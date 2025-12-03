Παύθηκε αιφνιδιαστικά από τα καθήκοντα της γενικής διευθύντριας της ΕΡΤ3 η δημοσιογράφος, Σύνθια Σάπικα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση πάρθηκε κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΡΤ ΑΕ, την Τρίτη με τη δημοσιογράφο να ενημερώνεται αμέσως μετά για την εξέλιξη. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί πως η θητεία της στη θέση της γενικής διευθύντριας θα έληγε τον ερχόμενο Φεβρουάριο.

Σημειωνεται ότι, όπως αναφέρει το grtimes.gr, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τη δημόσια ραδιοτηλεόραση, ωστόσο τα στελέχη της ΕΡΤ3 φέρεται να ενημερώθηκαν ότι εντός των επόμενων δέκα ημερών θα προκηρυχθεί η θέση του γενικού διευθυντή, προκειμένου να επιλεγεί το πρόσωπο που θα αναλάβει τη διοίκηση του καναλιού της Θεσσαλονίκης.