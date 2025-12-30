Τσουχτερό κρύο, ακόμη και χιόνια στην Αττική περιμένουν οι μετεωρολόγοι κοντά στην αλλαγή του χρόνου. Η αλλαγή του καιρού θα ξεκινήσει από σήμερα, ενώ από το απόγευμα αναμένονται και βροχές στην Αττική.

«Μια νέα επιδείνωση του καιρού ξεκινά από σήμερα, με το πρώτο κύμα κακοκαιρίας να έχει ως χαρακτηριστικά του τις βροχές, ενώ οι καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες εκτάσεις, ενώ τα χιόνια αρχικά θα σημειωθούν σε ορεινές και σε περιοχές με πιο χαμηλό υψόμετρο», τόνισε ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Το κύμα κακοκαιρίας θα απασχολήσει ναι μεν αρκετές περιοχές, όχι όμως ολόκληρη τη χώρα. Τα περισσότερα φαινόμενα αναμένονται σε θαλάσσιες, παραθαλάσσιες εκτάσεις, είπε ο μετεωρολόγος.

Παραμονή Πρωτοχρονιάς το βράδυ και κυρίως ανήμερα την Πρωτοχρονιά αναμένονται συνθήκες ισχυρού παγετού και τσουχτερό κρύο. «Θέλει μεγάλη προσοχή γιατί δεν αποκλείεται το ξημέρωμα της 1ης Ιανουαρίου αλλά και την επόμενη, τα ξημερώματα στις 1 Ιανουαρίου, να έχουμε θερμοκρασίες που ίσως κατρακυλήσουν ακόμη και κοντά στους -10, -12 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή πολύ ισχυρός παγετός».

Στην Αττική σήμερα, «από το μεσημέρι και στη συνέχεια οι συννεφιές θα αυξηθούν και κοντά στο απόγευμα θα ξεκινήσουν οι πρώτες βροχές, οι οποίες μέσα στη νύχτα θα ενταθούν και δεν αποκλείεται να συνοδευτούν και από καταιγίδες. Προς τα ξημερώματα θα δούμε και χιονοπτώσεις προς την Πάρνηθα, πιθανόν και στα ψηλότερα τμήματα της Πεντέλης. Αύριο, η μισή Πάρνηθα είναι πιθανόν να είναι χιονισμένη, από τη μέση του βουνού είναι πιθανόν να δούμε στρωμένο χιόνι».

Μέσα στη νύχτα θα χιονίσει στην Πάρνηθα, πιθανόν και στα ψηλότερα τμήματα της Πεντέλης, επανέλαβε ο μετεωρολόγος, προσθέτοντας: «Είμαι σίγουρος ότι την Πρωτοχρονιά θα έχουμε μεγάλες ουρές στο βουνό».

«Πολύ χιόνι θα δεχτεί η κεντρική Εύβοια, ακόμη και σε πολύ χαμηλά υψόμετρα. Λιγότερες χιονοπτώσεις θα περάσουν στον νομό Αττικής και κατά κανόνα στην Πάρνηθα, την Πεντέλη, πρόσκαιρα στον Κιθαιρώνα. Δεν αποκλείεται στην αλλαγή του χρόνου να δούμε κάποιες νιφάδες και στα βόρεια προάστια, χωρίς να το στρώνει. Χιονοπτώσεις ακόμη και σε πολύ χαμηλά υψόμετρα θα δεχτεί επίσης η κεντρική Στερεά, αλλά και το εσωτερικό της Πελοποννήσου. Χιόνια θα δουν και τα βουνά της Κρήτης», ανέφερε ακόμη ο κ. Μαρουσάκης.

Από το Σάββατο, η πολική αέρια μάζα που θα πλήξει τη χώρα μας αναμένεται να υποχωρήσει προς την περιοχή της Τουρκίας, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει.

Καλλιάνος: Πού ενδέχεται να χιονίζει την ώρα του ρεβεγιόν;

Σε ανάρτησή του με τίτλο «Πού ενδέχεται να χιονίζει την ώρα του ρεβεγιόν;», ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος γράφει:

«Για την Αττική: Εάν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα παραμείνουν σταθερά, το βράδυ της Τετάρτης, λίγο πριν ή λίγο μετά την αλλαγή του χρόνου, υπάρχει αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης πρόσκαιρων και τοπικών χιονοπτώσεων σε τμήματα της Αττικής, κυρίως στα βόρεια και βορειοανατολικά του νομού και σε υψόμετρα άνω περίπου των 400 μέτρων. Υπάρχει πιθανότητα τα μεσάνυχτα να κατέβουν ακόμα χαμηλότερα τα υψόμετρα χιονόπτωσης, τοπικά ακόμα και πάνω από τα 250 με 300 μέτρα σε περιοχές των βορείων τμημάτων του νομού. Επίσης πρέπει να καταστεί σαφές ότι άλλο είναι η χιονόπτωση και άλλο η χιονόστρωση.

