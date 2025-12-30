Οι τιμές των πολύτιμων μετάλλων υποχώρησαν, αφότου πολλοί επενδυτές αποφάσισαν να κατοχυρώσουν τα κέρδη τους, μετά το εντυπωσιακό ράλι που είχε προηγηθεί το προηγούμενο διάστημα και είχε οδηγήσει τις τιμές σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Η περιορισμένη ρευστότητα που χαρακτηρίζει παραδοσιακά την περίοδο αυτή ενίσχυσε τη μεταβλητότητα, προκαλώντας έντονες ενδοσυνεδριακές διακυμάνσεις.

Συγκεκριμένα, ο χρυσός υποχώρησε κατά 4,2%, φτάνοντας στα 4.343,38 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ αυτή τη στιγμή η τιμή του κυμαίνεται κοντά στα 4.368 δολάρια. Ακόμη εντονότερη ήταν η διόρθωση στο ασήμι, το οποίο κατέγραψε πτώση 8,5% στα 72,58 δολάρια ανά ουγγιά, αφού προηγουμένως είχε αγγίξει νέο ιστορικό υψηλό φτάνοντας στα 84,01 δολάρια. Η τιμή του πολύτιμου μετάλλου κινείται γύρω στα 74 δολάρια.

Σημαντικές απώλειες σημειώθηκαν και στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, με την πλατίνα να καταρρέει κατά 14% και το παλλάδιο να υποχωρεί σχεδόν 16%, στη μεγαλύτερη ενδοσυνεδριακή πτώση τους από το 2020.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η κίνηση δεν θα πρέπει να ερμηνευθεί ως αλλαγή τάσης. Όπως τονίζει ο Michael Haigh, επικεφαλής έρευνας FIC και εμπορευμάτων της Societe Generale, το τέλος κάθε χρονιάς χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά χαμηλή ρευστότητα, γεγονός που συχνά οδηγεί τους επενδυτές να κάνουν υπερβολικές κινήσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρόσφατη πτώση αποδίδεται κυρίως στην κατοχύρωση κερδών μετά από ένα ισχυρό εποχικό ράλι, καθώς τα πολύτιμα μέταλλα παραδοσιακά καταγράφουν έντονη άνοδο τις τελευταίες εβδομάδες του έτους.

Παρά τη «βίαιη» διόρθωση, η ευρύτερη εικόνα της αγοράς παραμένει θετική, και το Bloomberg αναφέρει πως, σύμφωνα με τους αναλυτές, η πρόσφατη υποχώρηση αντανακλά περισσότερο τεχνικούς και εποχικούς παράγοντες παρά θεμελιώδη μεταστροφή του κλίματος.

Το προηγούμενο διάστημα οι τιμές των πολύτιμων μετάλλων είχαν κινηθεί σε ιστορικά υψηλά, αντανακλώντας την αυξημένη αβεβαιότητα των επενδυτών και το νέο περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων που έχει αρχίσει να διαμορφώνεται. Η τιμή του χρυσού έφτασε το ιστορικό υψηλό των 4.525 δολαρίων ανά ουγγιά.

Παράλληλα, η τιμή του ασημιού έχει εκτοξευθεί φέτος, καταγράφοντας άνοδο 149% από την αρχή του έτους, σύμφωνα με το Reuters.