Από «δυο χωριά χωριάτες» κατέληξαν να γίνουν ένας 45χρονος από την Αυστραλία και η 40χρονη σύντροφός του από την Ιρλανδία. Το ζευγάρι των αλλοδαπών επρόκειτο να περάσει μαζί την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων σε νησί των Σποράδων. Τα σχέδιά τους όμως εκτροχιάστηκαν όταν, την προπαραμονή, τσακώθηκαν έντονα μεταξύ τους, με αποτέλεσμα ο άνδρας να καταλήξει με χειροπέδες στο Αστυνομικό Τμήμα για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη.

Την περιπετειώδη κατάληξη του ζευγαριού ανέφερε δημοσίευμα του taxydromos.gr, στο οποίο επισημαίνεται ότι ο 45χρονος από την Αυστραλία δικάστηκε σήμερα στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου και κρίθηκε αθώος λόγω αμφιβολιών. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, το περιστατικό διαδραματίστηκε ως εξής: ο κατηγορούμενος επισκέφθηκε τη 40χρονη σύντροφό του που διαμένει στις Σποράδες, με σκοπό να περάσουν μαζί τις γιορτές. Ωστόσο, το βράδυ της 23ης Δεκεμβρίου είχαν μια έντονη λογομαχία που κατέληξε σε καβγά. Το ζευγάρι έμενε σε χωριστά δωμάτια του σπιτιού και όταν ο 45χρονος την κάλεσε για να τα βρούνε, η 40χρονη τρόμαξε και βγήκε τρέχοντας από το σπίτι. Ο κατηγορούμενος τότε την ακολούθησε, με εκείνη να επιμένει ότι πρέπει να καλέσουν την αστυνομία για να λύσουν τις διαφορές τους.

Το ζευγάρι φαίνεται ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ κι έτσι, κατά τη διάρκεια της λογομαχίας έγιναν και κάποια σπρωξίματα, με αποτέλεσμα η γυναίκα να τραυματιστεί. Έχοντας μώλωπες σε διάφορα σημεία του σώματός της, χρειάστηκε παροχή πρώτων βοηθειών από το Κέντρο Υγείας του νησιού. Ωστόσο, στο δικαστήριο η 40χρονη ανέφερε ότι δεν θυμόταν αν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του σκηνικού έντασης ή νωρίτερα από τα σκυλιά που έχουν.

Ο 45χρονος κατηγορούμενος από την πλευρά του αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι χτύπησε την 40χρονη. Όπως ισχυρίστηκε, την απωθούσε με τα χέρια του γιατί τον έσπρωχνε ενώ απέδωσε τον τρόμο της 40χρονης σε περιστατικό βίας που έχει βιώσει στο παρελθόν το οποίο, όπως είπε, της ανατροφοδότησε πανικό. Η εισαγγελέας έδρας πρότεινε την ενοχή του κατηγορούμενου για ενδοοικογενειακή απλή σωματική βλάβη, όμως τελικά το δικαστήριο τον αθώωσε λόγω αμφιβολιών.