Τα φαινόμενα αυτά αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τα ανώτερα τμήματα, ακόμα και κατοικημένων περιοχών που βρίσκονται στους πρόποδες της Πεντέλης, στους πρόποδες της Πάρνηθας, σε τμήματα των υπολοίπων βόρειων και υπερβόρειων προαστίων που δεν βρίσκονται στους πρόποδες αυτών των βουνών, και όπως είναι φυσικό σε ακόμη υψηλότερες ζώνες γύρω από τους αντίστοιχους ορεινούς όγκους.

Δεν θα είναι ισχυρά τα φαινόμενα: Θέλω να υπογραμμίσω ότι τα φαινόμενα θα είναι τοπικά, κατά βάση ασθενή ή το πολύ έως μέτριας έντασης, με εξάρτηση από το μικροανάγλυφο, τις θερμοκρασιακές συνθήκες και τους τοπικούς ανέμους ανά περιοχή. Στην Αττική οι βόρειοι και βορειοδυτικοί άνεμοι που θα επικρατήσουν δεν θεωρούνται ιδιαίτερα ευνοϊκοί για πιο ισχυρές χιονοπτώσεις, οι οποίες πιθανότατα θα εκδηλώνονταν εάν έπνεαν την ίδια ώρα βορειοανατολικοί.

Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια της παραμονής της Πρωτοχρονιάς, οι πρώτες χιονοπτώσεις αναμένονται να κάνουν την εμφάνισή τους από τα βορειοδυτικά του νομού, φτάνοντας έως και ημιορεινά τμήματα από τα 400 έως τα 500 μέτρα. Την ίδια χρονική στιγμή, στα βόρεια και βορειοανατολικά της Αττικής πιθανώς θα σημειώνονται τοπικές χιονοπτώσεις περίπου πάνω από τα 600 με 700 μέτρα υψόμετρο.

Στην υπόλοιπη επικράτεια: Αργά το βράδυ της Τετάρτης 31 Δεκεμβρίου και πλησιάζοντας χρονικά προς τα μεσάνυχτα για την αλλαγή του χρόνου, στην υπόλοιπη επικράτεια τοπικές χιονοπτώσεις ενδέχεται να εκδηλώνονται κατά διαστήματα στις εξής περιοχές

Κεντροανατολική Εύβοια από τα 300 με 350 μέτρα

Κεντρική Στερεά από τα 450 με 500 μέτρα

Βόρεια Πελοπόννησος από τα 700 με 750 μέτρα

Νομοί Φθιώτιδας και νότιας Βοιωτίας από τα 250 με 300 μέτρα

Πολύ τοπικά στη Δυτική Θεσσαλία, για λίγο, ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα

Δυτική Στερεά από τα 700 μέτρα

Βόρειες Κυκλάδες από τα 400 με 500 μέτρα

Χιονοπτώσεις στα πεδινά: Προς την αλλαγή του χρόνου πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν και σε πεδινές περιοχές, δηλαδή σχεδόν σε μηδενικά υψόμετρα. Για παράδειγμα πιθανότατα να χιονίσει στη Σκύρο, ίσως τοπικά σε νησιά των Βορείων Σποράδων, πιθανώς στη Λήμνο, στη Θάσο, στη Σαμοθράκη, αλλά και σε βόρειες περιοχές των νομών Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου.

Στην κεντροβόρεια Κρήτη θα χιονίσει κατά τη διάρκεια της Πρωτοχρονιάς πάνω από τα 700 με 800 μέτρα, προς το απόγευμα.

Η παραπάνω εκτίμηση ενδέχεται να τροποποιηθεί εφόσον τα επόμενα τρεξίματα των προγνωστικών μοντέλων παρουσιάσουν αλλαγές στα δεδομένα.

Διευκρίνιση:

Για την αποφυγή εσφαλμένων εντυπώσεων θέλω να ξεκαθαρίσω ότι οι προαναφερθείσες χιονοπτώσεις δεν θα έχουν γενικευμένο χαρακτήρα, αλλά θα περιοριστούν σε τοπικές και μη γενικευμένες ζώνες ανά περιοχή και υψόμετρο. Η εκδήλωσή τους θα εξαρτηθεί από παράγοντες όπως οι θερμοκρασιακές τιμές, η ύπαρξη υετού, το μικροανάγλυφο και οι τοπικοί άνεμοι.

