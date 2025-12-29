Χειμωνιάτικο καιρικό μοτίβο αναμένεται αυτή την εβδομάδα στη χώρα μας. «Θα είναι ιδιαίτερα έντονη αυτή η εβδομάδα, με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και θα δούμε και χιόνια να πέφτουν, ιδιαίτερα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, σε πιο χαμηλά υψόμετρα για την κεντρική και ανατολική ηπειρωτική χώρα», εξήγησε στη σημερινή του πρόγνωση ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Το κρύο θα μας συνοδεύει μέχρι και την Παρασκευή με Σάββατο περίπου, όταν θα αρχίσει να ανεβαίνει σιγά σιγά η θερμοκρασία, είπε ακόμη στον τηλεοπτικό σταθμό Open.

Δεν αποκλείεται στον νομό Αττικής, στην αλλαγή του χρόνου, να δούμε λίγες χιονοπτώσεις να φτάνουν μέχρι και τα υπερβόρεια τμήματα του νομού, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο. «Μέσα στη νύχτα, προς τα ξημερώματα της 1ης Ιανουαρίου δεν αποκλείεται να δούμε τα χιόνια να κατεβαίνουν – για λίγο όμως – προς τα βόρεια προάστια χωρίς όμως να είναι ικανά να δημιουργήσουν προβλήματα».

Όπως σημείωσε στη συνέχεια της πρόγνωσής του ο κ. Μαρουσάκης, «θα κατέβει μια πολική αέρια μάζα προς την περιοχή μας, θα κατακλύσει μεγάλο τμήμα της χώρας. Θα είναι έντονη τα επόμενα 24ωρα και κυρίως παραμονή Πρωτοχρονιάς, αλλά και ανήμερα. Θα κάνει τσουχτερό κρύο στο σύνολο της χώρας και θα δούμε και τις χιονοπτώσεις».

«Το βράδυ της Τετάρτης ο νομός Αττικής θέτει υποψηφιότητα να δει κάποιες χιονοπτώσεις ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα, στα βόρεια όμως τμήματα. Θα δούμε νιφάδες, κάτω χαμηλά και δεν θα δημιουργήσουν πρόβλημα, δεν περιμένουμε δηλαδή αξιόλογες χιονοπτώσεις. Παρόλα αυτά όμως η Πρωτοχρονιά θα είναι μια καλή ημέρα για όσους θέλουν να αποδράσουν προς την Πάρνηθα, για παράδειγμα, όπου εκτιμούμε ότι θα έχει στρωμένο χιόνι», είπε ακόμη.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες – Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Ο καιρός την Τρίτη 30-12-2025

Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στην ανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τη νότια Θεσσαλία.

Λίγα χιόνια θα πέσουν από το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Βαθμιαία από το απόγευμα και από τα βόρεια θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 17 και τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Τετάρτη 31-12-2025 (Παραμονή Πρωτοχρονιάς)

Στα βόρεια ηπειρωτικά γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με σποραδικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα νότια θαλάσσια – παραθαλάσσια.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά και πιθανώς στα βορειοανατολικά και κεντρικά ημιορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη μέχρι το απόγευμα τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Πέμπτη 01-01-2026 (Πρωτοχρονιά)

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά και νότια όπου θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Παρασκευή 02-01-2026

Στην Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από νότιες και στα νότια από ανατολικές διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.