξε το σχόλιο του Μασκ, θα μπορούσα να πω, γιατί από την αρχή, από τη στιγμή που η υπόθεσή μου έγινε δημόσια, το θέμα ήταν η εμφάνιση και το ότι “είναι ξανθιά και λευκή”. Αυτό που είπε δεν με σόκαρε, αλλά το γεγονός ότι το είπε αυτός… έμεινα άναυδη».

Σε κάθε περίπτωση, δήλωσε απογοητευμένη με το γεγονός πως ο Μασκ δεν ανέδειξε τα ακαδημαϊκά της επιτεύγματα ή το γεγονός ότι μεγάλωσε στην επαρχία από μικρή, σημειώνοντας ωστόσο ότι «θα μπορούσε να είναι πολύ χρήσιμο» για την υπόθεσή της.

«Αν αυτό τουλάχιστον τραβήξει την προσοχή κάποιων που νοιάζονται, τότε δεν με πειράζει να ντραπώ λίγο. Είναι εντάξει».

Από την πλευρά τους, οι χρήστες των social media ήταν πολύ πιο αυστηροί με τον Μασκ, κατακρίνοντας τον 54χρονο δισεκατομμυριούχο.

«Ηρέμησε, γέρο», έγραψε ένας επικριτής.

«Είσαι ένας ανατριχιαστικός χαμένος. Δισεκατομμύρια δολάρια και ακόμα ανατριχιαστικός», πρόσθεσε ένας δεύτερος.

«Ήσουν 36 όταν εκείνη γεννήθηκε», σημείωσε ένας τρίτος.

Η Μόρις μετακόμισε στη Δανία από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ηλικία εννέα ετών, ενώ η μητέρα της ολοκλήρωνε το διδακτορικό της. Μέχρι το 2024 ζούσε στη χώρα με τη βίζα της μητέρας της ως «συνοδευόμενο παιδί», η οποία όμως έληξε.

Το πρόβλημα προέκυψε, σύμφωνα με τη Daily Mail όταν η νεαρή κοπέλα μετακόμισε σε φοιτητική εστία σε άλλη πόλη και διαπίστωσε ότι η παραμονή της σε διαφορετική διεύθυνση παραβίαζε τους όρους της βίζας της. Ενώ η μητέρα της και ο 15χρονος αδελφός της έχουν πλέον αποκτήσει την υπηκοότητα, το μέλλον της Μόρις παραμένει αβέβαιο, καθώς η αίτηση υπηκοότητάς της απορρίφθηκε.

Από τότε της έχει χορηγηθεί δεκαετής άδεια διαμονής, ωστόσο η πιθανότητα να χρειαστεί να επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθεί να την απασχολεί.