Για παράδειγμα, στη Δυτική Στερεά Ελλάδα και ειδικότερα σε τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας, χιονοπτώσεις πάνω από τα 700 μέτρα δεν αναμένεται να επηρεάσουν οριζόντια όλες τις ζώνες, αλλά μόνο τοπικά τμήματα υπό κατάλληλες συνθήκες.

Αντίστοιχα, στη Βόρεια Πελοπόννησο, τυχόν χιονοπτώσεις δεν προεξοφλούν εκτεταμένη χιονόπτωση σε όλη την περιοχή, αλλά τοπικά φαινόμενα.

Συνεπώς ο όρος “πάνω από τα 700 μέτρα” αναφέρεται σε δυνατότητα εκδήλωσης και όχι σε καθολική χιονόπτωση σε όλες τις τοποθεσίες του συγκεκριμένου υψομέτρου.

Τέλος όλα τα παραπάνω αφορούν την περίοδο εκδήλωσης των τοπικών χιονοπτώσεων κατά το χρονικό διάστημα λίγο πριν ή λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 31ης Δεκεμβρίου, δηλαδή κατά τις ώρες της αλλαγής του χρόνου. Προφανώς νωρίτερα μέσα στην ημέρα ενδέχεται να εκδηλωθούν χιονοπτώσεις και σε άλλες περιοχές της χώρας που δεν αναφέρονται στο κείμενο, για λόγους συντομίας και επικέντρωσης στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο».

Από την πλευρά του, ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, επισημαίνει για τον καιρό την Πρωτοχρονιά: «Η Πρωτοχρονιά ξημερώνει με έναν καιρό ήρεμο, λιτό και χειμωνιάτικο, σαν να θέλει να υποδεχθεί τον νέο χρόνο χωρίς υπερβολές. Η ατμόσφαιρα καθαρίζει, το φως είναι πιο κοφτερό και το κρύο υπενθυμίζει ότι βρισκόμαστε στην καρδιά του χειμώνα. Λίγες νεφώσεις ταξιδεύουν πάνω από τη χώρα, πιο πυκνές στα ανατολικά και νότια, αφήνοντας τοπικές βροχές στην Κρήτη και τις Κυκλάδες, ενώ στα ορεινά το χιόνι κάνει διακριτικά την εμφάνισή του. Οι βοριάδες πνέουν ήπια κρατώντας τον αέρα καθαρό και τη θερμοκρασία σε χαμηλά, πιο κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Και καθώς η νύχτα απλώνεται, ο παγετός στα ηπειρωτικά –πιο έντονος στα βόρεια– θυμίζει πως ο νέος χρόνος ξεκινά με χειμωνιάτικη διάθεση και γαλήνη. Χρόνια Πολλά».

🎆🎇🎈🎉 ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

Η Πρωτοχρονιά ξημερώνει με έναν καιρό ήρεμο, λιτό και χειμωνιάτικο, σαν να θέλει να υποδεχθεί τον νέο χρόνο χωρίς υπερβολές. Η ατμόσφαιρα καθαρίζει, το φως είναι πιο κοφτερό και το κρύο υπενθυμίζει ότι βρισκόμαστε στην καρδιά του χειμώνα.… pic.twitter.com/qhTK7hWHCk — Theodoros Kolydas (@KolydasT) December 29, 2025

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες – Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Ο καιρός την Τετάρτη 31-12-2025 (Παραμονή Πρωτοχρονιάς)

Στη Μακεδονία, τη Θράκη, την Ήπειρο και το βόρειο Ιόνιο γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες τις πρωινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με σποραδικές βροχές. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά-ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Εύβοιας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο και πρόσκαιρα το πρωί στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, αλλά στα νότια μέχρι το μεσημέρι θα επικρατούν δυτικοί άνεμοι με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη σχεδόν τη χώρα και δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 6 με 8 και στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 10 με 12, ενώ θα φτάσει στα δυτικά και τα νησιά του βορείου Αιγαίου τους 13 με 15 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

Ο καιρός την Πέμπτη 01-01-2026 (Πρωτοχρονιά)

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά και νότια. Στην Κρήτη και τις Κυκλάδες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά πρόσκαιρες χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

Ο καιρός την Παρασκευή 02-01-2026

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και τα νότια. Από το απόγευμα στα βορειοδυτικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και στα ορεινά της Ηπείρου χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι σε όλη σχεδόν τη χώρα θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο από το απόγευμα έως 6 και μόνο στην περιοχή των Δωδεκανήσων θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της, όμως νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

Ο καιρός το Σάββατο 03-01-2026

Στα δυτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα υπόλοιπα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στο ανατολικό Αιγαίο, όπου πιθανώς να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη 7 μποφόρ με τάση ενίσχυσης στο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.