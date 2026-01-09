Αίτημα αναβολής για την αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, κατέθεσε ο Ολυμπιακός, επικαλούμενος το ιδιαίτερα επιβαρυμένο ευρωπαϊκό του πρόγραμμα. Οι «Ερυθρόλευκοι» προχώρησαν επισήμως στη συγκεκριμένη κίνηση, καθώς ακολουθεί το σημαντικό παιχνίδι της 20ης Ιανουαρίου απέναντι στη Λεβερκούζεν, για την 7η αγωνιστική του Champions League.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το αίτημα των Πειραιωτών αναμένεται να γίνει δεκτό, κάτι που σημαίνει πως η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν θα έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις το σαββατοκύριακο 17 και 18 Ιανουαρίου. Το συγκεκριμένο διάστημα τοποθετείται ανάμεσα στον αγώνα Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ και τη σημαντική ευρωπαϊκή «μάχη» με τη Λεβερκούζεν, δίνοντας στον Ολυμπιακό την ευκαιρία για πολύτιμη ανάσα και καλύτερη προετοιμασία.

Το «ερυθρόλευκο» πρόγραμμα του Ιανουαρίου