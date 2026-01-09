Μια τραγωδία ήρθε στο φως σήμερα το πρωί στην περιοχή της Βροντούς, στην Πιερία, όπου ένας 59χρονος κτηνοτρόφος βρέθηκε απαγχονισμένος.

Ο άνδρας βρέθηκε κρεμασμένος στην αποθήκη του σπιτιού του λίγο μετά τις 09:00 σήμερα το πρωί, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι τον 59χρονο εντόπισε ο αδελφός του.

Στο σημείο έσπευσε η Ελληνική Αστυνομία και με τα μέχρι στιγμής στοιχεία έχει αποκλειστεί το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος του Μελισσοκομικού Συλλόγου Πιερίας, Νίκος Τσερτικίδης, κάνει λόγο για αυτοχειρία, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο οφείλεται στο γεγονός πως την περασμένη εβδομάδα του θανάτωσαν 1.000 πρόβατα.

Οι Αρχές ερευνούν την υπόθεση, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Κατερίνης, σύμφωνα με το thestival.gr.