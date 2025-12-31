Σε επιφυλακή, ενόψει των χαμηλών θερμοκρασιών που αναμένονται τις επόμενες ώρες, έχει ήδη τεθεί ο Δήμος Αθηναίων. Ήδη από χθες, Τρίτη (30/12), τέθηκαν σε εφαρμογή έκτακτα μέτρα για την προστασία των ευάλωτων πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό, η Λέσχη Φιλίας Αγίου Ελευθερίου (Αχαρνών 372, τηλ. 2102012334) θα λειτουργεί ως θερμαινόμενος χώρος, προσφέροντας διαμονή, σίτιση και βασικές υπηρεσίες φροντίδας.

Παράλληλα, οι ομάδες Street Work θα περιπολούν στους δρόμους της πόλης όλο το 24ωρο, διανέμοντας ζεστά ροφήματα, σνακ, ρούχα και κουβέρτες, ενώ θα παρέχουν πληροφορίες και βοήθεια σε όσους δυσκολεύονται να μετακινηθούν στο Υπνωτήριο του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων. Το Υπνωτήριο του Δήμου Αθηναίων λειτουργεί συνεχώς για διαμονή, σίτιση και υποστήριξη των αναγκών των αστέγων.

Το τηλεφωνικό κέντρο 2105246515/6 (εσωτ. 0) θα λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο για αναφορές και βοήθεια. Επιπλέον, οι πολίτες μπορούν να ενημερώνουν για σημεία όπου βρίσκονται άστεγοι στο email [email protected] ή στον αριθμό 1595 του Δήμου Αθηναίων.