Η αυξημένη τουριστική δραστηριότητα, το πρόγραμμα της Golden Visa και το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον από την Ελλάδα και το εξωτερικό διαμορφώνουν τα τελευταία χρόνια ένα ιδιαίτερα δυναμικό περιβάλλον για την αγορά επαγγελματικών ακινήτων, με την Αττική να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Σύμφωνα με ανάλυση του Spitogatos Insights, η εξέλιξη των Μέσων Ζητούμενων Τιμών (ΜΖΤ) πώλησης και ενοικίασης επαγγελματικών ακινήτων την περίοδο 2019-2025 καταγράφει ισχυρές αυξήσεις σχεδόν σε όλες τις περιοχές του λεκανοπεδίου, τόσο για γραφεία όσο και για καταστήματα.

Ισχυρές αυξήσεις στις τιμές πώλησης

Στην κατηγορία των επαγγελματικών ακινήτων –που περιλαμβάνει γραφεία, καταστήματα, αποθήκες, βιομηχανικούς και βιοτεχνικούς χώρους, ξενοδοχεία και εκθεσιακούς χώρους– οι μεγαλύτερες αυξήσεις στις ΜΖΤ πώλησης την περίοδο 2019-2025 καταγράφονται στον Πειραιά και τα Προάστιά του, καθώς και στα Βόρεια Προάστια.

Συγκεκριμένα, οι αυξήσεις φτάνουν:

62,1% στον Πειραιά

57,9% στα Προάστια του Πειραιά

51,8% στα Βόρεια Προάστια

Άνοδος και στα ενοίκια επαγγελματικών χώρων

Ανοδική είναι και η πορεία των ΜΖΤ ενοικίασης επαγγελματικών ακινήτων την ίδια περίοδο, με αυξήσεις σε όλες τις περιοχές της Αττικής.

Τις μεγαλύτερες μεταβολές καταγράφουν:

τα Προάστια του Πειραιά (+61,2%)

τα Δυτικά Προάστια (+59,5%)

και ο Πειραιάς (+59,2%).

Τα ακριβότερα και τα φθηνότερα γραφεία

Τα Βόρεια και τα Νότια Προάστια, καθώς και το κέντρο της Αθήνας, εμφανίζουν τις υψηλότερες ΜΖΤ πώλησης και ενοικίασης επαγγελματικών ακινήτων.

Όσον αφορά τα γραφεία προς ενοικίαση, στις ακριβότερες περιοχές συγκαταλέγονται η Βούλα, το Μαρούσι, η Γλυφάδα, το Ελληνικό, το Κολωνάκι-Λυκαβηττός, το ιστορικό κέντρο της Αθήνας, τα Μελίσσια, το Χαλάνδρι, ο Άλιμος και η Κηφισιά. Ενδεικτικά, στο Σύνταγμα η ΜΖΤ ενοικίασης γραφείου διαμορφώνεται στα 20 ευρώ/τ.μ., ενώ στην Πλάκα φτάνει τα 23,9 ευρώ/τ.μ.

Στον αντίποδα, οι πιο οικονομικές επιλογές για γραφεία εντοπίζονται στα Προάστια του Πειραιά (Κερατσίνι, Μοσχάτο, Νίκαια), στην Ανατολική Αττική (Κορωπί, Παλλήνη), στα Δυτικά Προάστια (Αχαρνές, Αιγάλεω, Ίλιον), αλλά και στην περιοχή Πατησίων-Αχαρνών στο κέντρο της Αθήνας.

Καταστήματα: Βούλα, Κολωνάκι και Γλυφάδα στην κορυφή

Για το 3ο τρίμηνο του 2025, οι υψηλότερες ΜΖΤ ενοικίασης καταστημάτων καταγράφονται:

στη Βούλα με 32,4 ευρώ/τ.μ.

στο Κολωνάκι-Λυκαβηττό με 26,1 ευρώ/τ.μ.

και στη Γλυφάδα με 22,9 ευρώ/τ.μ.

Αντίθετα, στις πιο οικονομικές περιοχές για ενοικίαση καταστήματος περιλαμβάνονται περιοχές της Δυτικής Αττικής, του Πειραιά, της Ανατολικής Αττικής και του κέντρου της Αθήνας, όπως τα Κάτω Πατήσια, τα Καμίνια-Παλαιά Κοκκινιά και τα Ταμπούρια-Αγία Σοφία.

Πού συγκεντρώνεται το διαθέσιμο απόθεμα

Σε επίπεδο προσφοράς, πάνω από το 35,5% των γραφείων προς ενοικίαση βρίσκεται στον Δήμο Αθηναίων, ενώ τα Νότια και τα Βόρεια Προάστια συγκεντρώνουν περίπου 19% το καθένα. Τα χαμηλότερα ποσοστά, της τάξης του 2%-3%, καταγράφονται στα Προάστια του Πειραιά και στην Ανατολική Αττική.

Αντίστοιχα, στα καταστήματα προς ενοικίαση, πάνω από το 25% του διαθέσιμου stock εντοπίζεται στον Δήμο Αθηναίων, με τα Νότια Προάστια να ακολουθούν με 22,5%, ενώ μικρότερα ποσοστά καταγράφονται σε Πειραιά, Προάστιά του και Ανατολική Αττική.