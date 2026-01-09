Παρά τη σύλληψη του Μαδούρο, οι ΗΠΑ συνεχίζουν στην Καραϊβική τις επιχειρήσεις κατά της Βενεζουέλας και, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, κατασχέθηκε το τάνκερ «Olina» που μετέφερε πετρέλαιο.

Το συγκεκριμένο σκάφος βρίσκεται εδώ και καιρό στο «στόχαστρο» των ΗΠΑ, γιατί φέρεται πως ανήκει σε «σκιώδη στόλο» δεξαμενόπλοιων, που συνδέονται με παράνομες μεταφορές πετρελαίου.

Τον Ιανουάριο του 2025 επιβλήθηκαν κυρώσεις κατά του συγκεκριμένου πλοίου, το οποίο τότε ονομαζόταν «Minerva M».

Το τάνκερ «Olina»:

Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν στη Wall Street Journal ότι το ρεσάλτο έγινε από την αμερικανική ακτοφυλακή και φέρεται το τάνκερ να ταξίδευε με ψευδή σημαία. Τελευταία φορά που μετέδωσε τη θέση του ήταν στα μέσα Νοεμβρίου κοντά στις ακτές της Βενεζουέλας, σύμφωνα με την Marine Traffic, και τότε είχε σημαία Ανατολικού Τιμόρ.

Υπενθυμίζεται, πως στις 7 Ιανουαρίου οι ΗΠΑ κατέσχεσαν δύο τάνκερ στον Ατλαντικό, τα οποία φέρεται να συνδέονται με τη Βενεζουέλα.

Πρώτα κατασχέθηκε το τάνκερ «Sophia» και στη συνέχεια το ρωσικό «Marinera», το οποίο μάλιστα συνόδευαν ρωσικά πολεμικά πλοία τη στιγμή που έγινε το αμερικανικό ρεσάλτο.