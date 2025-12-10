Πολύωρη ήταν η ενημέρωση της «γαλάζιας» ΚΟ στα γραφεία της ΝΔ στην οδό Πειραιώς από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα αλλά και με την συμμετοχή του μεταβατικού προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννη Καββαδά.

Κατά την διάρκεια της ενημέρωσης δεν έλειψαν οι στιγμές έντασης με την κα Φωτεινή Αραμπατζή η οποία ήταν ανάμεσα στους έξι βουλευτές που αντέδρασαν για την εξαίρεση αγροτών από τις πληρωμές του Μέτρου 23 να εμφανίζεται ιδιαίτερα εκνευρισμένη.

Εξερχόμενος μετά το τέλος της σύσκεψης ο κ. Τσιάρας παραδέχθηκε ότι υπήρξαν στιγμές έντασης αλλά μίλησε και για εποικοδομητικό διάλογο.

Στην ενημέρωση συμμετείχαν περίπου 60 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κάποιοι δια ζώσης και κάποιοι άλλοι μέσω τηλεδιάσκεψης.

Οι βουλευτές σύμφωνα με πληροφορίες εξέφρασαν τις αγωνίες τους για το επίμαχο θέμα των πληρωμών, για τον τρόπο που γίνεται η διαχείριση των κινητοποιήσεων αλλά και άλλα ζητήματα όπως αυτό που εξέφρασαν έξι βουλευτές την περασμένη Τρίτη με ανακοίνωσή τους για την εξαίρεση αγροτών από τις πληρωμές του Μέτρου 23.

Όλοι, τάχθηκαν υπέρ της άμεσης έναρξης του διαλόγου αλλά και της ικανοποίησης όποιων αιτημάτων τεθούν και είναι σε λογικά πλαίσια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας επανέλαβε ότι η διενέργεια των αυστηρών ελέγχων που έχουν επιβάλλει οι Βρυξέλλες, στον απόηχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι προαπαιτούμενο για να μην κινδυνεύσουν οι ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Για το θέμα του διαλόγου ο κ. Τσιάρας σημείωσε ότι είναι απαραίτητη η ενιαία εκπροσώπηση γιατί κάθε μπλόκο αγροτών έχει δικά του αιτήματα, κάτι που δυσκολεύει τις διαβουλεύσεις. «Κατανοούμε όλοι πως μαξιμαλιστικά αιτήματα του τύπου “εγγυημένη χαμηλή τιμή”, δεν μπορούν να υπάρξουν. Όχι στην Ελλάδα, αλλά πουθενά. Τα βασικά τους όμως αιτήματα, όπως για παράδειγμα η μείωση στο κόστος παραγωγής έχει ικανοποιηθεί», είπε στους βουλευτές της ΝΔ ο κ. Τσιάρας. Ξεκαθάρισε επίσης ότι αιτήματα που υπερβαίνουν τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας δεν μπορούν να γίνουν δεκτά.

Ο Μάκης Βορίδης διερωτήθηκε πως σκοπεύει η κυβέρνηση να αποκλιμακώσει την κατάσταση λέγοντας: «Έχουμε στρατηγική εκτόνωσης της κρίσης; Δε βλέπω κάτι τέτοιο», ενώ και η Ζέττα Μακρή εξέφρασε την ανησυχία της σημειώνοντας: «Η συμμετοχή στα μπλόκα είναι πρωτοφανής. ‘Όλοι οι δικοί μας είναι μέσα. Τι φταίει και επικοινωνιακά η κατάσταση ξέφυγε;»

Η βουλευτής Σερρών, Φωτεινή Αραμπατζή επέμεινε στην κριτική της λέγοντας: «Δεν κάναμε τίποτα περισσότερο από την άσκηση του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Ζητούμε κάτι που δεν είναι τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο από το αυτονόητο να πληρωθούν οι πραγματικούς δικαιούχοι του μέτρου 23. Οι άνθρωποι αυτοί οι ελέγχθηκαν κατά το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και κρίθηκαν πραγματικώς δικαιούχοι. Η απάντηση που έδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ έπρεπε να δοθεί αμέσως μετά την πληρωμή». Η κα Αραμπατζή

Την εκτίμηση ότι η συνεδρίαση της ΚΟ θα είναι χρήσιμη έκανε ο βουλευτής Έβρου, Αναστάσιος Δημοσχάκης, ενώ ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, Στράτος Σιμόπουλος σημείωσε: «Σήμερα είχαμε τα πρώτα δείγματα ότι η λογική αρχίζει να επικρατεί στα μπλόκα. Οι αγρότες τα τρακτέρ δηλαδή έφυγαν από το Βόλο και επίσης έχει επικρατήσει ηρεμία στην Κρήτη. Βλέπουμε ότι ο πρωθυπουργός συγκάλεσε σύσκεψη για το αγροτικό θέμα. Θεωρώ ότι σε λίγες ημέρες θα υπάρχει αυτή η πολυπόθητη συνάντηση για να ικανοποιήσει οποία είναι δίκαια αιτήματα των αγροτών” και πρόσθεσε: «Έχω πει ότι με τα μπλόκα εκβιάζεται και η κυβέρνηση και μέσω των μπλόκων εκβιάζεται η κοινωνία».

Άστοχη χαρακτήρισε τη δήλωση των 6 βουλευτών ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης λέγοντας: «είναι σαν να λέμε ότι δεν πρέπει να γίνουν οι έλεγχοι. Δεν έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει αναλαμβάνοντας πολιτικό κόστος από την μετάπτωση στην ΑΑΔΕ για να έχουμε τέτοιες δηλώσεις». Ο βουλευτής Μαγνησίας, Χρήστος Μπουκώρος μεταξύ άλλων είπε: «Θα μεταφέρουμε τα προβλήματα που έχουν ανακύψει και θα ζητήσουμε την επίλυση τους. Γιατί όπου υπάρχει λογική και σωστός διάλογος πάντα οδηγούμαστε σε λύσεις».