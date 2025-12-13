Με την πενθήμερη συζήτηση για την ψήφιση του προϋπολογισμού να βρίσκεται σε εξέλιξη στη βουλή ο πρωθυπουργός κινείται σε δύο άξονες, αφενός προτάσσει τις επιτυχίες της χώρας στον απόηχο της εκλογής του Κυριάκου Πιερρακάκη στο τιμόνι του Eurogroup μια εξέλιξη που σφραγίζει – όπως τόνισε- την επιστροφή της χώρας από την χρεοκοπία στην ανάπτυξη και αφετέρου ρίχνει εκ νέου γέφυρες διαλόγου σε αγρότες και κτηνοτρόφους καλώντας τους στο Μέγαρο Μαξίμου τη Δευτέρα το απόγευμα, με στόχο να εκτονωθεί η τεταμένη κατάσταση που συνεχίζει να σοβεί με τις αγροτικές κινητοποιήσεις και να επανέλθει η κανονικότητα ενόψει και των εορτών.

Δίνοντας το στίγμα του προϋπολογισμού του 2026 τον χαρακτήρισε κοινωνικό, ρεαλιστικό και μεταρρυθμιστικό ανέπτυξε ωστόσο και στο σχέδιο της κυβέρνησης το οποίο περιγράφει την εθνική στρατηγική για το 2030, ενώ έθεσε το διακύβευμα των εκλογών του 2027 βάζοντας το δίλημμα: Αν η χώρα θα παραμείνει σταθερή και ασφαλής ή «Ακυβέρνητη Πολιτεία», όμηρος ενός πολυδιασπασμένου σκηνικού σε μία ταραγμένη συγκυρία.

Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα σχολιάζοντας την κατάσταση που επικρατεί στο συγκεκριμένο χώρο και λέγοντας απευθυνόμενος στους γαλάζιους βουλευτές: «Εμείς δεν χωριζόμαστε σε εξώστες και πλατείες, είμαστε όλοι μαζί, συσπειρώνουμε τη βάση και απευθυνόμαστε με μεγαλύτερη έμφαση στους νέους καθώς η ΝΔ είναι το μόνο κόμμα που έχει πρόταση για το μέλλον».

Ραντεβού με τους αγρότες

Στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού έλεγε στο newsbeast.gr ότι ο πρωθυπουργός δεν διστάζει να πάρει πάνω του την κατάσταση με τους αγρότες για να ακούσει από πρώτο χέρι τα αιτήματά τους και να σταθμίσει τις αποφάσεις του μακριά ωστόσο από τις λογικές του «δώστα όλα», «λεφτά υπάρχουν», «όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά». Παράλληλα, κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν ότι το κλείσιμο των δρόμων δεν βοηθάει κανέναν, αντίθετα η ταλαιπωρία για τους πολίτες συνεχίζεται, ενώ μπορούν να βρεθούν λύσεις.

Σχολιάζοντας τη στάση του ΠΑΣΟΚ από το κυβερνητικός στρατόπεδο τονίζουν ότι το λογικό θα ήταν ο αρχηγός της αντιπολίτευσης εκεί που πήγαινε αυτονοήτως να στηρίξει τα αιτήματα του πρωτογενούς τομέα να τους έλεγε: «μην ταλαιπωρείτε την κοινωνία, συνεχίστε να ζητάτε, είμαι κι εγώ μαζί σας».

Όσο αναφορά στις εξελίξεις με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την εξεταστική ξεκαθαρίζουν ότι: « η Ελλάδα του «Φραπέ» ανήκει στο παρελθόν. Κάθε παράνομος παραπέμπεται στη Δικαιοσύνη» και προσθέτουν : «μπορούμε να μειώσουμε τις περιπτώσεις της Ελλάδας των «Φραπέδων» χτίζοντας πολλές επιτυχίες όπως αυτή του Κυριάκου Πιερρακάκη».