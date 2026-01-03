Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είπε πολλά και διάφορα στους παίκτες του Παναθηναϊκού στην προπόνηση του Σαββάτου (3/1) και ανάμεσα σε αυτά ξεχώρισε η αναφορά του σε θέματα πειθαρχίας και συμπεριφοράς εκτός γηπέδου.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ έστειλε πολλά μηνύματα στους παίκτες της ομάδας, όπως και στον Εργκίν Αταμάν, με όσα είπε στην προπόνηση της ομάδας μία μέρα μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό και φρόντισε να θέσει και θέμα πειθαρχίας και συμπεριφοράς εκτός γηπέδου.

«Στο παρελθόν ήμουν εξαιρετικά αυστηρός σε θέματα πειθαρχίας εξωαγωνιστικής δραστηριότητας. Ίσως ο πιο αυστηρός ιδιοκτήτης ευρωπαϊκής ομάδας σε τέτοια ζητήματα. Να ξέρετε κάτι…

Υπάρχουν αγώνες που πρέπει να καταλαβαίνουμε τη σημασία τους. Κάποια πράγματα δεν μπορώ να τα αποδεχθώ. Ξέρω ποιος ήπιε, πόσο ήπιε και πότε ήπιε. Δεν θα αναφερθώ ονομαστικά αν και γνωρίζω τα πάντα. Δύο μέρες πριν και ξέρετε ποιοι είστε, στις 5 η ώρα το πρωί ήσασταν μεθυσμένοι. Είναι δυνατόν; Όχι. Αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ. Όχι από τιμωρητική διάθεση, αλλά γιατί πονάω γι’ αυτό. Σας ρώτησα από την αρχή: έχετε κάποιο παράπονο; Διότι αν υπήρχε κάποιο παράπονο, οκ. Αφού δεν έχετε εσείς παράπονο, δεν θέλω να έχω ούτε εγώ», είπε στο συγκεκριμένο σημείο της ομιλίας του ο Γιαννακόπουλος.