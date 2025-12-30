Στα δικαστήρια οδηγήθηκε πριν από λίγη ώρα ο 60χρονος που βρίσκεται αντιμέτωπος με τη βαριά κατηγορία της ανθρωποκτονίας της μητέρας του, υπόθεση που αφορά τον θάνατο ηλικιωμένης γυναίκας στο Κολωνάκι τον Ιανουάριο του 2022 και επανέρχεται πλέον στο προσκήνιο με την απολογία του κατηγορουμένου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ενώπιον του ανακριτή ο 60χρονος αναμένεται να απορρίψει στο σύνολό τους τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Κατά την απολογία του θα επιμείνει στη θέση που έχει διατυπώσει από την πρώτη στιγμή, υποστηρίζοντας ότι ο θάνατος της μητέρας του δεν ήταν αποτέλεσμα εγκληματικής ενέργειας, αλλά συνέβη έπειτα από δυστύχημα.

Υπενθυμίζεται ότι η μητέρα του, Ελένη Παπαδοπούλου, χήρα πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, είχε εντοπιστεί νεκρή μετά από πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στο διαμέρισμα όπου κατοικούσε, στην οδό Λυκαβηττού, στο Κολωνάκι.

Από την αρχή της υπόθεσης, ο 60χρονος ισχυρίζεται ότι η φωτιά προκλήθηκε από τσιγάρο μέσα στο διαμέρισμα και ότι εξαιτίας αυτού του περιστατικού επήλθε ο θάνατος της μητέρας του, επιμένοντας σταθερά στην εκδοχή του ατυχήματος.