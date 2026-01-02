Τη δική του μάχη ώστε να παραμείνει στη ζωή δίνει ένας 16χρονος ο οποίος μεταφέρθηκε εσπευσμένα από τη Φιλιππιάδα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων μετά από ατύχημα με κυνηγετικό όπλο.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 4 το απόγευμα της Πέμπτης (1/1), όταν ο ανήλικος, χωρίς να γίνει αντιληπτός από τον πατέρα του, πήρε το κυνηγετικό του όπλο, σύμφωνα με πληροφορίες, για να διώξει πουλιά από την αυλή του σπιτιού του.

Τότε και κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ο 16χρονος, γλίστρησε, έπεσε και το όπλο εκπυρσοκρότησε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι.

Για το περιστατικό συνελήφθη για πλημμελή φύλαξη του οπλισμού του ο πατέρας, που με προφορική εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από την τοπική αστυνομική υπηρεσία.