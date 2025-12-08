Συζήτηση με τον δημοσιογράφο Νίκο Χατζηνικολάου έχει αυτή την ώρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο του συνεδρίου «Υγεία πάνω απ’ όλα» που διεξάγεται σήμερα.

«Στον τομέα της υγείας συντελείται μια επανάσταση και με την τεχνητή νοημοσύνη. Το 2023 η ουσιαστική ανάταξη του ΕΣΥ ήταν μια από τις 3 προτεραιότητές μας είπε ο πρωθυπουργός στο συνέδριο Υγεία Πάνω απ’ όλα. Πρέπει να αλλάξει η κουλτούρα. Πως θα προλάβουμε την ασθένεια στα πρώτα της βήματα. Πάνω από 4 εκατ. Έλληνες έχουν κάνει διαγνωστική εξέταση Έχει αλλάξει η αντίληψη που θέλει την προληπτική εξέταση ως αγγαρεία. Πάνω από 30.000 γυναίκες που δεν γνώριζαν ότι έχουν καρκίνο του μαστού το πρόλαβαν στην πλειοψηφία τους στην αρχή και είναι ιάσιμο.Θέλει θάρρος γιατί σπάει της φοβίες και τις προκαταλήψεις. Υπάρχουν πρωτόκολλα προληπτικών εξετάσεων που πρέπει να τηρούνται. Η Ελλάδα είναι στην πρώτη γραμμή της Ευρώπης στις προληπτικές εξετάσεις», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Για πρώτη φορά επιστρέφουν περισσότεροι Έλληνες από ότι έφυγαν. Στον ιατρικό τομέα έχουμε μεγάλες ευκαιρίες. Σημαντική η χθεσινή εκδήλωση στη Νέα Υόρκη από το υπουργείο Εργασίας και υπήρχε τεράστια ανταπόκριση από Έλληνες που θέλουν να γυρίσουν στη χώρα μας. Βοήθησε ότι αναγνωρίζονται αυτόματα οι ειδικότητες. Η Ελλάδα του 2025 δεν έχει σχέση με την Ελλάδα λίγα χρόνια πριν. Σε θέματα προσωπικού είπε ότι έχουμε σημειακές ελλείψεις. Επίσης ως προς τις δαπάνες υπάρχει μεγαλύτερη παρακολούθηση και αυστηρότητα. Αν δει κανείς τις δαπάνες του προϋπολογισμού έχουν διπλασιαστεί σε σχέση με το 2019 σε τιμές. Η βιωσιμότητα των οικονομικών της υγείας πρέπει να μας απασχολεί όλους. Ό,τι εξοικονομείται επιστρέφει στην υγεία.

Δείτε live τη συζήτηση: