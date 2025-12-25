Ένα εκτεταμένο πακέτο μεταρρυθμίσεων και επενδυτικών παρεμβάσεων θέτει σε εφαρμογή η κυβέρνηση για τους προσεχείς 18 μήνες, μέχρι δηλαδή και την ολοκλήρωση της θητείας της, φιλοδοξώντας ότι με αυτό τον τρόπο θα καταπολεμήσει ή στην χειρότερη περίπτωση θα μειώσει δραστικά χρόνιες αδυναμίες και παθογένειες του ελληνικού κράτους.

Ο σχεδιασμός καλύπτει ένα ευρύ φάσμα πολιτικών, από τη λειτουργία του Δημοσίου και τη στήριξη της επιχειρηματικότητας έως τις υποδομές, την ενέργεια, την περιβαλλοντική προστασία, την υγεία, την απασχόληση και την εκπαίδευση.

Οι περισσότερες από τις αλλαγές αυτές πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οπωσδήποτε μέσα στον επόμενο ενάμιση χρόνο, καθώς συνδέονται άμεσα με το Ταμείο Ανάκαμψης και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, συνολικού ύψους 16,6 δισ. ευρώ, ποσό που έχει ενσωματωθεί στον Προϋπολογισμό του 2026.

Ασπίδα στη γραφειοκρατία

Στην κορυφή της ατζέντας βρίσκεται η συστηματική προσπάθεια περιορισμού της γραφειοκρατίας, η οποία θεωρείται βασικό εμπόδιο για την ανάπτυξη και την προσέλκυση επενδύσεων. Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (σ.σ. το όργανο στο οποίο προεδρεύει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και μετέχουν οι επικεφαλής των παραγωγικών υπουργείων) έχει ήδη εγκρίνει 24 συγκεκριμένες δράσεις, με τις μισές να στοχεύουν άμεσα στη διευκόλυνση των συναλλαγών των επιχειρήσεων με το Δημόσιο. Στόχος είναι η μείωση του διοικητικού βάρους, η απλοποίηση διαδικασιών και η επιτάχυνση εγκρίσεων που σήμερα απαιτούν χρόνο και κόστος δυσανάλογο σε σχέση με το αποτέλεσμα.

Παράλληλα, προωθείται ένα δεύτερο, εξίσου σημαντικό, πακέτο παρεμβάσεων που αφορά την περαιτέρω απλοποίηση της αδειοδότησης σε ειδικούς κλάδους της οικονομίας. Στο επίκεντρο βρίσκονται δραστηριότητες της μεταποίησης, του τουρισμού και των υπηρεσιών, αλλά και η ταχύτερη προώθηση νέων στρατηγικών επενδύσεων. Οι αλλαγές αυτές απαιτούν όμως τον συντονισμό πολλών υπουργείων και τομέων, από την Εθνική Οικονομία και τα Οικονομικά έως την Υγεία, τις Υποδομές και Μεταφορές, το Περιβάλλον και την Ενέργεια, την Ανάπτυξη, την Εργασία και Κοινωνική Ασφάλιση, την Κοινωνική Συνοχή και Οικογένεια, τη Ναυτιλία και τον Τουρισμό. Το νέο πλαίσιο μάλιστα αναμένεται να αποτυπωθεί σε ειδικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή στις αρχές του 2026 από το Υπουργείο Ανάπτυξης, με πρόβλεψη για άμεση εφαρμογή των ρυθμίσεων.

Ο κομβικές μεταρρυθμίσεις

Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση καλείται να ολοκληρώσει ένα σύνολο 14 κομβικών μεταρρυθμίσεων που έχουν ενταχθεί στον πυρήνα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και θεωρούνται κρίσιμες για τη λειτουργική αναβάθμιση της χώρας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται παρεμβάσεις που εκκρεμούν εδώ και δεκαετίες, όπως η πλήρης ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου, αλλά και η κατάρτιση και επικύρωση πολεοδομικών σχεδίων σε όλη τη χώρα, με χρηματοδότηση περίπου 250 εκατ. ευρώ, ώστε να μπει τάξη στον χωροταξικό σχεδιασμό και στη χρήση γης.

Σημαντικό κεφάλαιο όμως αποτελεί και η μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης, η οποία ξεκίνησε το 2022 και στοχεύει στην επιτάχυνση της απονομής της. Το πρόγραμμα, με συνολικό κόστος 550 εκατ. ευρώ, αναμένεται να ολοκληρωθεί προσεχώς και θεωρείται κρίσιμο για την ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου και της εμπιστοσύνης πολιτών και επενδυτών.

