Μέσα στο κλίμα έντασης που έχει διαμορφωθεί από τα συνεχιζόμενα μπλόκα των αγροτών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να στείλει μήνυμα αποκλιμάκωσης, θέτοντας ταυτόχρονα σαφές πλαίσιο για τον διάλογο.

Μιλώντας σε συνέδριο για την Υγεία, ο πρωθυπουργός μίλησε για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές, την κρίσιμη μεταρρύθμιση στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αυξανόμενες κοινωνικές πιέσεις, ενώ κάλεσε τους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα σε οργανωμένη συζήτηση, προειδοποιώντας ότι οι πιο ακραίες μορφές κινητοποιήσεων κινδυνεύουν να γυρίσουν την κοινή γνώμη εναντίον τους.

«Η υγεία του πρωτογενούς τομέα μας απασχολεί όλους. Η μεγάλη αλλαγή που γίνεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι επώδυνη και με πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση και καθυστερημένη, αν θέλετε, αποτελεί προϋπόθεση, καθώς είναι η πιο σημαντική μεταρρύθμιση για τον πρωτογενή τομέα της επόμενης ημέρας.

Δεν γίνεται να μην πληρώνονται οι έντιμοι αυτά που δικαιούνται σε ένα σύστημα που είχε στηθεί με κανόνες άλλης εποχής. Έχουμε καθυστερήσεις, αλλά θα γίνουν σημαντικές πληρωμές έως τα τέλη Δεκεμβρίου. Θα ξαναπώ ότι όλοι πρέπει να αναλογιστούν ότι οι πιο ακραίες κινητοποιήσεις μπορεί να στρέψουν κομμάτια της κοινωνίας απέναντι στους αγρότες που μπορεί να έχουν δικαιολογημένα αιτήματα. Η πόρτα και η δική μου και του αντιπροέδρου είναι ανοικτή και ο διάλογος καλύτερο θα ήταν να γίνει με ανοικτούς δρόμους. Να υπάρχει σοβαρή εκπροσώπηση των αγροτών, να ξέρουμε για τι συνομιλούμε. Να έρθουν συντεταγμένα και με συγκεκριμένα αιτήματα.

Υπάρχουν πραγματικά προβλήματα με χαμηλές τιμές σε προϊόντα, αλλά δεν είναι ελληνικό πρόβλημα. Δεν θα κάνουμε το λάθος άλλων εποχών να τάξουμε και να δώσουμε χρήματα τα οποία η Ευρώπη θα μας τα ζητήσει πίσω με τόκο. Ο διάλογος δεν πρέπει να γίνει εις βάρος της κοινωνίας αλλά με καλή διάθεση. Όταν είχε γίνει την προηγούμενη φορά, καταλήξαμε σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις, λύσαμε τον ΕΦΚ και κάναμε βήματα για το ρεύμα, αλλά σε πνεύμα συνεννόησης και όχι τυφλής διαμαρτυρίας, με κίνδυνο να στραφεί απέναντι στους αγρότες η κοινωνία και να χαθεί η ουσία», τόνισε ο πρωθυπουργός.