Με τέσσερις σημαντικές εκθέσεις ξεκινάει η νέα χρονιά στο Μουσείο Μπενάκη, που θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον του κοινού. Εκθέσεις που θα «ταξιδέψουν» τους επισκέπτες πίσω στον χρόνο, σε μια εικαστική συνομιλία του χθες με το σήμερα. Ωστόσο, η έκθεση που ξεχωρίζει, θα λέγαμε πως είναι εκείνη για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου.

Μουσείο Μπενάκη / ΝΗ.Μ.Α.

Εγκαίνια: Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026, ώρα: 19:00

Διάρκεια: 23 Ιανουαρίου – 28 Μαρτίου 2026

Η σχεδιάστρια Denise Eleftheriou, εξερευνώντας τον κόσμο της Νηματουργίας Μέντης – Αντωνόπουλος (ΝΗ.Μ.Α.), επιδίωξε να αναδείξει τα υπέροχα προϊόντα του — τα κορδόνια, τις τρέσες και τις πασμαντερί — δίνοντάς τους πρωταγωνιστικό ρόλο. Αν και παραδοσιακά χρησιμοποιούνται ως διακοσμητικά στοιχεία ενός ενδύματος, από την ελληνική παράδοση έως και τη σύγχρονη μόδα, η σχεδιάστρια αξιοποιεί τα υλικά του ΝΗΜΑΤΟΣ ως πρώτη ύλη για τη δημιουργία επιφανειών και όγκων που συνθέτουν σύγχρονα ενδύματα.

Οι δυνατότητες του ΝΗΜΑΤΟΣ είναι ανεξάντλητες: από τη σύνθεση εξαιρετικών κορδονιών και την ύφανση τρεσών, έως τις μοναδικές βαφές που δύσκολα συναντά κανείς αλλού. Με αυτά τα εφόδια ως πρώτη ύλη, η Denise Eleftheriou επιδιώκει να υπερβεί τη στερεοτυπική προσέγγιση της παράδοσης και να προσφέρει μια νέα, σύγχρονη και ταυτόχρονα πρωτοποριακή ματιά στα υλικά του ΝΗΜΑΤΟΣ.

Η προσέγγισή της βασίζεται στον πειραματισμό με τις γραμμές, τους όγκους και τις αναλογίες της Υψηλής Ραπτικής, η οποία πλέον, σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει απομακρυνθεί από την κλασική της έννοια και πλησιάζει τα όρια της γλυπτικής. Η πλούσια ελληνική παράδοση αποτελεί για τη σχεδιάστρια έναν μαγικό κόσμο έμπνευσης, αλλά και ένα ισχυρό θεμέλιο για τον σχεδιασμό του μέλλοντος.

Αλέξης Ακριθάκης, Μια γραμμή κύμα

Μουσείο Μπενάκη / Πειραιώς 138

Εγκαίνια: Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026, ώρα: 20:00

Διάρκεια έκθεσης: 12 Φεβρουαρίου – 24 Μαΐου 2026

Από τις πρώτες ψυχεδελικές εικόνες του Αλέξη Ακριθάκη που αποτυπώνουν το πνεύμα της δεκαετίας του ’60, την εμβληματική «βαλίτσα» του ’70, τις κατασκευές με λαμπάκια που αποδομούν τη ζωγραφική σε υλικά, ατμόσφαιρες και προθέσεις, τα εξπρεσσιονιστικά τοπία και τα διεισδυτικά πορτρέτα έως τα σπαρακτικά τελευταία του έργα με τους τρελούς και τους τρόφιμους του «Δρομοκαϊτείου», η έκθεση «Αλέξης Ακριθάκης, Μια γραμμή κύμα» αναδεικνύει την ευαισθησία ενός πολυσύνθετου καλλιτέχνη, αλλά και μια πλευρά της δημιουργικότητας του που μέχρι σήμερα παρέμενε άγνωστη.

Σε επιμέλεια της Χλόη Ακριθάκη και του Αλέξιου Παπαζαχαρία, είναι η πρώτη μεγάλη αναδρομική έκθεση του σημαντικού Έλληνα δημιουργού στην Ελλάδα, τα τελευταία 30 χρόνια και μεταξύ άλλων παρουσιάζει για πρώτη φορά στο κοινό σημαντικά έργα από ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές, αναδεικνύοντας το εύρος μιας από τις πιο αναγνωρίσιμες και ιδιοσυγκρασιακές μορφές της νεοελληνικής τέχνης.

Επιμέλεια: Χλόη Ακριθάκη, Αλέξιος Παπαζαχαρίας

Διοργάνωση: Μουσείο Μπενάκη, Αρχείο Ακριθάκη

Μεσολόγγι 1826. 200 Χρόνια από την έξοδο

Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού

Εγκαίνια: Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026, ώρα: 20:00

Διάρκεια έκθεσης: 18 Φεβρουαρίου – 3 Μαΐου 2026

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 200 χρόνων από την Έξοδο του Μεσολογγίου το Μουσείο Μπενάκη διοργανώνει μία επετειακή έκθεση με σκοπό αφενός να τιμήσει το κορυφαίο αυτό ιστορικό γεγονός της Ελληνικής Επανάστασης που ευαισθητοποίησε τη διεθνή κοινή γνώμη και δυνάμωσε το κίνημα του Φιλελληνισμού και αφετέρου να αναδείξει τη σημασία και τη διαχρονικότητα της ηρωικής Εξόδου των Μεσολογγιτών στον αγώνα για την ελευθερία.

Μέσα από αντιπροσωπευτικούς πίνακες, σχέδια, χαρακτικά, βιβλία και αντικείμενα η έκθεση θα παρουσιάσει ένα εκτεταμένο δείγμα της εικονογραφίας του Μεσολογγίου, του Αγώνα των Ελλήνων καθώς και αντικείμενα εμπνευσμένα από τον Φιλελληνισμό. Σπάνια τεκμήρια από τις συλλογές του Μουσείου Μπενάκη, τη συλλογή σχεδίων και χαρακτικών του Δρ. John Robertson καθώς και από άλλα ιδρύματα και ιδιωτικές συλλογές, θα παρουσιάσουν έργα εμπνευσμένα από το επαναστατικό Μεσολόγγι με στόχο τη διευκρίνιση των τρόπων που η πόλη υπηρέτησε τόσο τον πολιτικό φιλελληνισμό όσο και την πνευματική οικοδόμηση της σύγχρονης Ελλάδας. Αρκετά από τα έργα που έχουν επιλεγεί είναι άγνωστα στο ευρύ κοινό και αδημοσίευτα και θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις μας για την εικονογραφία του Μεσολογγίου.

Επιμέλεια: Δρ. Κωνσταντίνος Ι. Στεφανής, Δρ. Σπυριδούλα Δημητρίου, Δρ. John Robertson

Διοργάνωση: Μουσείο Μπενάκη

Αναγνώσεις μίας Συλλογής. 60 Χρόνια ΜΙΕΤ

Μουσείο Μπενάκη / Πειραιώς 138

Εγκαίνια: Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026, ώρα: 20:00

Διάρκεια: 26 Φεβρουαρίου – 26 Απριλίου 2026

Η έκθεση παρουσιάζει περισσότερα από 100 έργα που προέρχονται από τη συλλογή του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης και καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού εικοστού αιώνα. Ιδιαίτερη θέση έχουν η χαρακτική, όπως επίσης και η γλυπτική που παρουσιάζονται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους.

Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Παπαχρίστου

Διοργάνωση: ΜΙΕΤ, Μουσείο Μπενάκη