Υποδομές και ενεργειακή μετάβαση

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται παράλληλα στις υποδομές και την ενεργειακή μετάβαση. Παρότι τα έργα υποδομών δεν καταγράφονται τυπικά ως μεταρρυθμίσεις, θεωρούνται καθοριστικά για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Στον τομέα της ενέργειας, προβλέπεται η ανάπτυξη μεγάλων συστημάτων αποθήκευσης, συνολικής ισχύος έως 1.380 MW, μέσω αντλησιοταμίευσης και μπαταριών, με χρηματοδότηση 450 εκατ. ευρώ, ώστε να στηριχθεί η διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Παράλληλα, έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης, όπως αυτά των Κυκλάδων και τα συνοδευτικά έργα του ΑΔΜΗΕ, απορροφούν 145 εκατ. ευρώ.

Στον ίδιο άξονα εντάσσονται και τα αναβαθμισμένα προγράμματα «Εξοικονομώ», τα οποία αφορούν κατοικίες, εμπορικά ακίνητα και κτίρια του Δημοσίου, με συνολικούς πόρους που προσεγγίζουν τα 2,1 δισ. ευρώ. Στον δε τομέα των μεταφορών, η στροφή στην ηλεκτροκίνηση ενισχύεται με επενδύσεις 220 εκατ. ευρώ για την προμήθεια και υποστήριξη 250 ηλεκτρικών λεωφορείων, εκ των οποίων τα 140 θα κυκλοφορήσουν στην Αθήνα και τα 110 στη Θεσσαλονίκη.

Ιδιαίτερη μέριμνα προβλέπεται για τις περιοχές που επηρεάζονται από την απολιγνιτοποίηση. Στη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη, επενδύσεις ύψους 242 εκατ. ευρώ κατευθύνονται στην αποκατάσταση περίπου 60.000 στρεμμάτων πρώην λιγνιτωρυχείων, με στόχο την περιβαλλοντική αποκατάσταση και τη δημιουργία νέων αναπτυξιακών προοπτικών.

Πολιτική προστασία

Όσον αφορά την πολιτική προστασία της χώρας, το πρόγραμμα «Αιγίς» αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες παρεμβάσεις, με συνολικό προϋπολογισμό 2,1 δισ. ευρώ και χρηματοδότηση 600 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενισχύοντας τον εξοπλισμό και τις δυνατότητες πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.

Παράλληλα, προχωρά με γρήγορους ρυθμούς η ψηφιοποίηση του Δημοσίου. Έως το τέλος του 2025 προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί η ψηφιακή καταγραφή όλων των αρχείων του κράτους, έργο που κοστίζει περίπου 550 εκατ. ευρώ, καθώς και η διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών, ώστε οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να εξυπηρετούνται χωρίς πολλαπλές διαδικασίες.

Την ίδια ώρα στον τομέα της Υγείας, το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκτεταμένα έργα εκσυγχρονισμού και ψηφιοποίησης, με χρηματοδότηση που ξεπερνά τα 800 εκατ. ευρώ, ενώ στον άξονα της απασχόλησης και της κοινωνικής προστασίας προβλέπονται δράσεις κατάρτισης και ένταξης στην αγορά εργασίας για 7.000 ανέργους ηλικίας 25 έως 45 ετών.

Το νερό

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά όμως και η διαχείριση των υδάτινων πόρων. Με νέο νομοσχέδιο προωθείται ένα πιο ολοκληρωμένο μοντέλο διαχείρισης, συνοδευόμενο από επενδύσεις 2,5 δισ. ευρώ. Στόχος είναι η αποτροπή της λειψυδρίας και η διασφάλιση της επάρκειας νερού για περίπου 5,5 εκατομμύρια κατοίκους του Λεκανοπεδίου της Αττικής τα επόμενα 30 χρόνια, με σεβασμό στον δημόσιο χαρακτήρα των εταιρειών ύδρευσης και ταυτόχρονη επιτάχυνση των αναγκαίων έργων.

Τέλος, στον χώρο της Παιδείας ανοίγει ένας νέος κύκλος μεταρρυθμίσεων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ξεκινά ο διάλογος για την εφαρμογή του σχεδίου για το νέο Λύκειο και την καθιέρωση του εθνικού απολυτηρίου, μια αλλαγή που φιλοδοξεί να αναδιαμορφώσει τον τρόπο αξιολόγησης και πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και να συμπληρώσει τις πρόσφατες παρεμβάσεις που άνοιξαν τον δρόμο για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων.