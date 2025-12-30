Με τσουχτερό κρύο αναμένεται να μπει το νέο έτος σε πολλές περιοχές της χώρας μας. Η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι απότομη και πολλές περιοχές αναμένεται να ντυθούν στα «λευκά».

«Θα είναι ιδιαίτερα έντονη αυτή η εβδομάδα, με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και θα δούμε και χιόνια να πέφτουν, ιδιαίτερα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, σε πιο χαμηλά υψόμετρα για την κεντρική και ανατολική ηπειρωτική χώρα» επεσήμανε χαρακτηριστικά ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης και τόνισε πως το κρύο θα μας συνοδεύει μέχρι και την Παρασκευή με Σάββατο περίπου, όταν θα αρχίσει να ανεβαίνει σιγά σιγά η θερμοκρασία.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία που βλέπουν το «φως» και αφορούν τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων για τον καιρό, δεν αποκλείεται στον νομό Αττικής, στην αλλαγή του χρόνου, να δούμε λίγες χιονοπτώσεις να φτάνουν μέχρι και τα υπερβόρεια τμήματα του νομού.

Ο καιρός σήμερα, 30/12

Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία στα νησιά του Ιονίου, τα δυτικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τη νότια Θεσσαλία.

Λίγα χιόνια θα πέσουν από το βράδυ στα βόρεια και δυτικά ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Βαθμιαία από το μεσημέρι και από τα βόρεια θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος. Από το μεσημέρι λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις βραδινές ώρες.

Άνεμοι: Αρχικά μεταβλητοί 3 και στα ανατολικά δυτικοί νοτιοδυτικοί έως 4, στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε βορείων διευθύνσεων, ενισχυόμενοι σε 5 με 6 και στα θαλάσσια τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 12 με 13 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Από το μεσημέρι στα νησιά του Ιονίου (πλην της Κέρκυρας), στη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα, θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4, τοπικά στα θαλάσσια 5 μποφόρ, στρεφόμενοι από το μεσημέρι στο Ιόνιο σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 και τοπικά 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν από το μεσημέρι στη νότια Πελοπόννησο και την περιοχή των Κυθήρων και από το απόγευμα στην ανατολική Στερεά, τη νότια Θεσσαλία και την Εύβοια. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το απόγευμα στη νότια Πελοπόννησο, κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια και στην περιοχή των Κυθήρων.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 στρεφόμενοι από αργά το απόγευμα και από τα βόρεια σε βόρειους βορειοδυτικούς 4 με 6 βαθμιαία έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες στις Κυκλάδες και στα δυτικά και νότια θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα της Κρήτης.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 ενισχυόμενοι βαθμιαία σε 5 με 6 και τοπικά στις Κυκλάδες έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες στα νότια τμήματα των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Άνεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 τοπικά 6 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα βορειοδυτικοί 3 με 4 στρεφόμενοι γρήγορα σε νότιους νοτιοδυτικούς 4 με 6 και τοπικά στα νότια 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 και στα Δωδεκάνησα 18, τοπικά 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που από το απόγευμα θα αυξηθούν και από αργά το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά το μεσημέρι – απόγευμα 5 μποφόρ. Τις βραδινές ώρες θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το μεσημέρι βόρειοι βορειοδυτικοί ενισχυόμενοι σε 5 με 6 και τοπικά στα θαλάσσια έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς

Στη Μακεδονία, τη Θράκη, την Ήπειρο και το βόρειο Ιόνιο γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες τις πρωινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με σποραδικές βροχές. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά-ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Εύβοιας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο και πρόσκαιρα το πρωί στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, αλλά στα νότια μέχρι το μεσημέρι θα επικρατούν δυτικοί άνεμοι με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη σχεδόν τη χώρα και δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 6 με 8 και στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 10 με 12, ενώ θα φτάσει στα δυτικά και τα νησιά του βορείου Αιγαίου τους 13 με 15 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

Τι καιρό θα κάνει την Πρωτοχρονιά

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά και νότια. Στην Κρήτη και τις Κυκλάδες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά πρόσκαιρες χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

Η πρόγνωση του καιρού για την Παρασκευή 2/1

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και τα νότια. Από το απόγευμα στα βορειοδυτικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και στα ορεινά της Ηπείρου χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι σε όλη σχεδόν τη χώρα θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο από το απόγευμα έως 6 και μόνο στην περιοχή των Δωδεκανήσων θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της, όμως νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

Τι καιρό θα κάνει το Σάββατο 3/1

Στα δυτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα υπόλοιπα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στο ανατολικό Αιγαίο, όπου πιθανώς να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη 7 μποφόρ με τάση ενίσχυσης στο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.