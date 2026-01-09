Τη δική του εκτίμηση για την ψυχρή εισβολή που βρίσκεται προ των πυλών, σύμφωνα με τις προγνώσεις έκανε με ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο facebook ο μετεωρολόγος, Γιάννης Καλλιάνος.

Με αφορμή τη διαμάχη που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ώρες μεταξύ των μετεωρολόγων για την επικείμενη κακοκαιρία, ο Γιάννης Καλλιάνος δήλωσε μεταξύ άλλων πως «τέσσερις ημέρες πριν από την εκδήλωσή της, οι αριθμητικές προγνωστικές μέθοδοι παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις».

«Δεν είναι επιστημονικά ορθό να δίνονται βεβαιότητες σχετικά με το αν και πού θα εκδηλωθεί χιονόπτωση στην Αττική τη Δευτέρα», τόνισε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχει πιθανότητα για πρόσκαιρη χιονόπτωση τις πρωινές ώρες σε σχετικά χαμηλά υψόμετρα, ωστόσο η παρουσία και η ένταση του υετού διαφέρει αισθητά από μοντέλο σε μοντέλο, γεγονός που καθιστά την πρόγνωση αβέβαιη.

Η ανάρτησή του

ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ

Η Μετεωρολογία δεν είναι καθρέφτης για να θαυμάζουμε τον εαυτό μας, ούτε χώρος αυτοθαυμασμού και προβολής του ειδώλου μας. Είναι επιστήμη.

Η Μετεωρολογία δεν είναι σκηνή για να διψάμε για χειροκρότημα. Είναι πεδίο γνώσης που οφείλουμε να υπηρετούμε με σοβαρότητα μεθοδολογία και ευθύνη. Είναι επιστήμη που υπάρχει για να υπηρετεί την κοινωνία και όχι το προσωπικό μας εγώ. Είναι επιστήμη που οφείλει να ενημερώνει με ακρίβεια, με υπευθυνότητα και με σεβασμό απέναντι στους πολίτες.

Για να περάσει κάποιος από το «εγώ» στο «εμείς», από τη λογική της αυτοπροβολής δηλαδή στη λογική της κοινωνικής ευθύνης, χρειάζεται κάτι περισσότερο από δημόσια παρουσία. Χρειάζεται ανθρώπινη πληρότητα, κοινωνική σύνδεση και ουσιαστική επαφή με την πραγματικότητα. Όταν αυτά απουσιάζουν, ο καθρέφτης συχνά μοιάζει πιο ασφαλής από τον πραγματικό κόσμο και τότε το επιστημονικό βήμα γίνεται εργαλείο κάλυψης προσωπικών ανασφαλειών και ανεκπλήρωτων βιωμάτων από το παρελθόν.

Η Μετεωρολογία είναι επιστήμη. Όταν όμως εργαλειοποιείται για αυτοπροβολή μετατρέπεται σε καθρέφτη και χάνει τον κοινωνικό της ρόλο. Ο καιρός δεν αφορά την εικόνα μας, αφορά την ασφάλεια όλων.

Σε ό,τι αφορά την επικείμενη ψυχρή εισβολή, τέσσερις ημέρες πριν από την εκδήλωσή της και με σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των αριθμητικών προγνωστικών μοντέλων, δεν είναι επιστημονικά ορθό να δίνονται βεβαιότητες για το αν και πού θα εκδηλωθεί χιονόπτωση στην Αττική τη Δευτέρα.

Υπάρχει πιθανότητα για πρόσκαιρη χιονόπτωση τις πρωινές ώρες της Δευτέρας σε σχετικά χαμηλά υψόμετρα, όμως η παρουσία και η ένταση του υετού διαφέρει αισθητά από μοντέλο σε μοντέλο και αυτό καθιστά την πρόγνωση αβέβαιη.

Τα δεδομένα αυτά θα συγκλίνουν και θα αποσαφηνιστούν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αυτό που θεωρείται σχεδόν σίγουρο είναι η έλευση ψυχρών αερίων μαζών από την Κυριακή στη Βόρεια Ελλάδα και από το βράδυ της ίδιας ημέρας σταδιακά και στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας.

– Το Σάββατο αναμένονται χιονοπτώσεις στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας σε υψόμετρα άνω των 1000 έως 1200 μέτρων, ενώ στην Ήπειρο από τις βραδινές ώρες άνω των 700 μέτρων. Ταυτόχρονα θα πνέουν πολύ ισχυροί δυτικοί νοτιοδυτικοί άνεμοι που ενδέχεται να καθηλώσουν τα πλαοία στα λιμάνια και να προκαλέσουν προβλήματα διότι ταυτόχρονα ο καιρός θα είναι άστατος για τις περισσότερες περιοχές.

– Την Κυριακή χιονοπτώσεις θα εκδηλώνονται κατά διαστήματα στη Δυτική Μακεδονία και στην Κεντρική Μακεδονία σε σχετικά χαμηλά υψόμετρα αλλά γενικά με ασθενή έως μέτρια ένταση. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα είναι τοπικά πιο αξιόλογα ακόμη και σε πεδινές περιοχές ενώ στο Βόρειο Αιγαίο οι χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν σε αρκετά χαμηλά υψόμετρα. Στη Θεσσαλία οι πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα εκδηλώνονται το απόγευμα ακόμα και από τα 500 μέτρα. Στη Στερεά Ελλάδα άνω των 800 με 900 μέτρων, στην Εύβοια από το βράδυ άνω των 700 μέτρων, στην Πελοπόννησο άνω των 1000 μέτρων και στην Κρήτη αργά το βράδυ άνω των 1100 μέτρων.

