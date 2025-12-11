Κλιμακώνουν τη στάση τους οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι σε όλη τη χώρα, καθώς για 11η ημέρα παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στηθεί σε κομβικά σημεία. Μάλιστα, αύριο Παρασκευή οι αγρότες στη Θεσσαλονίκη, ετοιμάζονται να κάνουν απόβαση στο λιμάνι της πόλης.

Όπως ανέφερε ο κ. Γιάννης Βογιατζής, μέλος της επιτροπής των αγροτών στα Πράσινα Φανάρια, έχουν πάρει απόφαση να κατέβουν αύριο, Παρασκευή στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Όπως τόνισε μιλώντας σε δημοσιογράφους, «εκκρεμεί μία συμφωνία με την αστυνομία άμα βάλουμε κι εμείς αγροτικά μηχανήματα, αλλιώς θα είμαστε όλοι με τα πόδια, δεν θέλουμε όπως καταλαβαίνετε να ταλαιπωρήσουμε μία πόλη με 2 εκατομμύρια κόσμο. Βλέπετε κι εδώ τον δρόμο τον έχουμε πάντα ανοιχτό, κάποιοι άλλοι τον κλείνουν, αυτό είναι δικό τους πρόβλημα», ανέφερε για το μπλόκο.

Όπως είπε σχετικά με το εάν θα κατέβουν στην Αθήνα, απώτερος σκοπός είναι να λυθούν τα προβλήματα, δεν είναι να κάτσουμε εδώ για πάντα.

Όπως λένε οι αγρότες, τα προβλήματα είναι τα περισσότερα γνωστά και δεν θα συμβιβαστούν με το να τους «χτυπήσει ακόμη μία φορά την πλάτη» η κυβέρνηση χωρίς να δώσει λύσεις.

«Απώτερος σκοπός μας είναι να λύσουμε τα προβλήματά μας», ανέφερε από την πλευρά του ο αγρότης, Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος, ζητώντας παράλληλα «η κυβέρνηση να κάνει κάποιες εξαγγελίες προς τη θετική κατεύθυνση διότι τα προβλήματα είναι γνωστά».

Σημειώνεται ότι για την αυριανή κινητοποίηση, την οποία αποφάσισε η γενική συνέλευση του αγροτικού μπλόκου στα διόδια των Νέων Μαλγάρων, υπάρχει πανελλαδικό κάλεσμα για συμμετοχή.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν ορίσει ως σημείο συνάντησης την είσοδο των διοδίων για τις 10 το πρωί. Από εκεί θα ξεκινήσουν για να καταλήξουν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όπου σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν το μεγάλο συλλαλητήριο.

Στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας οι αγρότες

Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη αγροτική κινητοποίηση στην Ηγουμενίτσα. Αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι έφτασαν με τρακτέρ και αγροτικά αυτοκίνητα, μετά από μηχανοκίνητη πορεία στο κέντρο της πόλης, στο λιμάνι Εξωτερικού, όπου η αστυνομία έχει αποκλείσει τον δρόμο με διπλό μπλόκο, περιπολικό και κλούβες στην είσοδο.

Οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να ανέβουν στο 1ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού για να εκφράσουν έτσι τη διαμαρτυρία τους και βρίσκονται σε διαπραγμάτευση με Αστυνομία και Λιμενικό.