– Για τη Δευτέρα η ατμοσφαιρική κυκλοφορία και η κατανομή του υετού δεν έχουν ακόμη σταθεροποιηθεί στα προγνωστικά σενάρια. Πιθανότερο είναι οι όποιες χιονοπτώσεις να απασχολήσουν κυρίως το Αιγαίο ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα στο κεντρικό και ιδιαίτερα στο βόρειο τμήμα του, καθώς και τη νότια και νοτιοανατολική Θεσσαλία ενδεχομένως και σε πεδινές περιοχές. Στη Στερεά Ελλάδα, τα νότια Ιόνια και την Πελοπόννησο σε ορεινές και ημιορεινές ζώνες και τοπικά χαμηλότερα. Στην Κρήτη οι χιονοπτώσεις αναμένονται από το βράδυ της Δευτέρας σε υψόμετρα άνω των 600 με 700 μέτρων.

Πόλεμος μεταξύ μετεωρολόγων για την ψυχρή εισβολή

Νωρίτερα, ο μετεωρολόγος Κλεάρχος Μαρουσάκης, απάντησε σχετικά με την πρόγνωσή του, με αφορμή τις αιχμές που δέχθηκε από τους συναδέλφους του Θοδωρή Κολυδά και Γιώργο Τσατραφύλλια.

«Έχω μάθει να κοιτάω που θέλω να πάω γιατί αλλιώς θα πάω εκεί που κοιτάω οπότε μην με αναγκάζετε να κοιτάω αλλού», ανέφερε χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνοντας τον όρο «πολικές φωτοβολίδες». Όπως εξήγησε, πρόκειται για φαινόμενα που «θα περάσουν σύντομα στον χρόνο αλλά θα έχουν αξιόλογη ένταση», τονίζοντας παράλληλα ότι «η δεύτερη θα δώσει χιόνι στα χαμηλά υψόμετρα αλλά και σε παραθαλάσσιες εκτάσεις που δεν είναι συνηθισμένο».

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, η επίδραση των πολικών αερίων μαζών που κινούνται προς την Ευρώπη «θα γίνει αισθητή από το μεσημέρι της Κυριακής», με απότομη πτώση της θερμοκρασίας και στροφή των ανέμων σε βόρειους. Όπως σημείωσε, στη συνέχεια «τα χιόνια θα πέσουν από 500 μέτρα και πάνω γενικά στην Ελλάδα».

Ο κ. Μαρουσάκης διευκρίνισε ακόμη ότι «την Κυριακή απόγευμα μέχρι Δευτέρα το πρωί οι χιονοπτώσεις θα αφορούν τον κεντρικό ηπειρωτικό κορμό της χώρας, τμήματα της βόρειας χώρας και την Πελοπόννησο». Κατά τη διάρκεια της Δευτέρας, όπως ανέφερε, τα φαινόμενα θα μετακινηθούν ανατολικότερα, προς το Αιγαίο, «γι’ αυτό είπαμε ότι το χιόνι θα πέφτει πάνω από τη θάλασσα όπως συνέβη με τη Λήμνο πριν από μερικές ημέρες». Πρόσθεσε επίσης ότι υπάρχει ισχυρό ενδεχόμενο για χιονοπτώσεις στην Αττική και την Κρήτη, ενώ την Τρίτη στη Βόρεια Ελλάδα οι θερμοκρασίες ενδέχεται να υποχωρήσουν ακόμη και στους -10 με -12 βαθμούς Κελσίου.

Οι αιχμές Κολυδά και Τσατραφύλλια

Την περασμένη Πέμπτη, ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, προχώρησε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, γράφοντας:

…Όταν κάποιοι από τώρα προεξοφλούν πολλά χιόνια για την ερχόμενη Δευτέρα. Μπορείτε να διακρίνετε ότι ακόμη δεν υπάρχει κάποια σύγκλιση μεταξύ των κυριοτέρων αριθμητικών μοντέλων καιρού στο θέμα του υετού και ειδικότερα του χιονιού, απλά γιατί είναι πολλές μέρες μπροστά.

Εκείνο το οποίο κατά κάποιο τρόπο μπορούμε να “προεξοφλήσουμε”, είναι η αισθητή – αλλά πρόσκαιρη- πτώση της θερμοκρασίας από Κυριακή έως και την Τρίτη. Από εκεί και μετά τείνει να επανέλθει σε κανονικές τιμές».

ΧΑΛΑΝΕ ΤΗΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΙΑΤΣΑ…

Έπειτα, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας έγραψε στο Facebook:

«”O καιρός δεν είναι clickbait.”

Υπερβολικές «προγνώσεις», που ανακυκλώνοντα τις τελευταίες ώρες άκριτα από σελίδες για τα κλικ, δεν είναι ενημέρωση. Είναι παραπληροφόρηση.

Η ευθύνη δεν είναι μόνο σε αυτούς που τα γράφουν, αλλά και σε όσους τα δημοσιεύουν γνωρίζοντας ότι υπερβάλλουν.

Η μετεωρολογία βασίζεται σε δεδομένα, όχι σε κραυγές.

Και ο πανικός δεν φέρνει ασφάλεια — φέρνει σύγχυση.

Ο καιρός αφορά ζωές, όχι επισκεψιμότητα».